Καιρός: Κεραυνοί, βροχή, χαλάζι αλλά και ζέστη - Πώς θα κάνουμε τριήμερο Αγίου Πνεύματος

Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Δημήτρης Δρίζος

  • Οι θερμοκρασίες θα αυξηθούν τοπικά έως τους 33 βαθμούς Κελσίου, χωρίς όμως να φτάσει η Ελλάδα το κύμα καύσωνα που πλήττει τη δυτική και κεντρική Ευρώπη.
  • Η αστάθεια θα συνεχιστεί κυρίως στα βουνά της δυτικής και βόρειας Ελλάδας και στη Θράκη, με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα απογεύματα.
  • Την Πέμπτη η αστάθεια θα εξαπλωθεί στον ηπειρωτικό κορμό, επηρεάζοντας Θεσσαλία, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και εσωτερικό Πελοποννήσου.
  • Την Παρασκευή η αστάθεια θα περιοριστεί στα κεντρονότια, με βροχές και καταιγίδες στην Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και κατά μήκος της Πίνδου.
  • Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι καιρικές συνθήκες θα είναι πιο ευνοϊκές, αλλά τοπικά φαινόμενα όπως κεραυνοί και χαλάζι μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα.
Οι επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζονται από αστάθεια και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, χωρίς όμως φτάνει στη χώρα μας το κύμα ζέστης που πλήττει τη δυτική και κεντρική Ευρώπη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας τοπικά έως και τους 33 βαθμούς Κελσίου, αλλά θα παραμείνουμε σε πιο ήπιες θερμοκρασιακές συνθήκες συγκριτικά με τις γειτονικές περιοχές.

Η αστάθεια θα συνεχιστεί κυρίως στα βουνά της δυτικής και βόρειας Ελλάδας και στην περιοχή της Θράκης, με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα απογεύματα. Ο βοριάς θα διατηρηθεί ισχυρός 6-7 μποφόρ γύρω από τις Κυκλάδες. Την Πέμπτη, το βόρειο ρεύμα θα περιοριστεί χωρικά, επιτρέποντας στην αστάθεια να εξαπλωθεί στον ηπειρωτικό κορμό, με φαινόμενα σε Θεσσαλία, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και εσωτερικό Πελοποννήσου.

Την Παρασκευή, η αστάθεια θα περιοριστεί στα κεντρονότια, με βροχές και καταιγίδες στην Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και κατά μήκος της Πίνδου.

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, παρά την παρουσία αστάθειας, οι καιρικές συνθήκες θα είναι πιο ευνοϊκές, ειδικά στις θαλάσσιες περιοχές, ωστόσο τοπικά φαινόμενα όπως κεραυνοί και χαλάζι μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα.

Συνολικά, ο καιρός τις επόμενες ημέρες θα κινείται σε ένα σκηνικό με εναλλαγές ηλιοφάνειας και τοπικών βροχών, χωρίς να πλήττεται η χώρα από το κύμα καύσωνα που επηρεάζει την Ευρώπη, διατηρώντας μια πιο ήπια θερμοκρασιακή κατάσταση και αυξημένη αστάθεια στα ορεινά.

