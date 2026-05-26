Οικογενειακή τραγωδία στον Χολαργό: 57χρονος πυροβόλησε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

Βίντεο και φωτογραφίες: Σωτήρης Σκουλούδης

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας στον Χολαργό, όταν ένας 57χρονος πυροβόλησε τη 53χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό έγινε περίπου στις 23:00, σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην οδό Ξανθίππου. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, ο 57χρονος φέρεται να πυροβόλησε τη σύζυγό του στο πόδι και αμέσως έστρεψε το όπλο και αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι.

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε από την ίδια την 53χρονη, η οποία κατάφερε να καλέσει σε βοήθεια μετά τον τραυματισμό της. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται.

Κατά την έρευνα στο διαμέρισμα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 57χρονο νεκρό, ενώ δίπλα του βρέθηκε ένα όπλο.

Σύμφωνα με περίοικο, λίγο μετά τις 23:00 ακούστηκε ένας κρότος από όπλο, στη συνέχεια μια φωνή που καλούσε σε βοήθεια και αμέσως μετά ένας δεύτερος κρότος.

Γείτονες ανέφεραν ότι δεν είχαν αντιληφθεί προηγούμενους καβγάδες στο ζευγάρι, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο 57χρονος ήταν στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

