Νέες ταυτότητες: Μπλόκο λόγω ελλιπών στοιχείων –Τι πρέπει να κάνετε

Snapshot Η έκδοση νέας ταυτότητας μπλοκαρίστηκε λόγω έλλψης της πόλης γέννησης στα δημοτολογικά αρχεία ενός πολίτη που γεννήθηκε στο εξωτερικό.

Η αναζήτηση ληξιαρχικής πράξης γέννησης αποδείχθηκε αδύνατη λόγω έλλειψης εγγράφων και του μεγάλου χρονικού διαστήματος.

Ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε τη συμπλήρωση της πόλης γέννησης με υπεύθυνη δήλωση του πολίτη, σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση.

Η συνεργασία με τον αρμόδιο Δήμο οδήγησε στην επίλυση του προβλήματος και στην ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης ταυτότητας.

Η υπόθεση δείχνει πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν παρόμοια προβλήματα πολιτών με ελλιπή στοιχεία στα δημοτολογικά αρχεία. Snapshot powered by AI

Μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση κλήθηκε να επιλύσει ο Συνήγορος του Πολίτη για Έλληνα πολίτη ο οποίος ήθελε να προβεί στην έκδοση νέας ταυτότητας, αλλά δεν τα κατάφερε λόγω ελλιπών στοιχείων.

Η περίπτωση

Επρόκειτο για Έλληνα πολίτη, γεννηθείς πριν από 75 χρόνια σε χώρα του εξωτερικού. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι τα δηματολογικά του αρχεία εμφανίζουν μόνο τη χώρα γέννησης και όχι την πόλη. Κάπως έτσι δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης της νέας ταυτότητας.

Πως προσπάθησαν να λύσουν το πρόβλημα

Ο πολίτης παραπέμφθηκε στον Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου ήταν εγγεγραμμένος, και στο Ειδικό Ληξιαρχείο, ως αρμόδιο για τη σύνταξη ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεως των Ελλήνων που είχαν γεννηθεί στο εξωτερικό.

Ωστόσο δεν ανευρέθηκε ληξιαρχική πράξη γέννησης και η σύνταξη πρωτογενούς ληξιαρχικής πράξης, μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και χωρίς την ύπαρξη σχετικών εγγράφων από τις αρχές της χώρας γέννησης, προοιωνιζόταν εξαιρετικά δυσχερής.

Τι πρότεινε ο Συνήγορος του Πολίτη

Ο Συνήγορος πρότεινε τη συμπλήρωση της πόλης γέννησης στα δημοτολογικά αρχεία του πολίτη, με υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ίδιο, βάσει των όσων προβλέπονται σε σχετική Υπουργική Απόφαση. Με τη συνεργασία του αρμόδιου Δήμου, το πρόβλημα τελικά ξεπεράστηκε.

Το εν λόγω παράδειγμα διαμεσολάβησης δείχνει πως μπορούν να επιλυθούν παρόμοια προβλήματα πολιτών που αντιμετωπίζουν τέτοια κολλήματα.