Πάτρα: Ελεύθερος ο 35χρονος που κρατούσε την 16χρονη στο σπίτι του - Τον υπερασπίστηκε η ανήλικη

Φυλάκιση 24 μηνών με αναστολή επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πάτρας σε 35χρονο επιχειρηματία, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι κρατούσε κλειδωμένη 16χρονη στο σπίτι του, με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερος.

Σύμφωνα με το tempo24.news, στο δικαστήριο εμφανίστηκε η ανήλικη και κατέθεσε ότι δεν υπήρξε κακοποίηση και πως είχε προηγηθεί μεταξύ τους καβγάς. Στη δίκη δεν παρέστησαν οι γονείς της 16χρονης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, όταν συγγενικό πρόσωπο της ανήλικης ειδοποίησε την ΕΛΑΣ. Αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι, όπου – σύμφωνα με την Αστυνομία – ο 35χρονος απειλούσε την ανήλικη και την κρατούσε παράνομα, χωρίς να της επιτρέπει να εξέλθει.

Ο 35χρονος συνελήφθη, ενώ σε έρευνα στην οικία του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι είναι υπότροπος σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, καθώς το 2024 είχε συλληφθεί για σωματική βία, απειλή και εξύβριση της τότε αλλοδαπής συντρόφου του.