Οι 5 πιο πλούσιες σε πρωτεΐνες κονσέρβες, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Τα κονσερβοποιημένα τρόφιμα μπορούν να είναι ένας έξυπνος τρόπος, για να προσθέσετε πρωτεΐνη χωρίς να μαγειρέψετε κάτι από την αρχή. Οι ανάγκες σε πρωτεΐνες ποικίλλουν ανάλογα με την ηλικία, το μέγεθος του σώματος, το επίπεδο δραστηριότητας και την κατάσταση υγείας.

Σύμφωνα με τους διαιτολόγους, μερικές από τις καλύτερες επιλογές σε κονσέρβα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες είναι οι σαρδέλες, η πέστροφα, το κοτόπουλο, το τσίλι και ο τόνος, επειδή είναι βολικά, διατηρούνται στο ράφι και εύκολα μετατρέπονται σε ένα γρήγορο γεύμα.

Οι καλύτερες κονσέρβες με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη

Κονσέρβα Πρωτεΐνη (κατά προσέγγιση) Γιατί το προτείνουν οι διαιτολόγοι Κοτόπουλο Περίπου 32 γρ. ανά κονσέρβα 142 γρ. Άπαχο, έτοιμο προς κατανάλωση και εύκολο να μπει σε σαλάτες, wraps, ζυμαρικά ή σούπες Σαρδέλες Σχεδόν 23 γρ. ανά κονσέρβα Πλούσια σε πρωτεΐνες, ωμέγα-3 λιπαρά, βιταμίνη Β12, σελήνιο και ασβέστιο όταν περιλαμβάνονται κόκαλα Τόνος Πάνω από 20 γρ. ανά κονσέρβα 142 γρ. Προσιτό, ευέλικτο και χρήσιμο για σάντουιτς, σαλάτες, μπολ και ζυμαρικά Πέστροφα Περίπου 15 γρ. ανά μερίδα Μια επιλογή ψαριού πλούσια σε πρωτεΐνες που παρέχει επίσης ωμέγα-3 λιπαρά Τσίλι Περίπου 15 γρ. ανά φλιτζάνι Πιο «γεμάτη» σαν γεύμα από τις περισσότερες κονσέρβες για πρωτεΐνη, ειδικά όταν περιέχει φασόλια

Το κοτόπουλο σε κονσέρβα δίνει την μεγαλύτερη ώθηση πρωτεΐνης ανά μερίδα, ενώ οι σαρδέλες, η πέστροφα και ο τόνος προσθέτουν το επιπλέον όφελος των ωμέγα-3 λιπαρών. Το τσίλι σε κονσέρβα είναι διαφορετικό, επειδή συχνά συνδυάζει πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και φυτικές ίνες σε ένα πιο πλήρες γεύμα.

Πώς να επιλέξετε τις πιο υγιεινές κονσέρβες

Το κύριο πράγμα που πρέπει να προσέξετε είναι το νάτριο. Πολλά κονσερβοποιημένα τρόφιμα είναι αλμυρά, γι' αυτό συγκρίνετε τις ετικέτες και επιλέξτε εκείνες με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο όταν είναι δυνατόν. Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία συνιστά επίσης να στραγγίζετε και να ξεπλένετε τα κονσερβοποιημένα φασόλια και λαχανικά για να μειώσετε το νάτριο, κάτι που είναι χρήσιμο εάν το τσίλι σας περιέχει φασόλια ή προσθέτετε κονσερβοποιημένα λαχανικά στο γεύμα.

Για τα ψάρια, η ποικιλία έχει σημασία. Οι σαρδέλες και η πέστροφα είναι συχνά καλές επιλογές, επειδή είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και γενικά χαμηλότερα στην τροφική αλυσίδα. Ο τόνος είναι χρήσιμος, αλλά είναι καλύτερο να μην βασίζεστε σε αυτόν κάθε μέρα, ειδικά για παιδιά, έγκυες ή όποιον προσπαθεί να περιορίσει την έκθεση σε υδράργυρο. Οι ειδικοί συνιστούν την επιλογή μιας ποικιλίας ψαριών με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε υδράργυρο.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι οι πρωτεΐνες από κονσέρβες το ίδιο υγιεινές με τα φρέσκα τρόφιμα;

Μπορούν να είναι. Τα κονσερβοποιημένα ψάρια, το κοτόπουλο και το τσίλι με βάση τα φασόλια μπορούν να παρέχουν χρήσιμες πρωτεΐνες και θρεπτικά συστατικά. Οι κύριες διαφορές είναι συνήθως το νάτριο, η υφή και τα πρόσθετα συστατικά.

Ποια κονσερβοποιημένη πρωτεΐνη είναι η καλύτερη για ένα γρήγορο γεύμα;

Το κονσερβοποιημένο τσίλι είναι η ευκολότερη ολοκληρωμένη επιλογή, επειδή μπορεί να περιλαμβάνει πρωτεΐνες, φασόλια, φυτικές ίνες και υδατάνθρακες. Το κονσερβοποιημένο κοτόπουλο ή τόνος μπορεί να χρειάζεται την προσθήκη λαχανικών ή δημητριακών, για να κάνει το γεύμα πιο ισορροπημένο.

Πρέπει να ξεπλένω τα κονσερβοποιημένα τρόφιμα πριν τα φάω;

Το ξέπλυμα βοηθάει περισσότερο με τα φασόλια και τα λαχανικά, όχι με τα κονσερβοποιημένα ψάρια ή το κοτόπουλο. Για τα κονσερβοποιημένα κρέατα και ψάρια, η αποστράγγιση του υγρού και η επιλογή εκδόσεων με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο είναι συνήθως πιο πρακτικές.

Συμπέρασμα

Οι καλύτερες, πλούσιες σε πρωτεΐνες, κονσέρβες είναι πρακτικές, οικονομικά προσιτές και εύκολες στη χρήση. Το κοτόπουλο σε κονσέρβα προσφέρει την περισσότερη πρωτεΐνη ανά μερίδα, ενώ οι σαρδέλες, η πέστροφα και ο τόνος προσθέτουν θρεπτικά συστατικά από τα θαλασσινά, όπως τα ωμέγα-3 λιπαρά. Το τσίλι σε κονσέρβα μπορεί επίσης να είναι ένα χρήσιμο γεύμα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, όταν επιλέγεται προσεκτικά.

Η πιο υγιεινή προσέγγιση είναι να ελέγχετε το νάτριο, να εναλλάσσετε τις πηγές πρωτεΐνης σας και να συνδυάζετε τα κονσερβοποιημένα τρόφιμα με λαχανικά, φασόλια και δημητριακά ολικής αλέσεως.

Πηγές:

eatingwell.com

usda.gov

heart.org

fda.gov

