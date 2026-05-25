Ρόδος: Αναψυκτικό και όχι αλκοόλ ισχυρίζονται ότι έδωσαν στον ανήλικο παππούς και πατριός

Snapshot Η δίκη τριών ανδρών στη Ρόδο, κατηγορούμενων για διά αλκοόλ σε ανήλικο που κατέληξε στο νοσοκομείο, αναβλήθηκε για τον Ιούνιο του 2027.

Η οικογένεια υποστηρίζει ότι ο ανήλικος κατανάλωσε αναψυκτικό και όχι αλκοόλ, ενώ η κατάσταση της υγείας του ίσως οφείλεται σε τροφική δηλητηρίαση.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο για τον πατριό και παππού και διάθεση αλκοόλ σε ανήλικο για την ιδιοκτήτρια καταστήματος.

Η απόφαση για την υπόθεση αναμένεται μετά τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων του ανήλικου. Snapshot powered by AI

Για τον Ιούνιο του 2027 αναβλήθηκε η δίκη τριών ανδρών, παππού, πατριού και καταστηματάρχη στη Ρόδο, οι οποίοι κατηγορούνται ότι διέθεσαν αλκοόλ σε ανήλικο που ήταν μαζί τους και τον έστειλαν στο νοσοκομείο.

Η οικογένεια Βρετανών τουριστών που είχαν έρθει στην Ελλάδα για διακοπές αποφάσισαν να το... κάψουν λίγο παραπάνω, και δυστυχώς την... πλήρωσε κι ένας ανήλικος που κατέληξε στο νοσοκομείο του νησιού των Ιπποτών για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ισχυρίστηκαν ότι του έδωσαν αναψυκτικό

Οι συγγενείς του, ισχυρίστηκαν ωστόσο, ότι κατανάλωσε αναψυκτικό κι όχι αλκοόλ κι ότι η κατάσταση της υγείας του και η διακομιδή του στο νοσοκομείο της Ρόδου το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, ενδέχεται να οφείλεται σε τροφική δηλητηρίαση.

Ενόψει και των αποτελεσμάτων των αιματολογικών εξετάσεων του ανήλικου, η δίκη αναβλήθηκε για τον Ιούνιο το 2027. Σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό πλημμελήματος. Για τον 34χρονο πατριό και τον 59χρονο παππού για το αδίκημα της έκθεσης και για την 52χρονη ιδιοκτήτρια του καταστήματος για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικο.