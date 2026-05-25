Σύστημα τεχνητής νοημοσύνης απομακρύνει τα πλοία από τις γκρίζες φάλαινες στο Σαν Φρανσίσκο

Snapshot Ένα νέο σύστημα τεχνη νοημοσύνης ανιχνεύει τις γκρίζες φάλαινες στον Κόλπο του Σαν Φρανσίσκο και ειδοποιεί τα πλοία να αλλάξουν πορεία ή να μειώσουν ταχύτητα για την αποφυγή συγκρούσεων.

Το σύστημα χρησιμοποιεί θερμική απεικόνιση και ανίχνευση των φυσημάτων των φαλαινών, καλύπτοντας απόσταση έως και 7 χιλιομέτρων.

Τον Απρίλιο έχουν βρεθεί επτά νεκρές γκρίζες φάλαινες στην περιοχή, αρκετές από τις οποίες χτυπήθηκαν από πλοία λόγω της αυξημένης ναυσιπλοΐας.

Η τεχνολογία αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Θαλάσσιας Επιστήμης Benioff σε συνεργασία με την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ και το The Marine Mammal Center.

Σχεδιάζεται επέκταση του δικτύου ανίχνευσης με εγκατάσταση συστημάτων σε πλοία και στρατηγικές τοποθεσίες, για καλύτερη παρακολούθηση όλων των φαλαινών στον Κόλπο.

Ερευνητές από το Εργαστήριο Θαλάσσιας Επιστήμης Benioff (BOSL) του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στη Σάντα Μπάρμπαρα και τοπικοί συνεργάτες στο Σαν Φρανσίσκο παρουσίασαν μια νέα τεχνολογία στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών τους για την αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ φαλαινών και ποντοπόρων σκαφών εντός και κοντά στον πολυσύχναστο Κόλπο του Σαν Φρανσίσκο.

Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί θερμική απεικόνιση για να ανιχνεύει τα θερμικά ίχνη των φαλαινών στην περιοχή, καθώς και τα «φυσήματά» τους στον πολυσύχναστο υδάτινο δρόμο, και στη συνέχεια ειδοποιεί τους ναυτικούς που βρίσκονται κοντά να αλλάξουν πορεία ή να μειώσουν την ταχύτητά τους για να αποφύγουν τη σύγκρουση.

ΑΡΧΕΙΟ - Σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου της Τρίτης, 21 Απριλίου 2020, φαίνεται μια νεκρή φάλαινα με καμπούρα μπροστά από τη Γέφυρα Γκόλντεν Γκέιτ στην παραλία Μπέικερ στο Σαν Φρανσίσκο. Μια πέμπτη νεκρή φάλαινα ανακαλύφθηκε σε λιγότερο από ένα μήνα στην περιοχή του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο. Η φάλαινα ανακαλύφθηκε κοντά στο Fort Funston την Παρασκευή, 23 Απριλίου. Η αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Ο Απρίλιος είναι η αρχή της βόρειας μετανάστευσης των γκρίζων φαλαινών, οπότε η εύρεση νεκρών φαλαινών κοντά στον κόλπο δεν είναι ασυνήθιστη, αλλά οι ειδικοί ανησύχησαν ιδιαίτερα όταν, πριν από μερικές εβδομάδες, βρέθηκαν τέσσερις νεκρές φάλαινες σε διάστημα εννέα ημερών AP

«Είμαστε ανακουφισμένοι που αυτές οι κάμερες τέθηκαν σε λειτουργία κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης περιόδου της σεζόν των γκρίζων φαλαινών», δήλωσε η επιστήμονας του BOSL Rachel Rhodes, η οποία ηγείται του έργου.

Αυτή η τόσο αναγκαία τεχνολογία δεν θα μπορούσε να έρθει πιο έγκαιρα. Η περίοδος των γκρίζων φαλαινών κορυφώνεται συνήθως τον Μάιο και ήδη φέτος έχουν βρεθεί νεκρές επτά φάλαινες, αρκετές από τις οποίες χτυπήθηκαν θανάσιμα από σκάφη που έμπαιναν και έβγαιναν από τον κόλπο.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι γκρίζες φάλαινες, οι οποίες συνήθως δεν εισέρχονται στον κόλπο κατά τη διάρκεια του ετήσιου ταξιδιού τους 12.000 μιλίων μεταξύ των περιοχών διατροφής τους στην Αλάσκα και των λιμνοθαλασσών γέννησης στο Μεξικό, κάνουν απροσδόκητες παρακάμψεις στον κόλπο με την έντονη κυκλοφορία, αναζητώντας τροφή που έχει γίνει σπάνια στην Αρκτική λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Το σύστημα σχεδιάστηκε από ερευνητές του BOSL σε συνεργασία με την Υπηρεσία Κυκλοφορίας Πλοίων της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ και ειδικούς σε θέματα φαλαινών από το The Marine Mammal Center. Χρησιμοποιώντας θερμικές κάμερες Flir σε συνδυασμό με τεχνολογία ανίχνευσης που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και αναπτύχθηκε από την εταιρεία τεχνολογίας ανίχνευσης θαλάσσιων θηλαστικών WhaleSpotter, το σύστημα εντοπίζει θαλάσσια θηλαστικά όλο το 24ωρο, ανιχνεύοντας τη θερμική υπογραφή της εκπνοής μιας θερμόαιμης φάλαινας σε απόσταση έως και τεσσάρων ναυτικών μιλίων (7 χλμ.).

Ο πρώτος κόμβος του δικτύου ανίχνευσης φαλαινών εγκαταστάθηκε σε συνεργασία με την Ακτοφυλακή σε έναν σταθμό επικοινωνιών της USCG στο Άντζελ Άιλαντ. Το σύστημα κατευθύνεται απέναντι στον Κόλπο προς το Τρέζουρ Άιλαντ και τη Γέφυρα του Κόλπου και καλύπτει ένα σημείο σύγκρουσης μεταξύ γκρίζων φαλαινών και σκαφών.

Το δεύτερο σύστημα ανίχνευσης θα εγκατασταθεί στο MV Lyra, ένα επιβατηγό πλοίο που λειτουργεί η San Francisco Bay Ferry σε καθημερινή διαδρομή που συνδέει το Vallejo με το κέντρο του Σαν Φρανσίσκο.

Η SF Bay Ferry, μια δημόσια εταιρεία πορθμείων που μεταφέρει τρία εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, θα φιλοξενήσει το πρώτο τέτοιο σύστημα ανίχνευσης φαλαινών με βάση πλοίο στον Κόλπο. Είναι σε εξέλιξη συζητήσεις για την επέκταση του δικτύου, ώστε τελικά να δημιουργηθεί η δυνατότητα ανίχνευσης και παρακολούθησης όλων των φαλαινών που βρίσκονται σε όλα τα μέρη του Κόλπου. Στη συνέχεια, στρατηγικά σημαντικές τοποθεσίες επέκτασης με βάση τα δεδομένα για τις φάλαινες περιλαμβάνουν τοποθεσίες όπως η Γέφυρα Γκόλντεν Γκέιτ ή το Αλκατράζ.