Η κόρη του Michael Douglas και της Catherine Zeta Jones κάνει το θεατρικό της ντεμπούτο

Η Carys Douglas χαράζει τη δική της πορεία στον χώρο της ψυχαγωγίας και, παρότι είναι κόρη της Catherine Zeta-Jones και του Michael Douglas, φροντίζει να χτίζει την καριέρα της βασιζόμενη στις δικές της δυνάμεις.

Η 23χρονη καλλιτέχνιδα εξασφάλισε έναν σημαντικό ρόλο πίσω από τα φώτα της σκηνής, κάνοντας το ντεμπούτο της ως συμπαραγωγός σε θεατρική παράσταση εκτός Μπρόντγουεϊ, μόλις λίγους μήνες μετά την αποφοίτησή της από το Πανεπιστήμιο Brown.

Η Carys Douglas / AP

Η Carys αξιοποιεί όσα έμαθε γύρω από την αφήγηση ιστοριών και τη συνεργασία, κάνοντάς τα πολύτιμα εργαλεία για τη νέα της πορεία.

Ο Michael Douglas αποκάλυψε το νέο επαγγελματικό βήμα της κόρης του μέσα από τα social media, δημοσιεύοντας ανοιχτό κάλεσμα για casting της παράστασης.

Η ίδια δεν αναζητά ηθοποιούς, αλλά ένα πρωτότυπο θεατρικό έργο που θα ανέβει στη σκηνή αυτό το καλοκαίρι. «Το έργο που θα επιλεγεί θα παρουσιαστεί σε χώρο προβών ενός από τα κορυφαία θέατρα Off-Broadway», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την ανάρτησή της, οι συμμετοχές ολοκληρώνονται στις 14 Μαΐου, ενώ οι πρόβες αναμένεται να ξεκινήσουν λίγο αργότερα.

Μια νέα γενιά θεατρικού ταλέντου

Παρότι θα μπορούσε εύκολα να δοκιμάσει την τύχη της στο Χόλιγουντ, η Carys επιλέγει να παραμείνει στη Νέα Υόρκη, συνεργαζόμενη με τη φίλη της Teniayo-Ola Macaulay, την οποία γνώρισε κατά τη διάρκεια των σπουδών της στον κινηματογράφο και τις διεθνείς σχέσεις στο Brown.

Η πειραματική θεατρική σκηνή της Νέας Υόρκης φαίνεται πως ετοιμάζεται να υποδεχθεί μια νέα γενιά δημιουργικών ταλέντων.

«Μεγάλωσα κάνοντας θέατρο και, παρότι δεν σπούδασα υποκριτική στο πανεπιστήμιο, χαίρομαι που βρίσκομαι σε έναν τόσο δημιουργικό και καλλιτεχνικά ενεργό χώρο», δήλωσε η Carys σε συνέντευξή της στο «People».

Η Carys Douglas με τον πατέρα της, Michael Douglas και τον αδελφό της, Dylan / AP

Στα χνάρια δύο θρύλων του θεάματος

Η νέα αυτή επαγγελματική πορεία μοιάζει απόλυτα φυσική εξέλιξη για την Carys, αν αναλογιστεί κανείς το οικογενειακό της υπόβαθρο. Άλλωστε, λίγοι γνωρίζουν πως και οι δύο γονείς της έχτισαν αρχικά την καριέρα τους στο θέατρο πριν κατακτήσουν τη διεθνή αναγνώριση στον κινηματογράφο.

Η Catherine Zeta-Jones συμμετείχε στην αυθεντική παραγωγή του μιούζικαλ «Annie» στο West End μόλις σε ηλικία εννέα ετών. Την ίδια στιγμή, ο Michael Douglas ανέπτυξε την υποκριτική του πορεία στο The American Place Theatre, ενώ τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα έγιναν στο Eugene O'Neill Theater Center τη δεκαετία του 1960.

Παρά τη μεγάλη επιτυχία τους, το διάσημο ζευγάρι έχει μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες και τις απαιτήσεις του χώρου του θεάματος.

«Ο Michael κι εγώ θα ήμασταν οι πρώτοι γονείς που θα λέγαμε στα παιδιά μας: “Ίσως θα έπρεπε να σκεφτείτε μια διαφορετική καριέρα”», είχε παραδεχτεί η Catherine σε παλαιότερη συνέντευξή της. «Όμως έχουμε δει πόσο παθιασμένα είναι με αυτή την τέχνη».

Η ίδια συμπλήρωσε: «Γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει δημοσιότητα. Ξέρουν τα καλά, τα δύσκολα, όλες τις πλευρές της… αλλά το πάθος τους αφορά πραγματικά την υποκριτική ως τέχνη».

Ο αδελφός της Carys, Dylan Douglas, ακολουθεί επίσης τη δική του ξεχωριστή πορεία. Ο 25χρονος παρουσιάζει τη ραδιοφωνική εκπομπή πολιτικού περιεχομένου για τη Gen Z με τίτλο «Young American with Dylan Douglas», ενώ πρόσφατα έκανε και το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στην ταινία «I Will Come to You».

Διαβάστε επίσης