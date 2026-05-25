Βανδάλισαν το άγαλμα του Καβάφη στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου ένα μήνα μετά την τοποθέτησή του

Ένα περιστατικό βανδαλισμού που έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση σημειώθηκε τις τελευταίες ημέρες στην οδό Διονυσίου Αρεοπαγίτου στο κέντρο της Αθήνας. Το πρόσφατα τοποθετημένο άγαλμα του Κωνσταντίνου Καβάφη υπέστη φθορά από άγνωστη ενέργεια, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις και ανησυχία.

Το γλυπτό απεικονίζει τον Καβάφη να κάθεται σε μπρούντζινο παγκάκι, επιχειρώντας να εντάξει τη μνήμη του ποιητή μέσα στην κίνηση της πόλης, που τόσο αγαπούσε. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, ένα κομμάτι από τα γυαλιά της φιγούρας έχει σπάσει, προκαλώντας εύλογη ανησυχία για την τύχη του έργου.

Την αποκάλυψη έκανε ο ηθοποιός και βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος αντέδρασε δημόσια με ανάρτηση ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά και με αιχμές για την κατάσταση της πόλης και την αδιαφορία απέναντι στα έργα τέχνης.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Καημένη Ελλάδα του σήμερα! Ούτε ένας μήνας δεν πέρασε και κάποιος βάρβαρος έσπασε κομμάτι του αγάλματος του Καβάφη… Η Ελλάδα της ντροπής, της κατεδαφισμένης νεοκλασσικής ομορφιάς, η Ελλάδα του ουρανοξύστη της Γλυφάδας και των καζίνο που θα τρώνε τα λεφτά των ηλιθίων, η Ελλάδα που αφήνει να φεύγουν τα παιδιά της για άλλους τόπους, η Ελλάδα του εγκλήματος των Τεμπών, η Ελλάδα των ψεμάτων από όλους και της ατιμωρησίας που μας πληγώνει και μας κάνει να δακρύζουμε».

