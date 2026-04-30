Ο Καβάφης «επέστρεψε» στο κέντρο της Αθήνας - Φωτογραφίες από το γλύπτο στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου

Νέο τοπόσημο στο κέντρο της Αθήνας, αποτελεί το γλυπτό παγκάκι του Κωνσταντίνου Καβάφη, στον πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Ο ποιητής «επέστρεψε» συμβολικά στην Αθήνα μέσω ενός γλυπτού. Εκεί όπου περπάτησε για πρώτη φορά το 1901, η φιγούρα του στέκει ξανά, σαν να συνεχίζει τον περίπατό του ανάμεσα στους ανθρώπους και στους δρόμους.

Το έργο φιλοτέχνησε ο γλύπτης Πραξιτέλης Τζανουλίνος ενώ είναι δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση στον Δήμο Αθηναίων.

Ο Αλεξανδρινός ποιητής είναι τοποθετημένος κοντά στο Μνημείο Λυσικράτους και την Πύλη του Αδριανού και οι περαστικοί μπορούν να καθίσουν δίπλα του, να τον παρατηρήςουν, ακόμα και να του «μιλήσουν.

Το ζήτημα ανέδειξε και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας επισημαίνοντας τη σημασία της προστασίας και ανάδειξης των δημόσιων χώρων, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Με σχέδιο και έμπνευση, το εμβληματικό σημείο της πόλης αποκτά νέα ταυτότητα, αναδεικνύοντας τον δημόσιο χώρο ως χώρο πολιτισμού και καθημερινής ζωής».

Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ωνάση, η Διονυσίου Αρεοπαγίτου αποκτά ένα νέο τοπόσημο: το γλυπτό παγκάκι του Κ. Π. Καβάφη, που παραδίδεται ανήμερα της επετείου γέννησης και θανάτου του Αλεξανδρινού ποιητή.



Διαβάστε επίσης