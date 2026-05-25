Δένδιας από Αλβανία: Η Ελληνική Εθνική Μειονότητα είναι γέφυρα φιλίας μεταξύ των δύο κρατών και λαών

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έγινε, τη Δευτέρα (25/05), δεκτός από τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στα Τίρανα.

«Αναλύσαμε την ευρύτερη γεωπολιτική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή μας» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ.

Και τόνισε: «Είχα την ευκαιρία να μιλήσω για τη Χειμάρρα από όπου θεωρώ ότι έλκω την απώτερη καταγωγή μου και να επαναλάβω τη θέση μου ότι η Ελληνική Εθνική Μειονότητα είναι γέφυρα φιλίας μεταξύ των δύο κρατών και λαών».

Έγινα δεκτός από τον Πρωθυπουργό της #Αλβανίας, Edi Rama @ediramaal, στο πλαίσιο της επίσκεψής μου στα Τίρανα. Αναλύσαμε την ευρύτερη γεωπολιτική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή μας.



Είχα την ευκαιρία να μιλήσω για τη Χειμάρρα από όπου θεωρώ ότι έλκω την απώτερη καταγωγή μου… pic.twitter.com/8nORncOaqh — Nikos Dendias (@NikosDendias) May 25, 2026

