Δένδιας από Αλβανία: Η Ελληνική Εθνική Μειονότητα είναι γέφυρα φιλίας μεταξύ των δύο κρατών και λαών
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα στα Τίρανα
- Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα στα Τίρανα στις 25 Μαΐου.
- Στη συνάντηση αναλύθηκε η ευρύτερη γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή.
- Ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στη Χειμάρρα και την καταγωγή του από εκεί.
- Τόνισε ότι η Ελληνική Εθνική Μειονότητα αποτελεί γέφυρα φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας.
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έγινε, τη Δευτέρα (25/05), δεκτός από τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στα Τίρανα.
«Αναλύσαμε την ευρύτερη γεωπολιτική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή μας» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ.
Και τόνισε: «Είχα την ευκαιρία να μιλήσω για τη Χειμάρρα από όπου θεωρώ ότι έλκω την απώτερη καταγωγή μου και να επαναλάβω τη θέση μου ότι η Ελληνική Εθνική Μειονότητα είναι γέφυρα φιλίας μεταξύ των δύο κρατών και λαών».
