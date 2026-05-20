Με αναφορά στην «Ατζέντα 2030» χαιρέτισε την Athens Defence Summit ο Νίκος Δένδιας

Σαφές μήνυμα για τη ριζική αναδιοργάνωση της ελληνικής αποτροπής έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά τον χαιρετισμό του στο Athens Defence Summit. Οι ραγδαίες γεωπολιτικές προκλήσεις καθιστούν επιτακτική τη μετάβαση σε μια νέα εποχή, με την Αθήνα να σχεδιάζει την απάντησή της στις αναδυόμενες απειλές του σύγχρονου πεδίου. Σύμφωνα με τον Υπουργό, η θωράκιση της χώρας ξεπερνά πλέον την απλή αγορά εξοπλισμών, στοχεύοντας στην τεχνολογική υπεροχή, την ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας και την ουσιαστική αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού.

Συγκεκριμένα, στο μέρος του χαιρετισμού του, τον οποίο δημοσιοποίησε σε ανάρτηση του στο X, ο Νίκος Δένδιας τόνισε:

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό περιβάλλον, καθίσταται προφανής η ανάγκη υλοποίησης της «Ατζέντας 2030», η οποία αποσκοπεί στον πλήρη μετασχηματισμό και εκσυγχρονισμό των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η «Ατζέντα 2030» δεν περιορίζεται απλώς στην προμήθεια νέων και συγχρόνων οπλικών συστημάτων. Εστιάζει στη δημιουργία ενός συγχρόνου, ολιστικού συστήματος αποτροπής, ενσωματώνοντας καινοτόμες τεχνολογίες, ενισχύοντας την κυβερνοάμυνα, αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη και ενισχύοντας την επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα.

Δίνει, επίσης, έμφαση στην ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και επιτυγχάνει την ασφάλεια εφοδιασμού των Ενόπλων Δυνάμεων. Και φυσικά, αποδίδει υψηλή αξία σε μέτρα τα οποία θα βελτιώσουν τις εργασιακές συνθήκες, την εκπαίδευση και την καθημερινή ζωή του προσωπικού μας.

