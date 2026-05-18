Φάμελλος δικαιώνει Κασσελάκη, οι εκλογές και η αραβική παροιμία, η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα

Ο Φάμελλος δικαιώνει τον Κασσελάκη

Κι εκεί που πρώτο θέμα στην επικαιρότητα ήταν το συνέδριο της ΝΔ ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και τα έκανε όλα... λίμπα για άλλη μια φορά. Κλώτσησε, όπως λέμε, την καρδάρα με το γάλα και βρέθηκε πάλι στο επίκεντρο για λάθος λόγους. Ο Φάμελλος διέγραψε Πολάκη. Θα μου πείτε αυτοεκπληρούμενη προφητεία ήταν για όλους το πόσο θα αντέξουν μαζί. Το πρόβλημα για τον Φάμελλο είναι ότι ένα μεγάλο μέρος των ακραιφνών Συριζαίων πιστεύουν ότι ο Κρητικός έχει δίκιο για την αφωνία του Σωκράτη με τον Τσίπρα. Τι θα κάνει; Θα τους διαγράψει όλους μέχρι να κλείσει το κόμμα; Ο Πολάκης άστεγος δεν θα μείνει πολιτικά. Όπου και να πάει θα εκλεγεί. Ο Φάμελλος δεν ξέρω τι θα κάνει... Και το χειρότερο όλων είναι ότι ο Φάμελλος με τη στάση του δικαιώνει τον Κασσελάκη περί πραξικοπήματος στο... μπουζουκτσίδικο.

Οι κομματικές «εξέδρες» των νεοδημοκρατών

Αυτό που προκάλεσε μεγαλύτερη εντύπωση στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ είναι ότι ορισμένοι εκ των κορυφαίων είχαν φροντίσει να φέρουν μαζί τους τις εξέδρες τους... Λίγο πριν από την είσοδό τους στο Metropolitan Expo έσπευδαν διάφορα πολιτικά «μπουλούκια» με χειροκροτητές, έριχναν μερικά συνθήματα και μετά εξαφανιζόντουσαν. Δεν είχαν δηλαδή καμία σχέση με το συνέδριο. Για να σας προλάβω δεν αναφέρομαι στον Δένδια, προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Είναι κι άλλοι στη ΝΔ που νομίζουν ότι είναι «παράγοντες» χωρίς καν να είναι αιρετοί. Στο Μέγαρο Μαξίμου μάλιστα με ορισμένους έγιναν έξαλλοι...

Η ολοκλήρωση της τετραετίας

Κύριο θέμα συζήτησης στα πηγαδάκια του συνεδρίου ήταν βεβαίως οι πρόωρες εκλογές. Σχεδόν όλοι ήταν σίγουροι ότι «βαίνουμε προς εκλογάς» τον Οκτώβριο. Συνάντησα βέβαια 2-3 έμπιστους συνομιλητές του Κυριάκου Μητσοτάκη οι οποίοι αν και σφίγγες μου είπαν περίπου το ίδιο: «Μην ακούς τα σενάρια. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027». Το κρατάω. Μένει να δούμε αν έχουν δίκιο. Επιμένουν πάντως ότι οι πρόωρες βολεύουν τα νέα κόμματα τα οποία στην αρχή θα επιφέρουν έναν ενθουσιασμό στο εκλογικό σώμα. Αν δεν ξεφουσκώνουν σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα δεν θα στήσει πρόωρες κάλπες. Λογικό ακούγεται. «Ο πρωθυπουργός δεν πρόκειται να δείξει ότι λειτουργεί υπό το κράτος του πανικού» μου έλεγαν οι βετεράνοι που τον ξέρουν καλύτερα.

Ποιος υφυπουργός της ΝΔ έπαθε... Ανδρουλάκη;

Ποιος υφυπουργός νοικιάζει ακίνητο σε δημόσια υπηρεσία όπως ακριβώς έκανε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης; Η υπόθεση έχει αρχίσει να ψιθυρίζεται έντονα στα δημοσιογραφικά γραφεία και είναι θέμα χρόνου να κρεμαστεί στα μανταλάκια, ο γαλάζιος εκλεκτός της κυβέρνησης. Νομικά ο άνθρωπος είναι καλυμμένος δεν έχει κάνει κάποια παρανομία αλλά πλέον μπαίνουμε στη λογική περί νόμιμου και ηθικού κλπ. Το ενδιαφέρον στην υπόθεση όπως έμαθα είναι ότι τον γαλάζιο υφυπουργό δεν τον «ξεψάχνισαν» από το ΠΑΣΟΚ. Το θέμα το διέρρευσε άνθρωπος από τη ΝΔ, εσωκομματικός αντίπαλος του υφυπουργού. «Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα» είναι το κλίμα που επικρατεί στην Πειραιώς.

Ο γαλάζιος υποστηρικτής του προέδρου του ΠΑΣΟΚ

Επιστρέφω όμως στο θέμα του Νίκου Ανδρουλάκη διότι παρά τη σφοδρή κριτική που δέχεται για την ενοικίαση του κτηρίου στο Κτηματολόγιο διαπίστωσα ότι υπήρξε άνθρωπος από τη ΝΔ που τον υπερασπίστηκε. Ναι, καλά διαβάσατε. Ο βουλευτής της ΝΔ Ανδρέας Κατσανιώτης κληθείς να σχολιάσει την περίπτωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ είπε: «Έδωσε εξηγήσεις, εγώ αυτό είδα. Υπάρχουν πράγματα που λέει η κυβέρνηση και ο κ. Ανδρουλάκης απαντάει. Θεωρώ ότι οι αντιπαραθέσεις μας πρέπει να είναι σε ένα άλλο επίπεδο και να αφορούν πολιτικές». Για να μην το ξεχάσω, ο Ανδρέας Καστανιώτης είναι ένας εκ των 5 βουλευτών της ΝΔ που πρόσφατα υπέγραψαν στα ΝΕΑ την επιστολή κατά του επιτελικού κράτους. Επίσης είναι τακτικός συνομιλητής του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, αν σας λέει κάτι αυτό... Τώρα σιγά σιγά αρχίζουν να μπαίνουν στη θέση τους τα κομμάτια του παζλ.

Οι δύο απαντήσεις του Δένδια σε Άδωνι και Σκέρτσο

Επειδή αρκετοί δεν τολμούν να γράψουν την είδηση χωρίς πετιτυλίγματα οφείλω να καταθέσω ότι η παρέμβαση Δένδια στο συνέδριο είχε δύο συγκεκριμένες στοχεύσεις. Η αναφορά του ότι «Το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν περιέχει λαϊκισμό. Δεν έχει ύβρεις, φανατισμούς, κραυγές. Αυτά δεν έχουν θέση στο κόμμα του καθαρού αξιακού κώδικα» στρέφεται ξεκάθαρα κατά του Άδωνι Γεωργιάδη ο οποίος πρόσφατα φωτογράφισε τον υπουργό Άμυνας λέγοντας ότι «κάποιοι μπορεί να πάνε και στη Σελήνη για να μην μιλήσουν στην ΚΟ του κόμματος». Η άλλη αναφορά του Νίκου Δένδια για «μισθοφόρους της εξουσίας» εκλήφθηκε ως ευθεία αιχμή κατά του Άκη Σκέρτσου.

Η απογοήτευση του Μητσοτάκη

Μου λένε ότι ο πρόεδρος Κυριάκος τώρα άρχισε να αντιλαμβάνεται μια παλαιά αραβική παροιμία που λέει: «Αν δεις τον φίλο σου με τον εχθρό σου, να ξέρεις ότι και οι δύο είναι εχθροί σου — ο ένας κρυφά και ο άλλος δημόσια». Είναι λέει δυσαρεστημένος και απογοητευμένος από το διπλό παιχνίδι που παίζουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι στο παρελθόν ήταν πολύ κοντά του και πλέον έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι είναι βαρίδια και για τον ίδιο και για το κόμμα. Πρόεδρε, ακόμη δεν έχεις δει τίποτα. Όσο πλησιάζουν οι κάλπες θα τρίβεις τα μάτια σου με τη συμπεριφορά των φίλων σου, όχι των εχθρών σου... αυτούς τους ξέρεις.

Η καυτή εβδομάδα που διανύουμε

Από εδώ και πέρα πολύ φοβάμαι ότι δεν θα υπάρχουν εύκολες ημέρες για την κυβέρνηση. Την Τρίτη θα έρθει στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για δικές εξπρές εντός 3 μηνών για περιπτώσεις εμπλοκής πολιτικών προσώπων κάτι που θα προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων. Επίσης θα έχουμε την ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αμέσως μετά, την Τετάρτη έχουν κληθεί στην επιτροπή θεσμών και διαφάνειας να καταθέσουν ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμίρης και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας. Θα πάνε; Κι αν ναι, τι θα πουν; Την Πέμπτη έχουμε την ψηφοφορία των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή και την Παρασκευή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Δεν έχετε παράπονο. Τουλάχιστον δεν θα πλήξουμε.

Το «υπερσυνέδριο» του Βενιζέλου

Εκτός από το συνέδριο της ΝΔ, σήμερα ξεκινά θα και το «υπερσυνέδριο» που οργανώνει ο Κύκλος Ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου. Στο τριήμερο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών «Η Ελλάδα Μετά ΙΧ», στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία το πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερους από 50 ομιλητές συνολικά θα μιλήσουν κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης, στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ακαδημαϊκοί, επιχειρηματίες, τραπεζίτες, νομπελίστες και δημοσιογράφοι. Και μόνο από τα ονόματα των ομιλητών που θα συμμετάσχουν στις θεματικές μπορεί κάποιος να αντιληφθεί πού θα πάει η συζήτηση. Talk of the town θα γίνει ο Ευάγγελος. Επειδή με ρωτάτε λογικά θα πάει και ο Ανδρουλάκης. Στο συνέδριο του «Μπένι» θα βρεθούν και αρκετοί υπουργοί της κυβέρνησης με τους οποίους διατηρεί αγαστές σχέσεις: Νίκος Δένδιας, Γιώργος Γεραπετρίτης, Θοδωρής Λιβάνιος, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Βασίλης Κικίλιας, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, καθώς και βουλευτές της πλειοψηφίας: Ντόρα Μπακογιάννη, Θόδωρος Ρουσόπουλος, Δημήτρης Αβραμόπουλος, Ευριπίδης Στυλιανίδης, Δημήτρης Καιρίδης. Αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ όπως η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Παναγιώτης Δουδωνής, Μιλένα Αποστολάκη, ο Δημήτρης Μάντζος. Πρώην υπουργοί όπως ο Γκίκας Χαρδούβελης, ο Τάσος Γιαννίτσης, ο Μιχάλης Καλογήρου, ο Γιάννης Μανιάτης, ο Χρήστος Ροζάκης, ο Γιάννης Βαληνάκης, ο Πάνος Μπεγλίτης,ο Νίκος Χριστοδουλάκης, ο Γιώργος Ζανιάς. Παρούσα θα είναι η Μαρία Δαμανάκη αλλά και οι πρώην πρόεδροι της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και Προκόπης Παυλόπουλος. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι θα βγουν ειδήσεις...

Κρύψτε τη Βάσια από τις τηλεοράσεις

Στο ΠΑΣΟΚ έχουν βρει το μπελά τους με την υποψήφια Βάσια Αναστασίου η οποία έχει μια έφεση στις λεκτικές ακροβασίες. Μετά το μακάβριο που είχε ξεστομίσει ότι είναι «μία έδρα πριν τον θάνατο» για την εκλογική περιφέρεια στην οποία πολιτεύεται και εις την οποία εξελέγη ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, την εβδομάδα που μας πέρασε είπε, όπως μάθατε, ότι ο Τσίπρας βάφει τα μαλλιά του και πρέπει να λουστεί. Μιλάμε για ογκόλιθο πολιτικής σκέψης αναμφίβολα. Το παρασκήνιο λέει ότι οι εισηγήσεις που δέχθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν να την διαγράψει άμεσα από το κόμμα για να μην τριτώσει το κακό. Τελικά ο πρόεδρος αποφάσισε να της δείξει κίτρινη κάρτα και επέβαλε απαγορευτικό εμφανίσεων. «Κρύψτε την μέχρι νεωτέρας», ήταν η εντολή κι έτσι οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ που παραληρούσαν με την πολιτική της δεινότητα δεν θα έχουν την ευκαιρία να την απολαύσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η κόκκινη κάρτα πάντως καραδοκεί...

Ώρα… εγκληματικής οργάνωσης

Σήμερα δεν έχω σκοπό να σας κουράσω για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όπου σας ενημερώνω κάθε εβδομάδα για τα … δρώμενα. Απλά μόνο θα επισημάνω ότι βρέχει δικογραφίες παλιές αλλά και νέες. Και μην επικεντρώνεστε σε αυτά που κυκλοφορούν για τους άλλους πέντε έξι βουλευτές. Αυτή η δικογραφία θα έλθει αλλά μπορεί να προηγηθεί άλλη πιο σοβαρή. Αυτής της σύστασης και λειτουργίας εγκληματικής οργάνωσης όπου μαθαίνω ότι τα πράγματα έχουν προχωρήσει και χωρίς τη συνδρομή της οικονομικής αστυνομίας από την οποία κάποιοι κελαηδούν και μάλιστα πολύ. Και όταν λέμε έχουν προχωρήσει δεν μιλάμε για επισυνδέσεις αλλά και για άνοιγμα λογαριασμών σε … κόσμο και κοσμάκη. Οι λογαριασμοί έχουν μιλήσει και έχουν πολύ μεγάλες εκπλήξεις.

Περίεργες φωτογραφικές διατάξεις

Όλο κάτι περίεργες διατάξεις βλέπουμε εσχάτως σε νομοσχέδια που περνούν από τη Βουλή. Για παράδειγμα στο μεγάλο φορολογικό δύο πράγματα κάνουν εντύπωση. Πρώτο η δυνατότητα του δημοσίου να αγοράζει μετοχές από μέτοχο της μειοψηφίας σε εταιρίες που έχει την πλειοψηφία και κάποιες αλλαγές στο πλαίσιο για τις δημόσιες προτάσεις.

Για το πρώτο οι ρυθμίσεις με βάζουν σε υποψία ότι κάτι έχει στο νου του ο νομοθέτης γιατί οι εισηγμένες εταιρίες που το δημόσιο έχει την πλειοψηφία είναι πολύ λίγες. Και δεν αντιλαμβάνομαι πως γίνεται με απόφαση ΔΣ να αγοράζει κάποιος με το ζόρι τις μετοχές της μειοψηφίας. Αν δεν κάνω λάθος αυτό μπάζει νομοθετικά και σε επίπεδο ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Μένει όμως να δούμε στην πράξη τις ιδέες κρύβονται πίσω από τη νομοθέτηση. Όπως επίσης να μάθουμε γιατί τώρα ξαφνικά βγαίνουν οι ίδιες μετοχές από τον υπολογισμό του 90% όπου ο μέτοχος μπορεί να εξαγοράσει υποχρεωτικά τις μετοχές των υπολοίπων μετόχων μετά από δημόσια πρόταση. Έχω δεν την αίσθηση ότι αυτή η ρύθμιση είναι και πάλι φωτογραφική για να διευκολυνθεί το Euronext που δεν βγαίνουν οι αριθμοί δεδομένου ότι η ΕΧΑΕ ή Euronext Athens όπως πλέον έχει μετονομαστεί οδεύει προς πλήρη έξοδο αν τα καταφέρει το Euronext όπως στοχεύει. Καλό είναι όμως να μην το παρακάνουμε στις διευκολύνσεις.

Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα

Έχει αρχίσει και χάνει το λογαριασμό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με τα καμώματα του Trump στη Μέση Ανατολή καθώς η ΕΕ οδεύει ολοταχώς προς στασιμοπληθωρισμό. Και η κατάσταση που διαμορφώνεται είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Από την μια η ανάπτυξη λόγω αύξησης του κόστους που δεν είναι αποτέλεσμα αύξησης της ζήτησης αλλά απότομης μείωσης της προσφοράς στα καύσιμα φρενάρει επικίνδυνα και από την άλλη ανεβαίνει ο πληθωρισμός. Και όσο και αν υποχωρήσει η ζήτηση που υποχωρεί δεν φτάνει για να φέρει ισορροπία στην ανωμαλία. Οπότε αναζητείται η προσφορότερη λύση για να αποφύγουμε την καθίζηση. Και αυτή φαίνεται να είναι μια μικρή αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο και πιθανά άλλη μια μέχρι το τέλος του έτους. Για τη δεύτερη κρατάμε μικρό καλάθι καθώς η κατάσταση είναι απολύτως ρευστή.

Η πίεση στον κρατικό δανεισμό και το ελληνικό θαύμα

Πάντως στο σκέλος των επιτοκίων η αγορά είναι αυτή που δείχνει κατεύθυνση χωρίς να λαμβάνει υπ' όψιν τις Κεντρικές Τράπεζες. Τι εννοούμε; Αν δούμε τι έγινε την Παρασκευή στις αγορές ομολόγων θα καταλάβουμε ότι η κατάσταση έχει αρχίσει να εκτρέπεται καθώς αυξάνεται το κόστος χρηματοδότησης των κρατών. Στις ΗΠΑ το δεκαετές ομόλογο έπιασε απόδοση 4,6% και το ομόλογο 30 ετών ξεπέρασε το 5,1% από 4% που ήταν πριν την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν.

Στην Ευρώπη το ομόλογο διάρκειας 10 ετών της Γαλλίας έφτασε στο 3,966%, της Γερμανίας στο 3,15% και της Ιταλίας στο 3,96%. Το εντυπωσιακό όμως είναι ότι και στα ελληνικά ομόλογα έχουμε άνοδο των αποδόσεων αλλά αυτές είναι χαμηλότερες από τη Γαλλίας και της Ιταλίας στο 3,866%. Δηλαδή σε απλά … ελληνικά η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία αλλά όλοι μαζί δανείζονται πολύ ακριβότερα.

Περίεργο timing

Σερφάροντας στο διαδίκτυο και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης το μάτι μου έπεσε στους Financial Times και το περίφημο blog Alphaville όπου ένας δημοσιογράφος ονόματι Bryce Elder γράφει ολόκληρο πόνημα για την Metlen. Χωρίς αμφιβολία λίγο ως πολύ αυτά που γράφει ειδησεογραφικά είναι γνωστά εδώ και πολύ καιρό και απλά το αλατοπίπερο (είπαμε είναι blog) βρίσκεται στο σχολιασμό ο οποίος έχει μπόλικη χολή. Φυσικά δεν θα μπω στον κόπο να τα αναπαράγω. Όμως έχω την απορία τι τον έπιασε το συγκεκριμένο δημοσιογράφο ο οποίος όπως αναφέρεται στους FT, αρθρογραφεί σποραδικά στο Alphaville και είναι δημοσιογράφος των FT για τις βρετανικές μετοχές από το 2008. Πριν από αυτό, έγραφε για τις βρετανικές μετοχές στο Morningstar, στους Times, στο Bloomberg και στο AFX News. Αυτό δείχνει ότι έχει πείρα και διασυνδέσεις φυσικά όταν ασχολείται τόσα χρόνια με βρετανικές μετοχές. Το ερώτημα είναι τι είδους διασυνδέσεις έχει με τα funds τα οποία έχουν εδώ και κάμποσο καιρό σορτάρει πάνω από 9 εκατομμύρια μετοχές και έχουν τις τελευταίες ημέρες αρχίσει να ζαλίζονται από την ανοδική αντίδραση της μετοχής αν και βολεύτηκαν την περασμένη Παρασκευή από το αρνητικό κλίμα που υπήρχε στις αγορές. Γιατί αν η μετοχή συνεχίσει την άνοδο για να κλείσουν οι ανοιχτές θέσεις 9 εκατομμυρίων μετοχών το ράλι θα επιταχυνθεί και οι ζημιές στους σορτάκηδες θα είναι πολύ μεγάλες. Δεν ισχυρίζομαι ότι είναι άγιοι στην ελληνική εταιρία που έκανε καθυστερημένα υποβάθμιση προβλέψεων αλλά καλό να έχουμε και άλλα πράγματα στο πίσω μέρος του μυαλού όταν διαβάζουμε κατά τα άλλα έγκριτα μέσα.

Βλέπουν ΧΑ λόγω… Ταμείου Ανάκαμψης

Μια κινητικότητα βλέπω γύρω από την Lamda Malls τη θυγατρική της Lamda Development. Και όταν λέω κινητικότητα αναφέρομαι σε διαφημιστική καμπάνια η οποία τρέχει τις τελευταίες ημέρες όχι τόσο για το Ελληνικό όσο για τα εμπορικά κέντρα. Μαζί με την κινητικότητα ακούω ενδιαφέρουσες πληροφορίες ότι με καθυστέρηση μεγάλη είναι αλήθεια έχει δρομολογηθεί η εισαγωγή της Lamda Malls στο Χρηματιστήριο ώστε να αντληθούν χρήματα που δεν είναι διαθέσιμα για να προχωρήσει το σχέδιο χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Για την ακρίβεια μιλάμε για την επένδυση της θυγατρικής της Lamda Malls. της Lamda Vouliagmenis Mall για δημιουργία μεγάλου εμπορικού κέντρου στο Ελληνικό που έλαβε τις τελευταίες ημέρες και στο παρά πέντε έγκριση υπαγωγής στο Ταμείο ανάκαμψης όπου οι χρόνοι έκλεισαν και το κομμάτι των χαμηλότοκων δανείων του Ταμείου δύσκολα παίζει. Οπότε μπορεί να βρεθούν άλλες λύσεις που να κατεβάζουν το κόστος χρηματοδότησης.

Πληρώνουν το λογαριασμό Παπαθανάση

Πάντως μιας και μιλάμε για Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι λίγα τα επενδυτικά σχέδια που θα πάνε κουβά επειδή έκλεισε νωρίς ο κύκλος και απρόβλεπτα. Και αυτό δεν είναι καλή εξέλιξη ειδικά όταν οι εταιρίες έχουν κάνει προεργασία και βρίσκονται εντός προγράμματος. Είναι προφανές ότι κάποιες μπορούν να βρουν άλλες λύσεις να κάνουν τις επενδύσεις τις οποίες είχαν προγραμματίσει και έχουν πραγματοποιήσει και έξοδα αλλά άλλες δεν έχουν τη δυνατότητα και θα πάρουν τη ζημιά των εξόδων. Και προφανώς όλες οι εταιρίες έχουν ενοχληθεί σφόδρα από τους χειρισμούς Παπαθανάση.

Τι κρύβει η επίθεση Καρώνη στην JP Morgan;

Πραγματικά είναι να απορεί κάποιος πόσο θα τραβήξει η ιστορία της κόντρα Καρώνη και JP Morgan. Όμως αυτά που λέει και η μια και η άλλη πλευρά κατά καιρούς έχουν ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα η πλευρά Καρώνη κατηγορεί τους Αμερικανούς ότι φρενάρουν την Viva λόγω της άρνησής άρσης των περιορισμών που εισάγει ο εθνικός Κανονισμός Κ των ΗΠΑ. Για όσους δεν το γνωρίζουν ο Κανονισμός Κ είναι ένα σύνολο νέων κανόνων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και της Ομοσπονδιακής Ασφάλισης Καταθέσεων (FDIC) που διέπει τις διεθνείς τραπεζικές δραστηριότητες με το ερώτημα τι ακριβώς έχει κάνει η JPM να πλανιέται. Γιατί εγώ αρχίζω και καταλαβαίνω ότι μπορεί εδώ να υπάρχει και ζήτημα κεφαλαιακής ενίσχυσης και να έχουμε προληπτικά φασαρία από την πλευρά Καρώνη για ευνόητους λόγους. Μελετώ την υπόθεση και επανέρχομαι γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον.

Η τέχνη της μεταφοράς κερδών

Διαβάζω στις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της Ηρακλής ότι η Εταιρία καταβάλει δικαιώματα δικαιόχρησης στον Όμιλο Holcim για την εκ μέρους της χρήση της εμπορικής επωνυμίας, των εμπορικών σημάτων και της τεχνογνωσίας του τελευταίου σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που άπτονται της παραγωγικής διαδικασίας, της εισαγωγής και εφαρμογής καινοτομιών, της εφοδιαστικής αλυσίδας, κλπ. Δηλαδή σε απλά ελληνικά πληρώνει στις εταιρίες δικαιώματα που απομειώνουν τα κέρδη της στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή έχει πάρει και δύο δάνεια συνολικού ύψους 53 εκ ευρώ με ομολογιούχο την εταιρία του Ομίλου Holcim που είναι ο βασικός μέτοχος την Holcim Auslandbeteiligungs GmbH. Και αν καταλαβαίνουμε καλά με όλα αυτά τα φορολογητέα κέρδη στην Ελλάδα είναι πολύ λιγότερα και πληρώνονται και λιγότεροι φόροι. Πολύ ωραία η τέχνη της μεταφοράς κερδών.

Μηνύματα προς την ηγεσία της Εθνικής Ασφαλιστικής

Δεν το βλέπω και τόσο καλό το κλίμα με τα δίκτυα εκεί στην Εθνική Ασφαλιστική. Και επειδή υπάρχουν αν δεν κάνω λάθος δύο μεγάλοι παίκτες , ο ένας πολύ μεγάλος που στέλνει μηνύματα ότι κάνει τζίρο όσο μια ασφαλιστική εταιρία αναρωτιέμαι τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά. Προετοιμασία αποχώρησης που θα σημάνει σοκ στην παραγωγή ή απλά τηλεγράφημα για να υπάρξει συμφωνία με τις προμήθειες. Θα στοιχηματίσω στο δεύτερο αλλά δεν βλέπω να βγαίνουν έτσι επιλογής Μαζαράκη δηλαδή του Διευθύνοντος Συμβούλου για περικοπές που θα αυξήσουν το περιθώριο κέρδους της μαμάς εταιρίας. Προσωρινά βέβαια βλέπω να ενισχύεται η εταιρία από τις πωλήσεις κτιρίων και μάλιστα εμβληματικών που έχουν δρομολογηθεί.

Το ΣτΕ στα παλαιοτέρα των υποδημάτων των ασφαλιστικών

Μένω στο θέμα των ασφαλιστικών όπου φαίνεται ότι γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους την απόφαση του ΣτΕ για την ενημέρωση των πελατών σε σχέση με τις αυξήσεις των ασφαλίστρων. Κοινώς δεν δίνουν αναλυτικό λογαριασμό όπως προβλέπει η απόφαση. Και η αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της Αγοράς περί άλλα τυρβάζει. Μόνο που κάποιοι πελάτες των ασφαλιστικών που είναι ψυλλιασμένοι έχουν αρχίσει τις προσφυγές στα δικαστήρια και εκεί αναμένεται η καταιγίδα να πάρει διαστάσεις καθώς η απόφαση του ΣτΕ δεν επιδέχεται παρερμηνειών.