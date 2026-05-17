Βίντεο Μητσοτάκη για το Συνέδριο της ΝΔ: Το μήνυμα για την επόμενη μέρα και το πείραγμα στον γιο του

«Μείναμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας» - Διθυραμβικά σχόλια από κορυφαίους Ευρωπαίους αξιωματούχους

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Τρίτη ημέρα εργασιών του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, στο Metropolitan Expo, Κυριακή 17 Μαΐου 2026.

  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ ότι η κυβέρνηση παρέμεινε πιστή στις δεσμεύσεις της και το πρόγραμμα του 2023 αποδεικνύει την αξιοπιστία της.
  • Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επαίνεσαν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την αναβάθμιση της χώρας υπό την ηγεσία του Μητσοτάκη.
  • Το συνέδριο εξέφρασε ισχυρή ευρωπαϊκή στήριξη προς τον πρωθυπουργό και τη Νέα Δημοκρατία, επισημαίνοντας τη θετική διεθνή εικόνα της Ελλάδας.
  • Στο βίντεο του συνεδρίου, ο Μητσοτάκης εμφανίζεται σε ανθρώπινες στιγμές με στελέχη και πολίτες, ενώ πειράζει τον γιο του Κωνσταντίνο.
  • Το κεντρικό μήνυμα είναι η προσανατολισμένη στο μέλλον Ελλάδα του 2030, με έμφαση στην τεχνολογική πρόοδο και εθνική ανάπτυξη.
Με νέα ανάρτηση στα social media ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποτυπώνει τον παλμό, τα παρασκήνια και τα κυριότερα στιγμιότυπα από το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στέλνοντας το μήνυμα για την επόμενη ημέρα της παράταξης και της χώρας, με ορίζοντα το 2030.

«Μείναμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας»

Από το βήμα του συνεδρίου, ο πρωθυπουργός έκανε έναν απολογισμό του κυβερνητικού έργου, κρατώντας στα χέρια του το πρόγραμμα με το οποίο εξελέγη η Νέα Δημοκρατία. «Αυτό το πρόγραμμα, σας θυμίζει κάτι; Είναι το πρόγραμμά μας του 2023. Αξίζει να το ξαναδιαβάσετε. Μείναμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας και με το παραπάνω», τόνισε καταχειροκροτούμενος από τους συνέδρους, δίνοντας το σύνθημα της αξιοπιστίας και της συνέπειας λόγων και έργων.

«Ψήφος εμπιστοσύνης» από την Ευρώπη

Το συνέδριο αποτέλεσε παράλληλα ένα βήμα ισχυρής ευρωπαϊκής στήριξης προς το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη, με κορυφαίους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξαίρουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας και τη διεθνή αναβάθμιση της χώρας.

Συγκεκριμένα ο Μάνφρεντ Βέμπερ, πρόεδρος του ΕΛΚ, είπε: «Μετά τα σκοτεινά χρόνια της οικονομικής κρίσης, πήρες μια στάσιμη χώρα και τη μετέτρεψες σε μία από τις ευρωπαϊκά ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες».

Η Ρομπέρτα Μέτσολα, πρόεδρος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είπε: «Έχεις μετατρέψει τη χώρα σε παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής σε τόσα πολλά επίπεδα», ενώ ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, πρώην πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέφερε: «Είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός, γιατί επανατοποθέτησες την Ελλάδα στην καρδιά της ευρωπαϊκής διαδικασίας».

«Μαζί για την Ελλάδα του 2030»

Το βίντεο καταγράφει επίσης τις ανθρώπινες στιγμές του πρωθυπουργού στους διαδρόμους του συνεδρίου, τις συνομιλίες με στελέχη και πολίτες, τις απαραίτητες «selfies», αλλά και ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο όπου ένα μικρό αγόρι φωνάζει με ενθουσιασμό «Θα κερδίσουμε!». Παράλληλα, δεν έλειψαν τα πειράγματα του πρωθυπουργού προς τον γιο του, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, καθώς στην αρχή του βίντεο φαίνεται να τον «ψεκάζει» στα μαλλιά με σπρέι.

Η ανάρτηση κλείνει με το κεντρικό πολιτικό μήνυμα της επόμενης περιόδου, που συνδέει την παράταξη με την τεχνολογική πρόοδο και τη μελλοντική πορεία της χώρας. «Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας τον επόμενο μεγάλο εθνικό στόχο.

