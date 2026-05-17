Βίκτωρας Γιαννικόπουλος: Ο 15χρονος Έλληνας που έκανε τη NASA να ασχοληθεί μαζί του

Ο 15χρονος Βίκτωρας Γιαννικόπουλος ανοίγει την καρδιά του στο Newsbomb.gr και περιγράφει τη διαδρομή του μέχρι τη συνεργασία με τη NASA, τη συμμετοχή του σε φιλόδοξες διαστημικές αποστολές, την καθημερινότητά του ως μαθητής, αλλά και το όραμα του να προσφέρει στην ανθρωπότητα μέσα από την επιστήμη.

Ο 15χρονος, που ήδη συνεργάζεται με τη NASA, μίλησε για τη συγκεκριμένη εμπειρία, αποκαλύπτοντας πτυχές της πορείας του, των φιλοδοξιών του αλλά και της καθημερινότητάς του.

«Ήδη από την ηλικία των 13 ετών, έχει πάρει μέρος σε πολλούς διαγωνισμούς, τους οποίους κέρδισε. Όταν ερωτήθηκε τι είναι η Κβαντική Φυσική, το οποίο αποτελεί αντικείμενο του ενδιαφέροντος του», αναφέρει χαρακτηριστικά στο Newsbomb.gr, περιγράφοντας την πρώιμη ενασχόλησή του με την επιστήμη.

Παράλληλα, ο ίδιος μιλά για τη συμμετοχή του σε σημαντικές επιστημονικές δράσεις, τονίζοντας πως «Ακόμη, ο ίδιος έχει ασχοληθεί με την «εργασία στο Βαλκανικό Σχολείο (Βαλκανικό Θερινό Σχολείο Φυσικής στη Θεσσαλονίκη) και πρόκειται στην ουσία για μία αποστολή μαζί με τη NASA, η οποία πρόκειται να υλοποιηθεί περίπου το 2035».

Η αποστολή που φιλοδοξεί να φτάσει τα άστρα

Ο 15χρονος περιγράφει με ενθουσιασμό την αποστολή στην οποία συμμετέχει, δίνοντας μια εικόνα για το εύρος και τη σημασία της.

«Είναι μια αποστολή συνέχεια των αποστολών Voyager, με πολύ καλύτερη τεχνολογία με σκοπό να φτάσουμε την περιοχή που βρίσκονται τώρα τα Voyager που ονομάζεται Διαστρικός Χώρος κι έτσι να καταφέρουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να φτάσουμε σε άλλα ηλιακά συστήματα όπως τον αστερισμό της καμηλοπάρδαλης», εξηγεί, σκιαγραφώντας το φιλόδοξο εγχείρημα.

Πώς ξεκίνησε η συνεργασία με τη NASA

Αναφερόμενος στη συνεργασία του με τη NASA, ο Βίκτωρας Γιαννικόπουλος υπογραμμίζει ότι όλα ξεκίνησαν από δική του πρωτοβουλία.

«Είχα καταθέσει την ιδέα και τη δέχτηκαν και έτσι είμαστε σε μια επικοινωνία για την υλοποίηση αυτής της ιδέας», δηλώνει, επισημαίνοντας τη σημασία της προσωπικής προσπάθειας και επιμονής.

Στη συνέχεια, περιγράφει το πώς γεννήθηκε το ενδιαφέρον του για το διάστημα από πολύ μικρή ηλικία:

«Από μικρή ηλικία οι γονείς μου, μου διάβαζαν για τα αστέρια και μου είχε δημιουργηθεί το κίνητρο από μικρή ηλικία να ασχοληθώ με αυτό. Έτσι σιγά σιγά ξεκίνησα να ψάχνω περισσότερες πληροφορίες.

Έμαθα ότι ο σημαντικότερος οργανισμός, που ασχολείται με το διάστημα και γενικότερα με τους πλανήτες είναι η NASA. Έτσι μετά από πολλά χρόνια προετοιμασίας, μιας καινοτόμας ιδέας σε συνεργασία μαζί με τον τον κ. Σταμάτη Κριμιζή, που εργαζόταν στη NASA, να υλοποιήσουμε αυτή την ιδέα και να την προτείνουμε στη NASA» προσθέτει στο Newsbomb.gr.

Η καθημερινότητα ενός... διαφορετικού μαθητή

Παρά τις εντυπωσιακές του επιδόσεις, ο ίδιος ξεκαθαρίζει πως η καθημερινότητά του δεν διαφέρει από αυτή των συνομηλίκων του.

«Η καθημερινότητά μου είναι όπως των υπόλοιπων παιδιών, ξυπνάω το πρωί, θα πάω στο σχολείο και αφού γυρίσω θα κάνω τα μαθήματά μου. Εάν μου μείνεις χρόνος σίγουρα θα τον αφιερώσω για κάτι που με ενδιαφέρει όπως είναι να δω πώς πάει η εργασία μου ή κάποιες έξτρα δραστηριότητες που έχω να κάνω. Ανάλογα πάντα την ημέρα και τις υποχρεώσεις που έχω», τονίζει.

Αναφερόμενος στη σχέση του με τη NASA και τον μέντορά του, Σταμάτης Κριμιζής, διευκρινίζει:

«Δεν έχω άμεσα επικοινωνία με τη NASA, όμως ο μέντορας ο κ. Κριμιζής δουλεύεις και ακόμη συνεργάζεται με τη NASA. Ήταν πέρυσι πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών και με έχει φέρει σε επικοινωνία μαζί της, αλλά όχι σε άμεση, αλλά χάρης σε εκείνον μπορώ να επικοινωνώ».

Η στήριξη της οικογένειας και το σχολικό περιβάλλον

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην οικογένειά του, την οποία χαρακτηρίζει καθοριστική για την πορεία του.

«Οι γονείς μου είναι ο λόγος που βρίσκομαι εδώ, οπότε με ενθαρρύνουν να συνεχίσω αυτό που κάνω και στις δύσκολες και στις εύκολες στιγμές είναι πάντα δίπλα μου. Μου θυμίζουν τις αξίες μου και ότι πραγματικά πρέπει να προσφέρω στην ανθρωπότητα και γι’ αυτό είναι πραγματικά οι άνθρωποι που χωρίς εκείνους δεν θα είχα φτάσει εδώ», σημειώνει.

Όσον αφορά το σχολικό του περιβάλλον, επισημαίνει πως:

«Οι συμμαθητές μου συμπεριφέρονται σε εμένα όπως και στα άλλα παιδιά, θα παρακολουθήσουμε το μάθημα, θα παίξουμε, είναι ένα ωραίο κλίμα γενικά».

Παραδέχεται, ωστόσο, ότι στην αρχή η διαφορετικότητά του, του δημιουργούσε αμηχανία:

«Να σας είμαι ειλικρινής κατά την πρώτη περίοδο μου φαινόταν λίγο περίεργο, αλλά πια δεν με ενδιαφέρει γιατί έχω καταλάβει ότι όλα στο σχολείο επηρεάζουν και απλά κοιτάω τον στόχο μου και αυτά που πρέπει να κάνω, δίχως να κοιτάω εξωγενείς παράγοντες».

Η έρευνα και το όνειρο προσφοράς στην ανθρωπότητα

Ο νεαρός δεν περιορίζεται μόνο στη διαστημική έρευνα, αλλά επεκτείνει το ενδιαφέρον του και στον τομέα της υγείας.

«Είχα προαναφέρει και σε κάποιες ομιλίες μου ότι είχαν ξεκινήσει μία έρευνα για τον καρκίνο του αίματος και έχω συλλέξει κάποια δεδομένα από ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες και ο κύριος στόχος μου είναι να αναπτύξω αυτή την έρευνα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, έτσι ώστε να φτάσω σε μία κλίμακα δημοσίευσης», αναφέρει.

Κλείνοντας, μιλά στο Newsbomb.gr για τα όνειρα και τις φιλοδοξίες του, δίνοντας έμφαση στην προσφορά:

«Το μεγαλύτερό μου όνειρο είναι πρώτα να προσφέρω στην ανθρωπότητα ότι μπορώ και επίσης θα ήθελα να μεταλαμπαδεύσω τις γνώσεις μου στις επόμενες γενιές, έτσι όπως έχουν κάνει ο μέντοράς μου και οι γονείς μου σε εμένα και γι’ αυτό τους θαυμάζω».

«Δεν είμαι μέλος της NASA – Θέλει χρόνια προσπάθειας»

Ο 15χρονος ξεκαθαρίζει και μια σημαντική παρανόηση σχετικά με τη σχέση του με τη NASA.

«Να είμαι ειλικρινής δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα γινόμουν μέλος της NASA και ούτε τώρα το φαντάζομαι. Είναι κάτι μελλοντικό και για να γίνεις μέλος της NASA θέλεις πολλά χρόνια προετοιμασίας μέχρι να σε δεχτούν. Το γεγονός ότι απλά είμαι ένας εξωτερικός συνεργάτης με τη NASA, δεν θεωρείται ότι είμαι μέλος της. Για να μπεις στη NASA, αυτό που δεν καταλαβαίνουν πολλοί, είναι ότι δεν γίνεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να μπεις. Θέλει πολλά χρόνια προετοιμασίας και εμπειρίας μέχρι επίσημα να θεωρηθείς ότι είσαι μέλος της», τονίζει με ειλικρίνεια.

Ωστόσο, παραμένει αισιόδοξος για το μέλλον αναφέροντας πως πιστεύει ότι εάν συνεχίσει έτσι, σκαλί – σκαλί θα καταφέρει και επίσημα να γίνει μέλος της.