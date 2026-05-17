Eurovision 2026: Η νικήτρια Dara με την ελληνική ομάδα, ο στεναχωρημένος Akylas

Η Eurovision της ανατροπής και των εκπλήξεων ήταν η φετινή, αφού τα στοιχήματα δεν επιβεβαιώθηκαν και η Dara φέρνει την 71η διοργάνωση της Eurovision στη Βουλγαρία. Η εκρηκτική περσόνα, με το κομμάτι «Bangaranga», τερμάτισε πρώτη τόσο στο televoting, όσο και στις επιτροπές, συγκεντρώνοντας 516 βαθμούς.

Στην δεύτερη θέση τερμάτισε το Ισραήλ, μία συμμετοχή που σχολιάστηκε έντονα και έφερε αλυσιδωτές αντιδράσεις. Ο Νόαμ Μπετάν συγκέντρωσε 343 βαθμούς, ενώ ακολούθησε η Ρουμανία με 296. Αυστραλία και Ιταλία συμπλήρωσαν την πεντάδα, ενώ η Φινλανδία -που εδώ και μήνες ήταν στην κορυφή των στοιχηματικών- κατέληξε έκτη. Η πρώτη δεκάδα ολοκληρώθηκε με τις Δανία, Μολδαβία, Ουκρανία, Ελλάδα.

Ο δικός μας Akylas, που εδώ και καιρό ήταν στην πεντάδα των προγνωστικών με το «Ferto», βρέθηκε στην 10η θέση ξεσηκώνοντας ωστόσο την αρένα. Ο ίδιος, στεναχωρημένος, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στην ΕΡΤ χωρίς να κρύβει την απογοήτευσή του: «Πάλι κουβά… Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγνώμη. Είμαι στεναχωρημένος… Σε αυτό το ταξίδι έδωσα το 200% του εαυτού μου. Ελλάδα ευχαριστώ πολύ για ό,τι μου έδωσες την ευκαιρία να ζήσω»!

Πόσες ψήφους πήρε η Ελλάδα από τις κριτικές επιτροπές και το televoting

Από τις κριτικές επιτροπές ο Akylas έλαβε 73 βαθμούς. Χαρακτηριστικά, τον ψήφισαν:

  • Σαν Μαρίνο 6
  • Εσθονία 3
  • Ισραήλ 5
  • Αυστραλία 2
  • Σουηδία 4
  • Αλβανία 2
  • Κύπρος 12
  • Μαυροβούνιο 6
  • Αρμενία 3
  • Πολωνία 8
  • Λετονία 1
  • Σερβία 12
  • Μολδαβία 8
  • Αυστρία 1

Από το televoting πήρε 147 βαθμούς, ένα αρκετά ικανοποιητικό νούμερο, που δεν κατάφερε όμως να μας ανεβάσει υψηλότερα.

Το «ελληνικό αίμα» πίσω από τη φετινή νίκη της Dara

Το τραγούδι «Bangaranga» υπογράφεται από διεθνή δημιουργική ομάδα, στην οποία συμμετέχουν η Anne Judith Wik (Νορβηγία), ο Cristian Tarcea (Ρουμανία), η ίδια η Dara, καθώς και ο Έλληνας συνθέτης Δημήτρης Κοντόπουλος, ο οποίος έχει συνδεθεί με πολυάριθμες συμμετοχές στη Eurovision.

Xαρακτηριστικά, το 2008 έκανε την παραγωγή του τραγουδιού Shady Lady της Ani Lorak για την ουκρανική συμμετοχή στη διοργάνωση. Το κομμάτι βγήκε δεύτερο στον τελικό του διαγωνισμού. Ο Κοντόπουλος, επίσης, έγραψε 3 τραγούδια για την ελληνική συμμετοχή του 2009, από τα οποία επιλέχτηκε το This Is Our Night, το οποίο εν τέλει τερμάτισε στην 7η θέση στον τελικό της Μόσχας. To 2013 έγραψε το τραγούδι της αζέρικης συμμετοχής Hold me, το οποίο ερμήνευσε ο Φαρίντ Μαμάντοφ και τερμάτισε 2ο. Για το 2016 έγραψε το τραγούδι της Ρωσίας, το οποίο κατέκτησε την 3η θέση. Το 2019 η Ρωσία επιστράτευσε τον σούπερ σταρ της Sergey Lazarev και το τραγούδι του Δημήτρη Κοντόπουλου, Scream, σκαρφαλώνοντας στη 3η θέση.

Πίσω από την εμφάνιση της Dara κρύβεται και η Βικτώρια Χαλκίτη, που είχε αναλάβει τα φωνητικά.

Τι σημαίνει ο τίτλος Bangaranga

Η ίδια η τραγουδίστρια έχει εξηγήσει ότι η λέξη Bangaranga συμβολίζει την ελευθερία, την ενέργεια και την αίσθηση του να αφήνεσαι τελείως στον εαυτό σου χωρίς φόβο. Σε συνέντευξή της στο BBC, η DARA ανέφερε: «Είναι ένα συναίσθημα πως όλα θα πάνε καλά, ότι όλα είναι πιθανά. Δίνω μία μάχη με το άγχος και ένα πράγμα που με βοήθησε ήταν η συζήτηση που έκανα με τον εαυτό μου και τον ρωτούσα “ποια είναι η αξία σου;” και βρήκα ότι το να είσαι ο εαυτός σου και να παραμένεις αυθεντικός είναι το πιο ισχυρό πράγμα. Και το να είσαι τολμηρός, να διαλέγεις το στιλ σου. Νομίζω ότι αυτό το συναίσθημα μπορεί να ξυπνήσει στον καθένα αν πει “δεν το κάνω για την αποδοχή, το κάνω επειδή αυτό είμαι εγώ”»…

Ποια είναι η μεγάλη νικήτρια

Η εκρηκτική περσόνα γεννήθηκε το 1998 στη Βάρνα και από μικρή ηλικία ασχολήθηκε ενεργά με τη μουσική, ακολουθώντας σπουδές σε παραδοσιακά φωνητικά στο μουσικό σχολείο «Ντόμπρι Χρίστοβ». Η πρώτη μεγάλη αναγνώριση ήρθε το 2015, όταν συμμετείχε στο βουλγαρικό X Factor Bulgaria. Εκεί, σε ηλικία μόλις 17 ετών, κατάφερε να φτάσει μέχρι τον τελικό. Το 2021, η καριέρα της απέκτησε και τηλεοπτική διάσταση, καθώς έγινε coach στο The Voice of Bulgaria. Αργότερα, το 2024, συμμετείχε στο Dancing Stars Bulgaria, φτάνοντας μέχρι τον τελικό.

Συνδυάζοντας στοιχεία υπερποπ, έντονο στιλιστικό χαρακτήρα και ισχυρή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βλέπει τις μετοχές της να ανεβαίνουν συνεχώς και πλέον κατακτά την Ευρώπη!

