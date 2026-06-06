Ιράν - ΗΠΑ: Αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις - Στη Τεχεράνη ο Πακιστανός υπουργός Εσωτερικών

Snapshot Οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ

Ιράν βρίσκονται σε αδιέξοδο, με βασικά σημεία διαφωνίας τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια και την κατάσταση στον Λίβανο.

Το Ιράν ζητά από τις ΗΠΑ να απελευθερώσουν 24 δισεκατομμύρια δολάρια ως ένδειξη εμπιστοσύνης για να προχωρήσει η συμφωνία.

Η Τεχεράνη απαιτεί να συμπεριληφθεί στον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο η διακοπή των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, ενώ οι ΗΠΑ θέλουν να διαχειριστούν αυτά τα ζητήματα χωριστά.

Οι μάχες στον Λίβανο συνεχίζονται παρά τις επανειλημμένες συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός, οι οποίες απορρίπτονται από τη Χεζμπολάχ.

Ο λιβανέζος πρόεδρος Ζοζέφ Αούν κατήγγειλε την ιρανική παρέμβαση στη χώρα, απάντηση που απορρίφθηκε από το Ιράν, το οποίο κατηγόρησε το Ισραήλ για τη συνεχιζόμενη βία. Snapshot powered by AI

Στο διπλωματικό μέτωπο, τίποτε δεν έχει διαρρεύσει τις τελευταίες ημέρες για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν.

Ωστόσο ο Μοχσέν Ρεζαΐ, στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, έκανε λόγο για «αδιέξοδο» σε συνέντευξή του στο CNN. Κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «να το άρει» αποδεσμεύοντας ιρανικά κεφάλαια στο εξωτερικό, που είναι παγωμένα εξαιτίας των αμερικανικών κυρώσεων.

«Αν επιθυμεί να φθάσει σε μια συμφωνία με το Ιράν, αυτά τα 24 δισεκατομμύρια δολάρια αποτελούν ένα τεστ εμπιστοσύνης», δήλωσε. «Είναι τα χρήματά μας, όχι χρήματα των Ηνωμένων Πολιτειών».

Άλλο μείζον σημείο διαφωνίας είναι ο Λίβανος. Η Τεχεράνη απαιτεί οποιαδήποτε συμφωνία με την Ουάσινγκτον να περιλαμβάνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο λιβανικό έδαφος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να διαχειριστούν χωριστά τα δύο ζητήματα.

Ο αρχηγός των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων αναχώρησε σήμερα για να συναντήσει τον ομόλογό του στο Πακιστάν, κύριο μεσολαβητή στις συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. «Ο Λίβανος είναι ένα ουσιώδες μέρος αυτών των διαπραγματεύσεων», υπογράμμισε πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί AP

Ο Πακιστανός υπουργός Εσωτερικών Μοχσέν Νακβί έφθασε στην Τεχεράνη, όπου πρόκειται να συναντηθεί κυρίως με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Στον Λίβανο, όπου η εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου ουδέποτε έγινε σεβαστή, οι μάχες και τα πλήγματα συνεχίζονται παρά την ανακοίνωση την Τετάρτη, έπειτα από μια τέταρτη σύνοδο διαπραγματέυσεων ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ στην Ουάσινγκτον, μιας νέας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός - η οποία απορρίφθηκε από τη Χεζμπολάχ, όπως και η προηγούμενη.

Τρεις Λιβανέζοι στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επίθεση εναντίον του οχήματός τους, η οποία καταδικάσθηκε από τον πρόεδρο Ζοζέφ Αούν. Χθες ο λιβανέζος πρόεδρος είχε καταφερθεί εναντίον του Ιράν, από το οποίο ζήτησε να πάψει να επεμβαίνει στις υποθέσεις της χώρας του.

«Με βάση τα όσα είπε ο κ. Αούν, θα πίστευε κανείς ότι είναι το Ιράν που κατέχει το ένα πέμπτο του Λιβάνου, που έχει εκτοπίσει το ένα τέταρτο των Λιβανέζων και που βομβαρδίζει καθημερινά τη χώρα του», απάντησε ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στο Ισραήλ χωρίς να το κατονομάσει.

Στις αρχές Μαρτίου, η Χεζμπολάχ έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο, επιτιθέμενη στο Ισραήλ για να εκδικηθεί το θάνατο του ανώτατου ιρανού ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινοαμερικανική επίθεση.

Τα ισραηλινά πλήγματα αντιποίνων έχουν προκαλέσει το θάνατο περισσότερων από 3.560 ανθρώπων από την αρχή της σύγκρουσης, σύμφωνα με τελευταίο απολογισμό των αρχών. Από ισραηλινής πλευράς, 27 στρατιώτες και ένας πολίτης, εργολάβος του στρατού, έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο.