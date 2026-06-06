Ιράν - ΗΠΑ: Αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις - Στη Τεχεράνη ο Πακιστανός υπουργός Εσωτερικών

Τα σημεία - αγκάθια στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου 

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ιράν - ΗΠΑ: Αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις - Στη Τεχεράνη ο Πακιστανός υπουργός Εσωτερικών
AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ
  • Ιράν βρίσκονται σε αδιέξοδο, με βασικά σημεία διαφωνίας τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια και την κατάσταση στον Λίβανο.
  • Το Ιράν ζητά από τις ΗΠΑ να απελευθερώσουν 24 δισεκατομμύρια δολάρια ως ένδειξη εμπιστοσύνης για να προχωρήσει η συμφωνία.
  • Η Τεχεράνη απαιτεί να συμπεριληφθεί στον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο η διακοπή των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, ενώ οι ΗΠΑ θέλουν να διαχειριστούν αυτά τα ζητήματα χωριστά.
  • Οι μάχες στον Λίβανο συνεχίζονται παρά τις επανειλημμένες συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός, οι οποίες απορρίπτονται από τη Χεζμπολάχ.
  • Ο λιβανέζος πρόεδρος Ζοζέφ Αούν κατήγγειλε την ιρανική παρέμβαση στη χώρα, απάντηση που απορρίφθηκε από το Ιράν, το οποίο κατηγόρησε το Ισραήλ για τη συνεχιζόμενη βία.
Snapshot powered by AI

Στο διπλωματικό μέτωπο, τίποτε δεν έχει διαρρεύσει τις τελευταίες ημέρες για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν.

Ωστόσο ο Μοχσέν Ρεζαΐ, στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, έκανε λόγο για «αδιέξοδο» σε συνέντευξή του στο CNN. Κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «να το άρει» αποδεσμεύοντας ιρανικά κεφάλαια στο εξωτερικό, που είναι παγωμένα εξαιτίας των αμερικανικών κυρώσεων.

«Αν επιθυμεί να φθάσει σε μια συμφωνία με το Ιράν, αυτά τα 24 δισεκατομμύρια δολάρια αποτελούν ένα τεστ εμπιστοσύνης», δήλωσε. «Είναι τα χρήματά μας, όχι χρήματα των Ηνωμένων Πολιτειών».

Άλλο μείζον σημείο διαφωνίας είναι ο Λίβανος. Η Τεχεράνη απαιτεί οποιαδήποτε συμφωνία με την Ουάσινγκτον να περιλαμβάνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο λιβανικό έδαφος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να διαχειριστούν χωριστά τα δύο ζητήματα.

Ο αρχηγός των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων αναχώρησε σήμερα για να συναντήσει τον ομόλογό του στο Πακιστάν, κύριο μεσολαβητή στις συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. «Ο Λίβανος είναι ένα ουσιώδες μέρος αυτών των διαπραγματεύσεων», υπογράμμισε πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Abbas Araghchi

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί

AP

Ο Πακιστανός υπουργός Εσωτερικών Μοχσέν Νακβί έφθασε στην Τεχεράνη, όπου πρόκειται να συναντηθεί κυρίως με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Στον Λίβανο, όπου η εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου ουδέποτε έγινε σεβαστή, οι μάχες και τα πλήγματα συνεχίζονται παρά την ανακοίνωση την Τετάρτη, έπειτα από μια τέταρτη σύνοδο διαπραγματέυσεων ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ στην Ουάσινγκτον, μιας νέας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός - η οποία απορρίφθηκε από τη Χεζμπολάχ, όπως και η προηγούμενη.

Τρεις Λιβανέζοι στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επίθεση εναντίον του οχήματός τους, η οποία καταδικάσθηκε από τον πρόεδρο Ζοζέφ Αούν. Χθες ο λιβανέζος πρόεδρος είχε καταφερθεί εναντίον του Ιράν, από το οποίο ζήτησε να πάψει να επεμβαίνει στις υποθέσεις της χώρας του.

«Με βάση τα όσα είπε ο κ. Αούν, θα πίστευε κανείς ότι είναι το Ιράν που κατέχει το ένα πέμπτο του Λιβάνου, που έχει εκτοπίσει το ένα τέταρτο των Λιβανέζων και που βομβαρδίζει καθημερινά τη χώρα του», απάντησε ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στο Ισραήλ χωρίς να το κατονομάσει.

Στις αρχές Μαρτίου, η Χεζμπολάχ έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο, επιτιθέμενη στο Ισραήλ για να εκδικηθεί το θάνατο του ανώτατου ιρανού ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινοαμερικανική επίθεση.

Τα ισραηλινά πλήγματα αντιποίνων έχουν προκαλέσει το θάνατο περισσότερων από 3.560 ανθρώπων από την αρχή της σύγκρουσης, σύμφωνα με τελευταίο απολογισμό των αρχών. Από ισραηλινής πλευράς, 27 στρατιώτες και ένας πολίτης, εργολάβος του στρατού, έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:35ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών η Μπερναντέτ Σιράκ

22:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

O Ράφαελ Λεάο γρονθοκόπησε ποδοσφαιριστή της Χιλής σε… φιλικό – Δείτε το Video

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Η «μερακλίνα» που έκανε όλο το κέντρο να τη χειροκροτήσει - Βίντεο

22:17ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαν σήμερα το τραγούδι των Rolling Stones αλλάζει τα πάντα - Η ιστορία πίσω από το «Satisfaction»

22:08ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Μάχη για τη διάσωση σπάνιου είδους πτηνού - Πώς μπήκε φρένο στη δημιουργία αυτοκινητόδρομου

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης του 59χρονου Τσέχου στον Όλυμπο

21:51ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Λιτή αλλά εντυπωσιακή στον γάμο του Πίτερ Φίλιπς - Το μαθήματα «ήσυχης πολυτέλειας»

21:43ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν - ΗΠΑ: Αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις - Στη Τεχεράνη ο Πακιστανός υπουργός Εσωτερικών

21:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε σειρά από διοικητικές αλλαγές - Επιστρέφει ο Λέο Μάτος

21:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 80χρονη απείλησε με μαχαίρι τον πρώην σύζυγό της

21:19ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων: Η υποδοχή του από το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας - Βίντεο

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Η συστηματική παρακολούθηση με κοριό της Βασιλικής και η απολογία που δεν έπεισε

21:00ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ανησυχούν για κατασκοπεία του Ισραήλ στον Γουίτκοφ και άλλους Αμερικανούς αξιωματούχους

20:50ΕΛΛΑΔΑ

Αλβανοί κατέκλυσαν την πλατεία Συντάγματος - Διαμαρτυρήθηκαν για το πολυτελές θέρετρο

20:38ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: Νέο βίντεο με ΑΙ - «Όπου πάω όλοι με αγαπούν»

20:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Με ευρεία πλειοψηφία πέρασε η πρόταση Φάμελλου στην ΚΕ - «Ναι» στη συμπόρευση με Τσίπρα

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι Ιρανοί ηγέτες είναι «σκληροί και περήφανοι», αλλά θα αναγκαστούν να συμφωνήσουν

20:09LIFESTYLE

Μάθιου Πέρι: Σε δημοπρασία τα προσωπικά αντικείμενά του και δύο έργα του Bansky

20:00ΕΛΛΑΔΑ

«Κορίτσι μου, χαρίζεις ζωή» - «Το συναίσθημα να βοηθάς κάποιον στην πιο κρίσιμη στιγμή δεν μπορεί να αποτυπωθεί»

19:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Σουφλιά στου Παπάγου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:00ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο Στάθης Σχίζας αποκάλυψε τον διαχειριστή του λογαριασμού «Soula Glamorous» - Ασκήθηκε δίωξη μετά από μήνυση του επιχειρηματία

15:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δήλος: Το ιερό νησί του Απόλλωνα βυθίζεται και δεν γνωρίζουμε εάν θα υπάρχει έως το 2100

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Πωγώνι Ηπείρου: Τα οκτώ χωριά του που δόθηκαν στην Αλβανία

19:36LIFESTYLE

Ο Πάνος Μιχαλόπουλος επιστρέφει στην τηλεόραση έπειτα από 20 χρόνια

20:50ΕΛΛΑΔΑ

Αλβανοί κατέκλυσαν την πλατεία Συντάγματος - Διαμαρτυρήθηκαν για το πολυτελές θέρετρο

21:51ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Λιτή αλλά εντυπωσιακή στον γάμο του Πίτερ Φίλιπς - Το μαθήματα «ήσυχης πολυτέλειας»

16:40LIFESTYLE

Ζέτα Δούκα: Η φωτογραφία με μαγιό στα 52 της χωρίς φίλτρα και η εξομολόγηση για την ανορεξία και την βουλιμία

20:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Με ευρεία πλειοψηφία πέρασε η πρόταση Φάμελλου στην ΚΕ - «Ναι» στη συμπόρευση με Τσίπρα

21:26ΚΑΙΡΟΣ

Η ΝASA επιβεβαιώνει τα ισχυρά σημάδια του «Σούπερ Ελ Νίνιο» - Tι θα συμβεί το καλοκαίρι 

18:38ΕΘΝΙΚΑ

Ένταση στο Αιγαίο: Μπαράζ παραβιάσεων από οπλισμένα τουρκικά F-16 - Εμπλοκή με ελληνικό μαχητικό

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Η συστηματική παρακολούθηση με κοριό της Βασιλικής και η απολογία που δεν έπεισε

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστό το κέντρο της Αθήνας την Κυριακή - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν και ποιες ώρες

18:16ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Οι 12+1 «Έλληνες» που ετοιμάζονται να λάμψουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης του 59χρονου Τσέχου στον Όλυμπο

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Γιατρός έπαθε εγκεφαλικό μέσα στο νοσοκομείο – Είχε μόλις γυρίσει από αναρρωτική άδεια

20:38ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: Νέο βίντεο με ΑΙ - «Όπου πάω όλοι με αγαπούν»

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Βίαζε τη νύφη του και την απειλούσε ότι θα χάσει την επιμέλεια των παιδιών της

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Η «μερακλίνα» που έκανε όλο το κέντρο να τη χειροκροτήσει - Βίντεο

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Καρχαρίες στην Ελλάδα - Πού εντοπίζονται, πόσο κινδυνεύουν οι λουόμενοι - Πότε καταγράφηκε η τελευταία επίθεση και θάνατος κολυμβητή

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση στις Πολεοδομίες - Η αποκάλυψη του Newsbomb για τους ελέγχους, τις συλλήψεις και τις κατασχέσεις μετρητών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ