Τραμπ: Οι Ιρανοί ηγέτες είναι «σκληροί και περήφανοι», αλλά θα αναγκαστούν να συμφωνήσουν

Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται ενώ Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Τραμπ: Οι Ιρανοί ηγέτες είναι «σκληροί και περήφανοι», αλλά θα αναγκαστούν να συμφωνήσουν
AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι οι Ιρανοί ηγέτες δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του συνεχιζόμενου πολέμου, επειδή είναι «σκληροί» και «περήφανοι». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι τελικά «δεν έχουν άλλη επιλογή» παρά να καταλήξουν σε συμφωνία.

«Είναι σκληροί, είναι περήφανοι. Υπάρχουν πράγματα που ποτέ δεν πίστευαν ότι θα έκαναν και τώρα θα αναγκαστούν να τα κάνουν. Δεν έχουν άλλη επιλογή και αυτό χρειάζεται λίγο χρόνο», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC News.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται ενώ Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος εισήλθε στον τέταρτη μήνα του την περασμένη εβδομάδα.

Οι δύο χώρες συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός τον Απρίλιο, η οποία έχει παραταθεί αρκετές φορές. Ωστόσο, η ένταση αναζωπυρώθηκε τις τελευταίες ημέρες, όταν ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν πλήγματα στην περιοχή του Στενού του Ορμούζ.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Τετάρτη ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι η στρατιωτική επιχείρηση, την οποία η κυβέρνηση Τραμπ έχει ονομάσει «Επική Οργή», «έχει ολοκληρωθεί».

Πρόσθεσε ότι τα πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα είχαν «αμυντικό χαρακτήρα», υποστηρίζοντας ότι αποτελούσαν απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις εναντίον πλοίων στην περιοχή του Στενού του Ορμούζ.

«Για να προστατεύσουμε τις δικές μας δυνάμεις, δεν πλήττουμε μόνο τα drones, αλλά και αυτούς που τα εκτοξεύουν. Οι ενέργειες αυτές είναι απολύτως αμυντικές και αποτελούν απάντηση σε ιρανικές ενέργειες. Αν δεν επιτίθενται σε αυτά τα πλοία, δεν επιτιθέμεθα ούτε εμείς, αλλά οφείλουμε να αντιδράσουμε», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Η συνεχιζόμενη σύγκρουση οδήγησε το Ιράν, πριν από μήνες, στο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, μιας ζωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού για τη μεταφορά πετρελαίου. Η διακοπή της ναυσιπλοΐας στο πέρασμα αυτό έχει προκαλέσει άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου και των καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυξάνοντας την πίεση προς τον Ντόναλντ Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς να περιορίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις για τους Αμερικανούς πολίτες.

Κατά τη συνέντευξή του, ο Τραμπ επέκρινε όσους τον καλούν να επισπεύσει μια συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό της κρίσης.

«Αυτά τα πράγματα χρειάζονται χρόνια για να γίνουν», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην ιρανική ηγεσία, πρόσθεσε: «Αυτοί οι άνθρωποι πολεμούν εδώ και 47 χρόνια. Έχουν σκοτώσει Αμερικανούς. Έχουν αφήσει ανθρώπους χωρίς πόδια, χωρίς χέρια και με τρομερά τραύματα στο πρόσωπο».

Συνεχίζοντας, ο Τραμπ συνέκρινε τη διάρκεια της σύγκρουσης με τον πόλεμο του Βιετνάμ, λέγοντας:

«Κινούμαι πολύ γρήγορα. Βρίσκομαι μόλις στον τρίτο μήνα. Ο πόλεμος στο Βιετνάμ κράτησε 19 χρόνια. Εγώ είμαι στον τρίτο μήνα και όλοι ρωτούν: "Πότε θα νικήσετε;". Αν ήμουν Δημοκρατικός, κανείς δεν θα μιλούσε έτσι, αλλά δεν με απασχολεί. Έχω συνηθίσει πλέον».

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν «καταστρέψει ολοκληρωτικά» τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, αν και παραδέχθηκε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να διαθέτει ορισμένα αποθέματα πυραύλων και drones.

«Τα περισσότερα εργοστάσια κατασκευής drones έχουν καταστραφεί, οι περισσότερες βάσεις εκτόξευσης έχουν εξουδετερωθεί και το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγικής ικανότητας πυραύλων έχει πληγεί. Ωστόσο, εξακολουθούν να έχουν δυνατότητες. Διαθέτουν ακόμη ορισμένους πυραύλους και drones», δήλωσε.

Μάλιστα, εκτίμησε ότι το Ιράν διατηρεί περίπου το 21%-22% του αρχικού πυραυλικού του οπλοστασίου.

«Είναι ακόμη πολλοί πύραυλοι, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που διέθεταν όταν ξεκινήσαμε τις επιθέσεις», πρόσθεσε.

Η Τεχεράνη έδειξε πάντως ότι εξακολουθεί να διαθέτει επιχειρησιακές δυνατότητες, εξαπολύοντας σειρά επιθέσεων στον Περσικό Κόλπο νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, με μία από αυτές να πλήττει ακόμη και το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ.

Ο Τραμπ και άλλα στελέχη της κυβέρνησής του υποστηρίζουν ότι ο πόλεμος, ο οποίος ξεκίνησε με αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν, ήταν αναγκαίος προκειμένου να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Ισλαμική Δημοκρατία.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:50ΕΛΛΑΔΑ

Αλβανοί κατέκλυσαν την πλατεία Συντάγματος - Διαμαρτυρήθηκαν για το πολυτελές θέρετρο

20:38ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: Νέο βίντεο με ΑΙ - «Όπου πάω όλοι με αγαπούν»

20:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Με ευρεία πλειοψηφία πέρασε η πρόταση Φάμελλου στην ΚΕ - «Ναι» στη συμπόρευση με Τσίπρα

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι Ιρανοί ηγέτες είναι «σκληροί και περήφανοι», αλλά θα αναγκαστούν να συμφωνήσουν

20:09LIFESTYLE

Μάθιου Πέρι: Σε δημοπρασία τα προσωπικά αντικείμενά του και δύο έργα του Bansky

20:00ΕΛΛΑΔΑ

«Κορίτσι μου, χαρίζεις ζωή» - «Το συναίσθημα να βοηθάς κάποιον στην πιο κρίσιμη στιγμή δεν μπορεί να αποτυπωθεί»

19:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Σουφλιά στου Παπάγου

19:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ρένα Δούρου προς Φάμελλο: Χρειάζεται καθαρός οδικός χάρτης – Δεν μας αξίζει να μας πετάτε στα σκυλιά

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Νέος πολύνεκρος ισραηλινός βομβαρδισμός - «Αντί για γάμο, θα κάνουμε την κηδεία του»

19:36LIFESTYLE

Ο Πάνος Μιχαλόπουλος επιστρέφει στην τηλεόραση έπειτα από 20 χρόνια

19:28TRAVEL

Αλλάζουν οι τουριστικές συνήθειες: Οι Ευρωπαίοι αποφεύγουν πια τους δημοφιλείς προορισμούς

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Έλον Μασκ: Ετοιμάζεται να γίνει τρισεκατομμυριούχος – Τι σημαίνει αυτό και πού βρίσκονται τα χρήματα

19:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR για Μπαρτζώκα: «Χαίρει ιδιότυπης ασυλίας, η οποία θα πρέπει να τελειώσει άμεσα»

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Αεροδιακομιδή «αστραπή» από τον Όλυμπο - Γέφυρα σωτηρίας για 59χρονο τραυματισμένο τουρίστα

19:03ΕΥ ΖΗΝ

Χρειάζεστε εγρήγορση χωρίς να πιείτε καφέ; Δοκιμάστε αυτά τα 6 πρωινά ροφήματα

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Χερσόνησος Ηρακλείου: Ηλεκτροπληξία υπέστη 27χρονος σε ξενοδοχειακή μονάδα

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Σαμοθράκη: Επιχείρηση διάσωσης 21χρονου Γάλλου τουρίστα στη Γριά Βάθρα

18:38ΕΘΝΙΚΑ

Ένταση στο Αιγαίο: Μπαράζ παραβιάσεων από οπλισμένα τουρκικά F-16 - Εμπλοκή με ελληνικό μαχητικό

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Ανακάλυψη «σταθμός» στην Καραϊβική: Εντοπίστηκαν τα πρώτα ναυάγια από τη «χρυσή εποχή των πειρατών»

18:25LIFESTYLE

Σίντι Κρόφορντ: Τι αποκάλυψε για τις πλαστικές επεμβάσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:00ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο Στάθης Σχίζας αποκάλυψε τον διαχειριστή του λογαριασμού «Soula Glamorous» - Ασκήθηκε δίωξη μετά από μήνυση του επιχειρηματία

19:36LIFESTYLE

Ο Πάνος Μιχαλόπουλος επιστρέφει στην τηλεόραση έπειτα από 20 χρόνια

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Πωγώνι Ηπείρου: Τα οκτώ χωριά του που δόθηκαν στην Αλβανία

15:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δήλος: Το ιερό νησί του Απόλλωνα βυθίζεται και δεν γνωρίζουμε εάν θα υπάρχει έως το 2100

20:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Με ευρεία πλειοψηφία πέρασε η πρόταση Φάμελλου στην ΚΕ - «Ναι» στη συμπόρευση με Τσίπρα

18:38ΕΘΝΙΚΑ

Ένταση στο Αιγαίο: Μπαράζ παραβιάσεων από οπλισμένα τουρκικά F-16 - Εμπλοκή με ελληνικό μαχητικό

21:26ΚΑΙΡΟΣ

Η ΝASA επιβεβαιώνει τα ισχυρά σημάδια του «Σούπερ Ελ Νίνιο» - Tι θα συμβεί το καλοκαίρι 

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Γιατρός έπαθε εγκεφαλικό μέσα στο νοσοκομείο – Είχε μόλις γυρίσει από αναρρωτική άδεια

16:40LIFESTYLE

Ζέτα Δούκα: Η φωτογραφία με μαγιό στα 52 της χωρίς φίλτρα και η εξομολόγηση για την ανορεξία και την βουλιμία

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστό το κέντρο της Αθήνας την Κυριακή - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν και ποιες ώρες

18:16ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Οι 12+1 «Έλληνες» που ετοιμάζονται να λάμψουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο

20:50ΕΛΛΑΔΑ

Αλβανοί κατέκλυσαν την πλατεία Συντάγματος - Διαμαρτυρήθηκαν για το πολυτελές θέρετρο

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση στις Πολεοδομίες - Η αποκάλυψη του Newsbomb για τους ελέγχους, τις συλλήψεις και τις κατασχέσεις μετρητών

16:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Απίστευτες ύβρεις Μπαρτζώκα στο video που αποκάλυψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Βίαζε τη νύφη του και την απειλούσε ότι θα χάσει την επιμέλεια των παιδιών της

17:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος για τη δολοφονία της Βασιλικής – «Θόλωσα» είπε στην απολογία του

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Καρχαρίες στην Ελλάδα - Πού εντοπίζονται, πόσο κινδυνεύουν οι λουόμενοι - Πότε καταγράφηκε η τελευταία επίθεση και θάνατος κολυμβητή

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Παντρεύτηκε ο Πίτερ Φίλιπς – Παρόντες ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον

13:17ΕΘΝΙΚΑ

Αδιανόητος τουρκικός ισχυρισμός: Ισραηλινές και ελληνικές μυστικές υπηρεσίες ετοιμάζουν σαμποτάζ και φέτος θα κάψουν τα δάση μας

17:12LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Το τέλος της σειράς μέσα από 8 επεισόδια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ