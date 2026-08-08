CENTCOM: Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ανακατευθύνει 51 εμπορικά πλοία από τα λιμάνια του Ιράν

Snapshot Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ανακατευθύνει 51 εμπορικά πλοία από τα λιμάνια του Ιράν από τις 14 Ιουλίου λόγω ναυτικού αποκλεισμού.

Έχουν επίσης ακινητοποιήσει δύο πλοία και επιβιβαστεί σε άλλα δύο για έλεγχο και ανακατεύθυνση.

Ο ναυτικός αποκλεισμός επιβλήθηκε μετά από απόφαση των ΗΠΑ να αυξήσουν την πίεση στο Ιράν για την ελεύθερη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Η αμερικανική στρατηγική στοχεύει στην αποδυνάμωση της ιρανικής οικονομίας και στον περιορισμό του ιρανικού ελέγχου στη ναυσιπλοΐα των Στενών.

Παρότι υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από το Ιράν, είναι πιθανή μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Snapshot powered by AI

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι έχει ανακατευθύνει 51 εμπορικά πλοία από τις 14 Ιουλίου, εξαιτίας του ναυτικού αποκλεισμού των λιμανιών στο Ιράν.

Επιπλέον, στην αναλυτική ενημέρωση στο Χ ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν επίσης ακινητοποιήσει δύο πλοία και έχουν επιβιβαστεί σε άλλα δύο, με σκοπό τον έλεγχο και την ανακατεύθυνση.

Ο νέος ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών ήρθε μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να ασκήσει επιπλέον πίεση στο Ιράν ώστε να επιτρέψει την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, λόγω της κατάρρευσης προηγούμενων διπλωματικών προσπαθειών.

Μέσω της προσπάθειας κατάρρευσης του ιρανικού εμπορίου και διακίνησης πετρελαίου, οι ΗΠΑ στοχεύουν να αποδυναμώσουν την οικονομία του Ιράν ώστε να σταματήσει να ασκεί τον έλεγχο ναυσιπλοΐας στα Στενά. Η απόφαση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο Ιράν, ωστόσο σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις, μία συμφωνία μεταξύ των δύο είναι πιθανή τις επόμενες εβδομάδες.

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