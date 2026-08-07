Αντίποινα Ισπανίας σε Ιταλία για τη Θέουτα - Συνοριακοί έλεγχοι για ένα μήνα

Snapshot Η Ισπανία επιβάλλει συνοριακού ελέγχους σε όλα τα ταξίδια από την Ιταλία για ένα μήνα ως αντίποινα στη διαμάχη για τη Θέουτα.

Η Ιταλία αρνείται να ανακαλέσει τους περιορισμούς και σκοπεύει να τους διατηρήσει τουλάχιστον μέχρι τις 15 Αυγούστου λόγω ανησυχιών για νέο κύμα μετανάστευσης.

Η Ιταλία δικαιολογεί την αναστολή της Συνθήκης Σένγκεν ως μέτρο ασφαλείας, ενώ η Ισπανία απορρίπτει αυτά τα επιχειρήματα ως αβάσιμα.

Τα μέτρα της Ισπανίας θα διαρκέσουν μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου, εκτός αν αλλάξουν οι συνθήκες, και εξαιρούν τους Ισπανούς πολίτες από επιπλέον ελέγχους στην Ιταλία.

Η διαμάχη έχει προκαλέσει καθυστερήσεις και ουρές σε αεροδρόμια, με τους επιβάτες από Ισπανία να υποβάλλονται σε αυστηρότερους ελέγχους. Snapshot powered by AI

Σε μία κίνηση που μεταφράζεται ως αντίποινα η Ισπανία επιβάλει από απόψε συνοριακούς ελέγχους σε όλα τα ταξίδια από την Ιταλία καθώς εντείνεται η διαμάχη μεταξύ των δύο χωρών της ΕΕ.

Τα μέτρα διάρκειας ενός μήνα έρχονται μια εβδομάδα αφότου η Ιταλία ανέστειλε τη Συνθήκη Σένγκεν με την Ισπανία, εξαιτίας της μαζικής εισροής περίπου 78.000 μεταναστών από το γειτονικό Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.

Μετανάστες προσπαθούν να περάσουν από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026. AP

Η διαφωνία εντάθηκε την Παρασκευή, αφού η Ισπανία ζήτησε από την Ιταλία να ανακαλέσει τους περιορισμούς της μέχρι την Κυριακή - ωθώντας τη Ρώμη να πει ότι δεν θα δεχτεί «τελεσίγραφα».

Αντίθετα, στην απάντησή της, η Ιταλία είπε ότι σχεδίαζε να διατηρήσει τους συνοριακούς ελέγχους τουλάχιστον μέχρι τις 15 Αυγούστου - όταν, σύμφωνα με αυτήν, η Ισπανία «αναμένει ένα νέο κύμα μετανάστευσης» να πλήξει τη Θέουτα, καθώς υπάρχουν αναφορές ότι στο διαδίκτυο οργανώνεται μία νέα προσπάθεια «εισβολής».

Οι διελεύσεις της περασμένης εβδομάδας σηματοδότησαν ένα νέο χαμηλό στις σχέσεις μεταξύ του σοσιαλιστή πρωθυπουργού της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και της Ιταλίδας ομολόγου του Τζόρτζια Μελόνι - η οποία ζητά εδώ και καιρό αυστηρότερους κανόνες μετανάστευσης στην ΕΕ.

Η Ιταλία, η οποία δεν μοιράζεται χερσαία σύνορα με την Ισπανία, αιτιολόγησε την απόφασή της, ως μέτρο αποτροπής για την είσοδο οποιουδήποτε μετανάστη ταξιδέψει από τη Θέουτα στην Ιταλία.

Η Μαδρίτη απέρριψε αυτή τη θέση, λέγοντας ότι βασίστηκε σε «ψευδή επιχειρήματα» που δεν είχαν καμία βάση στην πραγματικότητα, επειδή οι μετανάστες που εισήλθαν στη Θέουτα δεν είχαν τρόπο να εισέλθουν στον χώρο Σένγκεν. Πρόσθεσε ότι η συντριπτική πλειονότητα των μεταναστών έχει ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο.

Στην απάντησή της στην ισπανική απειλή νωρίτερα την Παρασκευή, η κυβέρνηση της Ιταλίας δήλωσε ότι δεν σκοπεύει «σε καμία περίπτωση να επανεξετάσει την απόφαση αναστολής της εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν για υπηκόους τρίτων χωρών που φτάνουν από την Ισπανία, τουλάχιστον μέχρι τις 15 Αυγούστου και σε κάθε περίπτωση έως ότου εξαλειφθούν πλήρως οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και την τρομοκρατία για την Ιταλία».

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεζ φτάνει για να συναντήσει την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζιόρτζια Μελόνι στο κυβερνητικό μέγαρο Τσίγκι στη Ρώμη, την Τετάρτη 5 Απριλίου 2023 AP

Τα αντίμετρα που επέβαλε η Μαδρίτη, ανέφερε δήλωση της κυβέρνησής της, ήταν ως απάντηση στην «επίμονη πίεση παράτυπης μετανάστευσης που βιώνει η Ιταλία».

Θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου «εκτός εάν μια αλλαγή στις συνθήκες που οδήγησαν στην έγκρισή τους δικαιολογεί την τροποποίηση αυτής της περιόδου».

Η Ρώμη επανέλαβε επίσης ότι οι Ισπανοί πολίτες εξαιρούνται από πρόσθετους ελέγχους κατά την άφιξή τους στην Ιταλία, με αυτά τα επιπλέον βήματα μόνο για κατοίκους εκτός ΕΕ.

Ωστόσο, η El Pais ανέφερε ότι αρκετοί τερματικοί σταθμοί αεροδρομίων έχουν δει μεγάλες ουρές και χρόνους αναμονής τις τελευταίες ημέρες, με τους επιβάτες που φτάνουν από την Ισπανία να κατευθύνονται σε μια συγκεκριμένη γραμμή για ελέγχους.

Οι προσωρινές αναστολές της συμφωνίας Σένγκεν δεν είναι πρωτοφανείς. Η Ιταλία διατηρεί επίσης ελέγχους στα σύνορά της με τη Σλοβενία.

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