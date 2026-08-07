Φρίκη με 23χρονη δασκάλα χορού στις ΗΠΑ: Κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά δύο εφήβους

Μια 23χρονη δασκάλα χορού στο Ντέλαγουερ των ΗΠΑ κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά δύο εφήβους.

Η 23χρονη Emily Pryor Albino συνελήφθη και αντιμετωπίζει τέσσερις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου πρώτου βαθμού από πρόσωπο εμπιστοσύνης, καθώς και μία κατηγορία για σεξουαλική προσέγγιση ανηλίκου μέσω ηλεκτρονικής συσκευής, σύμφωνα με την Αστυνομία της Πολιτείας του Ντέλαγουερ, η οποία ανακοίνωσε τη σύλληψή της την Πέμπτη 6 Αυγούστου. Οι Αρχές εκτιμούν ότι υπάρχουν και άλλα θύματα.

«Οι ερευνητές ζητούν τη βοήθεια του κοινού για τον εντοπισμό πιθανών θυμάτων που σχετίζονται με την υπόθεση», αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η έρευνα σε βάρος της Pryor Albino ξεκίνησε στις 4 Αυγούστου, όταν οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν ότι φέρεται να είχε κακοποιήσει σεξουαλικά δύο εφήβους που φοιτούν στο X-Treme Dance Studio στην πόλη Laurel.

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, η 23χρονη φέρεται επίσης να αντάλλαξε μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου με τα δύο φερόμενα θύματα.

Η αστυνομία δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα τις ηλικίες ή τα στοιχεία ταυτότητας των φερόμενων θυμάτων.

Η Pryor Albino οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου και τέθηκε υπό κράτηση, με την εγγύηση να ορίζεται στα 110.000 δολάρια.

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