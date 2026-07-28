Ρόδος: Αδέλφια κατήγγειλαν τον πρώτο τους ξάδελφο του για σεξουαλική κακοποίηση

Snapshot Δύο αδέλφια από τη Ρόδο κατήγγειλαν τον πρώτο τους ξάδελφο για σεξουαλική κακοποίηση που υπέστησαν στην παιδική τους ηλικία.

Οι καταγγελίες βρίσκονται υπό διερεύνηση και ο φερόμενος δράστης δεν έχει καταδικαστεί ή τοποθετηθεί επίσημα.

Τα αδέλφια εξετάστηκαν παρουσία ψυχολόγου, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται με στόχο τον ακριβή νομικό χαρακτηρισμό και διερεύνηση των καταγγελλόμενων πράξεων.

Η υπόθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο φαινόμενο καθυστερημένης αποκάλυψης σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων εντός οικογενειακού περιβάλλοντος.

Το υλικό της προανάκρισης θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία για απόφαση σχετικά με την περαιτέρω διαδικασία. Snapshot powered by AI

Μια υπόθεση που παρέμενε θαμμένη για χρόνια στη σιωπή έφτασε στα χέρια των Αρχών στη Ρόδο, όταν δύο αδέλφια αποφάσισαν να μιλήσουν για όσα υποστηρίζουν ότι βίωσαν στην παιδική τους ηλικία.

Όπως αναφέρει το dimokratiki.gr, ένας 25χρονος με την 27χρονη αδελφή του κατήγγειλαν αρμοδίως ότι σε απροσδιόριστο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια των παιδικών τους χρόνων υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση.

Τα δύο αδέλφια κατήγγειλαν ως φερόμενο δράστη τον 29χρονο πρώτο τους ξάδελφο, ο οποίος διαμένει σε περιοχή της Ρόδου όπου κατά τους καταγγέλλοντες φέρονται να τελέστηκαν και οι επίμαχες πράξεις.

Τα δύο αδέρφια εξετάστηκαν παρουσία ψυχολόγου, όπως προβλέπεται σε υποθέσεις αυτής της φύσης, ώστε η κατάθεσή τους να ληφθεί με τους όρους που επιβάλλει η ευαισθησία του αντικειμένου. Κατά τη διαδικασία αυτή περιέγραψαν όσα υποστηρίζουν ότι συνέβησαν όταν ήταν ανήλικα, τοποθετώντας τα καταγγελλόμενα σε βάθος χρόνου, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να προσδιορίσουν με ακρίβεια το χρονικό διάστημα τέλεσης.

Το στοιχείο αυτό δεν είναι ασύνηθες σε ανάλογες υποθέσεις, καθώς η παιδική ηλικία των παθόντων κατά τον κρίσιμο χρόνο και η απόσταση των ετών καθιστούν συχνά δυσχερή τον ακριβή χρονικό εντοπισμό των γεγονότων.

Στο πρόσωπο του φερόμενου δράστη οι καταγγέλλοντες αναγνωρίζουν πρόσωπο του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, γεγονός που προσδίδει στην υπόθεση ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς οι καταγγελίες για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκων εντός του συγγενικού κύκλου συγκαταλέγονται, σύμφωνα με όσα προκύπτουν διαχρονικά από ανάλογες υποθέσεις, στις πλέον δύσκολες τόσο ως προς την αποκάλυψη όσο και ως προς τη διερεύνησή τους.

Σημειώνεται ότι στο παρόν στάδιο πρόκειται για καταγγελίες που τελούν υπό διερεύνηση και ότι ο φερόμενος δράστης δεν έχει καταδικαστεί για οποιαδήποτε πράξη, ενώ δεν έχει γίνει γνωστή μέχρι στιγμής η δική του τοποθέτηση επί των καταγγελλομένων.

Μετά την υποβολή της καταγγελίας κινήθηκε άμεσα η προβλεπόμενη διαδικασία και διενεργείται προανάκριση για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να αξιολογηθεί το σύνολο του υλικού που προέκυψε από τις καταθέσεις των δύο αδελφών, ενώ οι Αρχές θα εξετάσουν κάθε στοιχείο που μπορεί να φωτίσει τα καταγγελλόμενα, από τον προσδιορισμό του κρίσιμου χρονικού διαστήματος έως τις συνθήκες υπό τις οποίες φέρονται να τελέστηκαν οι πράξεις. Κρίσιμο ζήτημα που θα εξεταστεί στην πορεία της διαδικασίας αποτελεί και ο ακριβής νομικός χαρακτηρισμός των πράξεων σε συνάρτηση με τον χρόνο τέλεσής τους, δεδομένου ότι τα καταγγελλόμενα ανάγονται σε βάθος ετών.

Η συγκεκριμένη υπόθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο που καταγράφεται με αυξανόμενη συχνότητα τα τελευταία χρόνια, με ενήλικα πλέον πρόσωπα να προσέρχονται στις Αρχές και να καταγγέλλουν περιστατικά που τοποθετούν στην παιδική τους ηλικία. Η καθυστερημένη αποκάλυψη σε υποθέσεις γενετήσιων πράξεων σε βάρος ανηλίκων αποδίδεται κατά κανόνα στον φόβο, στη ντροπή, στη σύγχυση που βιώνει το ανήλικο θύμα, αλλά και στους ιδιαίτερους δεσμούς που αναπτύσσονται όταν ο φερόμενος δράστης ανήκει στο οικογενειακό περιβάλλον.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και το σύνολο του υλικού που θα συγκεντρωθεί θα διαβιβαστεί αρμοδίως στην Εισαγγελία, η οποία θα κληθεί να αποφανθεί για τη συνέχεια της υπόθεσης.

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