Στην Ευελπίδων ο τράπερ και γιος γνωστού ηθοποιού - Έκανε στόρι από τα δικαστήρια

Snapshot Ο τράπερ και γιος γνωστού ηθοποιού συνελήφθη στη Νέα Σμύρνη μετά από καταδίωξη από αστυνομικούς.

Προσπάθησε να διαφύγει με μηχανάκι, το εγκατέλειψε και προσπάθησε να διαφύγει πεζός πριν τη σύλληψη.

Κατηγορείται για απείθεια και στην κατοχή του βρέθηκε κατσαβίδι.

Πριν οδηγηθεί στον εισαγγελέα, έκανε στόρι στα social media από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Η ανάρτηση επιβεβαιώνει την παρουσία του στο δικαστικό μέγαρο. Snapshot powered by AI

Στην Ευελπίδων βρέθηκε το πρωί της Τρίτης ο τράπερ και γιος γνωστού ηθοποιού, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας στη Νέα Σμύρνη, έπειτα από καταδίωξη από αστυνομικούς.

Ο νεαρός είχε επιχειρήσει να διαφύγει από αστυνομικό έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα με το μηχανάκι του, ενώ στη συνέχεια το εγκατέλειψε και προσπάθησε να διαφύγει πεζός. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν για απείθεια, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε ένα κατσαβίδι.

Λίγο πριν οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, ο τράπερ έκανε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media μέσα από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Στο στόρι διακρίνεται το πόδι του, ενώ έχει προσθέσει ως τοποθεσία την «Δικατήρια Πρώην Σχολής Ευελπίδων», επιβεβαιώνοντας την παρουσία του στο δικαστικό μέγαρο.

Το Instagram story του τράπερ

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