Μανώλης Μητσιάς: Του απαγόρευσαν να τραγουδήσει τον «Γιάννη τον φονιά» σε συναυλία στο Δίον

Snapshot Ο Μανώλης Μητσιάς απήγγειλε τους στίχους του «Γιάννη του φονιά» αντί να το τραγουδήσει σε συναυλία αφιερωμένη στον Νίκο Γκάτσο λόγω άρνησης άδειας εκτέλεσης έργων του Μάνου Χατζιδάκι.

Η άρνηση άδειας προήλθε από την πλευρά του Γιώργου Χατζιδάκι, με αιτιολογία το αφιερωματικό έτος 2026 στον Μάνο Χατζιδάκι και τον αποκλεισμό άλλων εκδηλώσεων.

Το κοινό αντέδρασε έντονα με συνθήματα κατά της απαγόρευσης, και ο Μητσιάς ερμήνευσε a cappella τον «Τσάμικο» εκτός προγράμματος.

Το τραγούδι «Ο Γιάννης ο φονιάς» αποτελεί σημαντικό κομμάτι του δίσκου «Αθανασία» και έχει ερμηνευτεί από τον Μητσιά για πάνω από πέντε δεκαετίες.

Το Υπουργείο Πολιτισμού διευκρίνισε ότι το αφιερωματικό έτος 2026 δεν αλλάζει το καθεστώς διαχείρισης ή αδειοδότησης των έργων του Μάνου Χατζιδάκι. Snapshot powered by AI

Ο Μανώλης Μητσιάς δεν τραγούδησε, αλλά απήγγειλε το εμβληματικό τραγούδι «Ο Γιάννης ο φονιάς» στη συναυλία «Τα καλοτάξιδα τραγούδια του Νίκου Γκάτσου», που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 26 Ιουλίου, στο αρχαίο θέατρο Δίου.

Όπως αποκαλύπτει η Voria.gr, ο λόγος ήταν ότι δεν δόθηκε η απαιτούμενη άδεια για την εκτέλεση τραγουδιών του Μάνου Χατζιδάκι, με αποτέλεσμα ο σπουδαίος ερμηνευτής να μην μπορέσει να αποδώσει ούτε τον «Γιάννη τον φονιά», ούτε κανένα άλλο τραγούδι του συνθέτη σε στίχους Νίκου Γκάτσου.

Ο Μανώλης Μητσιάς επέλεξε να απαγγείλει μόνο τους στίχους του τραγουδιού, σηματοδοτώντας μια πρωτόγνωρη στιγμή στην πολύχρονη πορεία του με το έργο των δύο δημιουργών.

Η εξήγηση που δόθηκε για την απαγόρευση

Όπως αναφέρει το Voria.gr, η Αγαθή Δημητρούκα, διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου και επιμελήτρια της συναυλίας, ενημέρωσε το κοινό από τη σκηνή ότι η πλευρά του Γιώργου Χατζιδάκι δεν έδωσε άδεια για τη δημόσια εκτέλεση των έργων του συνθέτη.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε, η αιτιολογία ήταν πως το 2026 έχει ανακηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως αφιερωματικό έτος στον Μάνο Χατζιδάκι και ότι οι συναυλίες και οι εκδηλώσεις με έργα του συνθέτη έχουν ήδη σχεδιαστεί και εγκριθεί αποκλειστικά από την ομάδα του Γιώργου Χατζιδάκι.

Η ίδια εμφανίστηκε συγκινημένη, φορώντας - όπως σημειώνει η Voria.gr - μία γραβάτα που είχε χαρίσει ο Μάνος Χατζιδάκις στον Νίκο Γκάτσο, ενώ κάλεσε τον Μανώλη Μητσιά να απαγγείλει τους στίχους του «Γιάννη του φονιά», αφού δεν μπορούσε να τους τραγουδήσει.

Οι αντιδράσεις του κοινού και το αυθόρμητο φινάλε

Η ανακοίνωση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους θεατές, οι οποίοι, σύμφωνα με το Voria.gr, φώναζαν «Αίσχος» και «Ντροπή».

Προς το τέλος της συναυλίας, ο Μανώλης Μητσιάς ανταποκρίθηκε στις συνεχείς παροτρύνσεις του κοινού και, εκτός του επίσημου προγράμματος, σταμάτησε την ορχήστρα και ερμήνευσε a cappella τον «Τσάμικο» των Νίκου Γκάτσου και Μάνου Χατζιδάκι, με τους θεατές να τον συνοδεύουν τραγουδώντας.

Η ιστορία του «Γιάννη του φονιά»

Το τραγούδι «Ο Γιάννης ο φονιάς» γράφτηκε το καλοκαίρι του 1975, όταν ο Νίκος Γκάτσος έγραψε τους στίχους πάνω στη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι.

Το τραγούδι αποτέλεσε μέρος του ιστορικού δίσκου «Αθανασία», ο οποίος κυκλοφόρησε την άνοιξη του 1976, με βασικό ερμηνευτή τον Μανώλη Μητσιά και τη συμμετοχή της Δήμητρας Γαλάνη σε ορισμένα τραγούδια. Ο δίσκος θεωρείται πλέον ένας από τους σημαντικότερους στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.

Ο Μανώλης Μητσιάς ερμηνεύει το συγκεκριμένο τραγούδι αδιάλειπτα εδώ και πέντε δεκαετίες στις εμφανίσεις του, γεγονός που κάνει ακόμη πιο ιδιαίτερη τη στιγμή κατά την οποία δεν του επετράπη να το τραγουδήσει.

Η απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού

Σύμφωνα με πληροφορίες της Voria.gr, το Υπουργείο Πολιτισμού, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τον ισχυρισμό της πλευράς Χατζιδάκι ότι το «Αφιερωματικό Έτος Μάνου Χατζιδάκι 2026» μεταβάλλει το καθεστώς διαχείρισης των έργων του συνθέτη, ξεκαθάρισε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Σύμφωνα με την απάντηση που δημοσιεύει το μέσο, το υπουργείο διευκρινίζει ότι η ανακήρυξη του 2026 ως αφιερωματικού έτους «δεν συνιστά, αφ’ εαυτής, νόμιμο έρεισμα για τη μεταβολή του καθεστώτος διαχείρισης ή αδειοδότησης σύνθετων έργων ή έργων κοινής δημιουργίας του Μάνου Χατζιδάκι και του Νίκου Γκάτσου, ούτε για την καθιέρωση αποκλειστικού μηχανισμού έγκρισης όλων των δημόσιων εκτελέσεών τους κατά τη διάρκεια του αφιερωματικού έτους».

Διαβάστε επίσης