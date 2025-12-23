Ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

Στην ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας των Νατάσα Μποφίλιου και Γιάννη Χαρούλη, προχωρά η Hellenic Music Ensemble.

Στη σχετική ανακοίνωση, κάνει λόγο για δύσκολη απόφαση και για περιστάσεις εκτός ελέγχου που κατέστησαν αδύνατο το εγχείρημα της παρουσίασης της ελληνικής μουσικής σε όλο τον κόσμο, με συνέπεια να μην υπάρχει άλλη βιώσιμη επιλογή από την απόσυρση.

Όσον αφορά για τους κατόχους εισιτηρίων, σημειώνει πως τα χρήματα θα επιστραφούν.

Η παγκόσμια περιοδεία, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του συνθέτη και μαέστρου Πάνου Λιαρόπουλου, με ημερομηνία έναρξης την 11η Ιανουαρίου θα ήταν αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη γέννηση των Μίκη Θεοδωράκη και Μάνου Χατζιδάκη.

Ωστόσο ο Γιώργος Χατζιδάκις μοναδικός κληρονόμος του έργου του πατέρα του, εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή του στη συγκεκριμένη περιοδεία με συνέπεια να αφαιρεθεί η μουσική του από το πρόγραμμα.

Η ανακοίνωση της ακύρωσης της παγκόσμιας περιοδείας

«Το Hellenic Music Ensemble έλαβε τη δύσκολη απόφαση να ακυρώσει την επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία του. Όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα λάβουν αυτόματα επιστροφή χρημάτων μέσω του αρχικού σημείου αγοράς. Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν προσεκτικής εξέτασης των συνθηκών που περιβάλλουν το έργο.

Η GTP Touring Ltd είχε αρχικά ως στόχο την ανάπτυξη μιας πολυετούς διεθνούς περιοδείας συναυλιών με σκοπό την παρουσίαση της ελληνικής μουσικής σε κοινό σε όλο τον κόσμο — ένα έργο που οραματιζόταν ως πηγή πολιτιστικής υπερηφάνειας.

Δυστυχώς, περιστάσεις πέραν του ελέγχου μας κατέστησαν αδύνατη τη συνέχιση του εγχειρήματος. Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε άλλη βιώσιμη επιλογή από το να αποσυρθούμε.

Ευχαριστούμε τους καλλιτέχνες, τους συνεργάτες και το κοινό που στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία και μοιραζόμαστε την απογοήτευσή τους που δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί όπως είχε σχεδιαστεί».