Μελάνια Τραμπ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: «H ειρήνη δεν χρειάζεται να είναι εύθραυστη»

Η Μελάνια Τραμπ προήδρευσε συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, υπογραμμίζοντας ότι η εκπαίδευση και η πρόσβαση στην τεχνολογία είναι κλειδί για την ειρήνη, σε μια ιστορική πρώτη παρουσία εν ενεργεία Πρώτης Κυρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Γιάννης Φιλιππάκος

Μελάνια Τραμπ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: «H ειρήνη δεν χρειάζεται να είναι εύθραυστη»
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ προήδρευσε της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα «Τα παιδιά, η τεχνολογία και η εκπαίδευση σε καταστάσεις σύγκρουσης», στο πλαίσιο της εναλλασσόμενης προεδρίας των Ηνωμένων Πολιτειών για τον μήνα Μάρτιο. Πρόκειται για την πρώτη φορά που εν ενεργεία Πρώτη Κυρία προεδρεύει του Συμβουλίου.

Στην ομιλία της προς τα κράτη-μέλη, τόνισε ότι «η ειρήνη δεν χρειάζεται να είναι εύθραυστη», εκφράζοντας αρχικά συλλυπητήρια «στις οικογένειες που έχασαν τους ήρωές τους» και ευχόμενη «η ειρήνη να είναι σύντομα δική σας» για όλα τα παιδιά σε όλο τον κόσμο.

Η Μελάνια Τραμπ υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης της ασφάλειας με ταυτόχρονη ευθύνη πρόληψης των συγκρούσεων, τόσο σε περιόδους πολέμου όσο και ειρήνης, σημειώνοντας ότι η ευθύνη αυτή «πρέπει να εφαρμόζεται ισότιμα και δεν θα πρέπει ποτέ να ασκείται ελαφρά τη καρδία».

Κεντρικός άξονας της τοποθέτησής της ήταν η σύνδεση της διαρκούς ειρήνης με την εκπαίδευση και τη γνώση. Όπως ανέφερε, «διαρκής ειρήνη θα επιτευχθεί όταν η γνώση και η κατανόηση εκτιμώνται πλήρως σε όλες τις κοινωνίες», επισημαίνοντας ότι ένα έθνος που προστατεύει τη μάθηση, τη γλώσσα, την επιστήμη και τα μαθηματικά του, προστατεύει το μέλλον του.

Αντιθέτως, προειδοποίησε ότι ο περιορισμός της σκέψης περιορίζει και το μέλλον ενός έθνους, ενώ τα παιδιά που μεγαλώνουν σε περιβάλλον άγνοιας συχνά περιβάλλονται από αταξία και σύγκρουση.

Χαρακτήρισε την εκπαίδευση «θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα», σημειώνοντας ότι πολλοί νέοι αποκλείονται από τη δευτεροβάθμια και την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και ότι το τίμημα αυτού του αποκλεισμού δεν είναι αφηρημένο. Όπως είπε, οι κοινωνίες που διέπονται από γνώση και σοφία είναι πιο ειρηνικές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, υποστηρίζοντας ότι «εκδημοκρατίζει τη γνώση», επιτρέποντας σε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που παλαιότερα ήταν περιορισμένες. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, το μήνυμά της βασίζεται στη «δημοκρατικοποίηση της γνώσης» σε μια νέα εποχή, όπου η τεχνολογία διευκολύνει την κατανόηση διαφορετικών πολιτισμικών και θρησκευτικών παραδόσεων.

Κλείνοντας, κάλεσε την παγκόσμια κοινότητα να γεφυρώσει το τεχνολογικό χάσμα και να διασφαλίσει πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους, τονίζοντας ότι «η σύγκρουση προκύπτει από την άγνοια, αλλά η γνώση δημιουργεί κατανόηση», και ότι ο δρόμος προς την ειρήνη περνά μέσα από την ενδυνάμωση των παιδιών μέσω της εκπαίδευσης και της τεχνολογίας.

