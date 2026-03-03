Άλιμος: Καραμπόλα πέντε οχημάτων στη Λεωφόρο Ποσειδώνος

Καραμπόλα πέντε Ι.Χ. σημειώθηκε στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της οδού Στρατηγού Σαράφη, στο ρεύμα προς Αθήνα, στην περιοχή του Αλίμου.

Λόγω του τροχαίου ατυχήματος παρατηρείται σοβαρή δυσχέρεια στην κυκλοφορία, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες έως ότου απομακρυνθούν τα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα και αποκατασταθεί πλήρως η ροή.