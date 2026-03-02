ΗΠΑ: Καταστρέψαμε τον στόλο του Ιράν στον Κόλπο του Ομάν - Το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ

Ο αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι έπληξε 11 πλοία του ιρανικού ναυτικού στον Κόλπο του Ομάν, στο πλαίσιο των επιδρομών του.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει σε δήλωσή της στο Χ: «Πριν από δύο ημέρες, το ιρανικό καθεστώς είχε 11 πλοία στον Κόλπο του Ομάν, σήμερα δεν έχει κανένα. Το ιρανικό καθεστώς παρενοχλεί και επιτίθεται στη διεθνή ναυτιλία στον Κόλπο του Ομάν εδώ και δεκαετίες. Αυτές οι μέρες τελείωσαν. Η ελευθερία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας έχει στηρίξει την αμερικανική και παγκόσμια οικονομική ευημερία για περισσότερα από 80 χρόνια. Οι αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να την υπερασπίζονται».

Την ανάρτηση, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, συνόδευσε και με σχετικό βίντεο.

Two days ago, the Iranian regime had 11 ships in the Gulf of Oman, today they have ZERO. The Iranian regime has harassed and attacked international shipping in the Gulf of Oman for decades. Those days are over. Freedom of maritime navigation has underpinned American and global… pic.twitter.com/nzdkMVMqZC — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026

Φρουροί της Επανάστασης: Κλείσαμε τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης, προσθέτοντας ότι ο στρατός θα βάλει φωτιά σε οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να περάσει.

Το στενό είναι η πιο ζωτική οδός εξαγωγής πετρελαίου στον κόσμο και ελέγχεται από το Ιράν. Περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου ταξιδεύει μέσω της πλωτής οδού που συνδέει τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου του Κόλπου με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

Το εκρηκτικό παρασκήνιο της Γενεύης: Οι φωνές Αραγκτσί - Γουίτκοφ 48 ώρες πριν την επίθεση στο Ιράν

Οι διαπραγματεύσεις της Γενεύης, μεταξύ Ουάσινγκτον - Τεχεράνης, παρά τα ευχολόγια, εκ του αποτελέσματος ήταν ναυάγιο, όπως αποδείχθηκε δύο ημέρας αργότερα, όταν η «συμαχία» ΗΠΑ - Ισραήλ ξεκίνησε πολεμική επιχείρηση εναντίον του Ιράν «αποκεφαλίζοντας» την ηγεσία της χώρας, τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Τώρα, ρεπορτάζ του NBC News αποκαλύπτει το εκκρηκτικό παρασκήνιο της συνάντησης των απεσταλμένων των δύο χωρών, δίνοντας μία εξήγηση για τα όσα ακολούθησαν 48 ώρες αργότερα.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί έβαλε τις φωνές στον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, κατά τη διάρκεια συνάντησης στη Γενεύη με σκοπό την αποτροπή στρατιωτικής σύγκρουσης.

Ο Αραγκτσί άρχισε να φωνάζει στον Γουίτκοφ και στον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ισχυριζόμενος ότι η χώρα του έχει «αναφαίρετο δικαίωμα» στον εμπλουτισμό ουρανίου, προκαλώντας τον Γουίτκοφ να απαντήσει αν οι ΗΠΑ έχουν «αναφαίρετο δικαίωμα» να σταματήσουν το Ιράν, όπως αναφέρει το ρεπορτά του αμερικανικού δικτύου, επικαλούμενο ανώτερο αξιωματουχο.

«Αν προτιμάτε, μπορώ να φύγω», φέρεται να είπε ο Γουίτκοφ στον Αραγκτσί σε απάντηση στις φωνές του.

Όταν τα όσα συνέβησαν μεταφέρθηκαν από τους Γουίτκοφ και Κούσνερ στον Αμερικανό πρόεδρο, προκαλώντας του «αμηχανία».

Σχεδόν δύο ημέρες αργότερα, οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν.

