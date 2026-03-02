Κύπρος: Προσγειώθηκαν δύο ζεύγη F-16 - Αναμένεται ο ΚΙΜΩΝ και δεύτερη φρεγάτα με τον ΚΕΝΤΑΥΡΟ

Τέσσερα αεροσκάφη F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας προσγειώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στην Κύπρο, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων και της στενής συνεργασίας μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ελλάδας.

Επίσης, αναμένεται να αποπλεύσει για την Κύπρο η Φρεγάτα Κίμων, καθώς και δεύτερη ελληνική φρεγάτα που θα φέρει το σύστημα αντι -drone "Κένταυρος".

Η Ελλάδα θα συνδράμει στην ασφάλεια της Κύπρου, κι όπως δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Η απόφαση ελήφθη, όπως αναφέρει και ο ΥΕΘΑ, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν το μεσημέρι ο πρωθυπουργός με τον πρόεδρο της Κύπρου.

«Ο κ. Μητσοτάκης είχε συνομιλία προ ολίγου με τον κ. Χριστοδουλίδη. Είμαι σε συνεχή επικοινωνία με τον ομόλογό μου. Μετά τις απρόκλητες επιθέσεις, διαβεβαίωσα ότι η Ελλάδα καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης θα συμβάλλει στην άμυνα της Κύπρου.

Κατόπιν αυτού, και σύμφωνα με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, αποστέλλεται άμεσα η Φρεγάτα Κίμων, καθώς και δεύτερη ελληνική φρεγάτα που θα φέρει το σύστημα "Κένταυρος". Καθώς επίσης αποστέλλονται στην κυπριακή δημοκρατία ζεύγος μαχητικών F-16».

Επίσης, για τον καλύτερο συντονισμό θα μεταβεί με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ αύριο, Τρίτη, στην Κύπρο».

Υπενθυμίζεται πως ο υπουργός Εθνικής Άμυνας συγκάλεσε το πρωί νέα σύσκεψη στην αίθουσα του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, με αντικείμενο την αξιολόγηση των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Επιβεβαιώθηκε εκ νέου ότι βρίσκονται σε πλήρη εφαρμογή τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, καθώς και ότι έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας.

Αποφασίστηκε από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, η σύσκεψη να πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση, στις 08:00.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, επίσης, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Αντώνιος Οικονόμου, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο Διευθυντής του Ε’ Κλάδου Πληροφοριών του ΓΕΕΘΑ Υποστράτηγος Εμμανουήλ Χατζής και ανώτατοι αρμόδιοι Αξιωματικοί.

Επίσης, ο κ. Δένδιας συνεχίζει τις τηλεφωνικές συνομιλίες με ομολόγους του από συμμαχικές χώρες.

