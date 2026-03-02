Ιρανοί με «τον χορό του Τραμπ» τον ευχαριστούν για την εξάλειψη Χαμενεΐ - Viral τα βίντεο στα social

Ο Ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δεν υπάρχει πια, και οι Ιρανοί, κάποιοι πανηγυρίζουν και κάποιοι πενθούν...

Όταν ο πρόεδρος Τραμπ στις ταραχές του Ιανουαρίου τους υποσχέθηκε βοήθεια, πολλοί αμφισβήτησαν τις προθέσεις τους, αλλά αποδείχθηκε πως τήρησε την υπόσχεσή του.

Τώρα, οι Ιρανοί, ιδιαίτερα η νεολαία τον ευχαριστεί με τον δικό της, μοναδικό τρόπο.

Η γενιά των social πανηγυρίζει στο διαδίκτυο και ευχαριστεί τον Αμερικανό πρόεδρο για τη βοήθεια, χορεύοντας τον χαρακτηριστικό χορό του, υπό τους ήχους τους γνωστού τραγουδιού YMCA.

BREAKING: Iranians celebrate Khamenei's death by posting themselves doing Trump's YMCA Dancepic.twitter.com/RQchFrY9V5 — The Rubin Report (@RubinReportShow) March 2, 2026

Τα βίντεο δείχνουν πανηγυρίζοντα πλήθη να χορεύουν στους δρόμους, καθώς και άτομα που αναπαριστούν την κίνηση της γροθιάς στο σπίτι με φίλους.

Iranians are doing the Trump YMCA dance. pic.twitter.com/kG78qcLlHl — Eyal Yakoby (@EYakoby) February 28, 2026

Oι εορτασμοί έγιναν κύμα και εξαπλώθηκαν σε μεγάλες πόλεις στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Iranians are doing the Trump YMCA dance as a way of showing respect and appreciation for him pic.twitter.com/dT6pzbmryf — BOOM X (@CryptoBoomNews) March 1, 2026

Πλήθη σε δημόσιους χώρους και κέντρα πόλεων, με σημαίνες να κυματίζουν φώναζαν συνθήματα και χόρευαν.

????? | Decenas de mujeres iraníes se graban bailando al ritmo de YMCA como Trump mientras ondean banderas de Estados Unidos, e Irán



TRUMP SALVÓ A MILLONES DE MUJERES pic.twitter.com/EyL7f4bFm5 — H҉A҉C҉K҉E҉R҉ VENEZUELA (@hackervnzl) March 2, 2026

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το Σάββατο το βράδυ ότι οι ΗΠΑ σκότωσαν τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ.

«Ο Χαμενεΐ, ένας από τους πιο κακούς ανθρώπους στην Ιστορία, είναι νεκρός», έγραψε ο πρόεδρος στο Truth Social.

Ο Χαμενεΐ, ο επικεφαλής του ισλαμικού κληρικού και ηγέτης του Ιράν για πάνω από 36 χρόνια από το 1989, υπήρξε από καιρό αντίπαλος των ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες σε πολλαπλές προεδρικές κυβερνήσεις.

