Ιρανοί με «τον χορό του Τραμπ» τον ευχαριστούν για την εξάλειψη Χαμενεΐ - Viral τα βίντεο στα social
H νεολαία του Ιράν ευχαριστεί τον Αμερικανό Πρόεδρο με τον δικό της, μοναδικό τρόπο για τον θάνατο του Ανώτατου ηγέτη
Ο Ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δεν υπάρχει πια, και οι Ιρανοί, κάποιοι πανηγυρίζουν και κάποιοι πενθούν...
Όταν ο πρόεδρος Τραμπ στις ταραχές του Ιανουαρίου τους υποσχέθηκε βοήθεια, πολλοί αμφισβήτησαν τις προθέσεις τους, αλλά αποδείχθηκε πως τήρησε την υπόσχεσή του.
Τώρα, οι Ιρανοί, ιδιαίτερα η νεολαία τον ευχαριστεί με τον δικό της, μοναδικό τρόπο.
Η γενιά των social πανηγυρίζει στο διαδίκτυο και ευχαριστεί τον Αμερικανό πρόεδρο για τη βοήθεια, χορεύοντας τον χαρακτηριστικό χορό του, υπό τους ήχους τους γνωστού τραγουδιού YMCA.
Τα βίντεο δείχνουν πανηγυρίζοντα πλήθη να χορεύουν στους δρόμους, καθώς και άτομα που αναπαριστούν την κίνηση της γροθιάς στο σπίτι με φίλους.
Oι εορτασμοί έγιναν κύμα και εξαπλώθηκαν σε μεγάλες πόλεις στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.
Πλήθη σε δημόσιους χώρους και κέντρα πόλεων, με σημαίνες να κυματίζουν φώναζαν συνθήματα και χόρευαν.
Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το Σάββατο το βράδυ ότι οι ΗΠΑ σκότωσαν τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ.
«Ο Χαμενεΐ, ένας από τους πιο κακούς ανθρώπους στην Ιστορία, είναι νεκρός», έγραψε ο πρόεδρος στο Truth Social.
Ο Χαμενεΐ, ο επικεφαλής του ισλαμικού κληρικού και ηγέτης του Ιράν για πάνω από 36 χρόνια από το 1989, υπήρξε από καιρό αντίπαλος των ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες σε πολλαπλές προεδρικές κυβερνήσεις.