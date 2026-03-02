Προκριματικά Μουντομπάσκετ 2027: Η Ελλάδα πήρε εκδίκηση (79-65) κόντρα στο Μαυροβούνιο

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Βασίλη Τολιόπουλο, ο οποίος πέτυχε double double με 27 πόντους και 10 ασίστ, η εθνική ομάδα πήρε… εκδίκηση από το Μαυροβούνιο για την οριακή ήττα, πριν λίγες ημέρες, στην Sunel Arena των Άνω Λιοσίων.

Το αντιπροσωπευτικό μας «συγκρότημα» βελτίωσε το ρεκόρ της 3-1 στην κορυφή του ομίλου, τη στιγμή που το Μαυροβούνιο έπεσε στο 2-2, ωστόσο, θα χρειαστεί να περιμένει μέχρι τα τελευταία ματς του ομίλου, με Ρουμανία και Πορτογαλία, για να εξασφαλίσει και μαθηματικά την πρόκρισή του.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Εθνική Ελλάδας μπήκε με ενέργεια και καθαρό πλάνο στο παρκέ απέναντι στο Μαυροβούνιο, παρατάσσοντας στην αρχική πεντάδα τους Μωραΐτη, Τολιόπουλο, Παπανικολάου, Χουγκάζ και Μήτογλου.

Ο Τολιόπουλος έδωσε από νωρίς τον τόνο, σημειώνοντας 10 από τους πρώτους 15 πόντους της «γαλανόλευκης» και οδηγώντας την ομάδα σε προβάδισμα 15-8 στο 4’. Παρά τη μικρή επιθετική κάμψη που ακολούθησε, η Ελλάδα διατήρησε το πάνω χέρι και έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά με 22-18.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η «επίσημη αγαπημένη» ανέβασε στροφές και βρήκε ρυθμό στο ανοιχτό γήπεδο. Ένα καλάθι του Καλαϊτζάκη στον αιφνιδιασμό έφερε για πρώτη φορά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (33-23), με τα συνεχόμενα τρίποντα του Τολιόπουλου να εκτοξεύουν το προβάδισμα έως και τους 14 πόντους. Η Ελλάδα εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των γηπεδούχων και πήγε στα αποδυτήρια με αέρα εννέα πόντων (44-35).

Στην τρίτη περίοδο η διαφορά έφτασε μέχρι και το +17, όμως οι Μαυροβούνιοι αντέδρασαν και πλησίασαν προσωρινά στους έξι. Η απάντηση ήρθε άμεσα, με καθοριστικές λύσεις από τον Αντετοκούνμπο κοντά στο καλάθι και νέα εύστοχα σουτ του Τολιόπουλου από την περιφέρεια, που κράτησαν τη διαφορά σε ασφαλή επίπεδα.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο η ελληνική ομάδα διαχειρίστηκε με ωριμότητα το προβάδισμά της, διατήρησε τον έλεγχο του ρυθμού και «σφράγισε» τη νίκη με εμφατικό τρόπο, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της σε άμυνα και επίθεση.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 35-44, 53-57, 65-79.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Σάλινς (Λετονία), Μπαλντίνι (Ιταλία), Βελίκοβ (Βουλγαρία)

Μαυροβούνιο (Αντρέι Ζάκελι): Ίλιτς 2, Νίνταμ 8 (1), Ιβάνοβιτς 2, Χαντζίμπεγκοβιτς 5, Βούτσελιτς, Γιοβάνοβιτς 10 (2), Ζιβάνοβιτς 2, Νίκολιτς 4, Ντρόμπνιακ 14 (1), Πόποβιτς 5 (1), Ράντονσιτς 13 (3).

Ελλάδα (Βασίλης Σπανούλης): Λαρεντζάκης 6 (2), Μωραϊτης 9 (3), Τολιόπουλος 27 (7), Καλαϊτζάκης 6 (1), Χαραλαμπόπουλος 4, Παπανικολάου 5 (1), Χουγκάζ 5, Αντετοκούνμπο Κ. 8 (2), Μήτογλου 5 (1), Μήτρου Λονγκ 4.

