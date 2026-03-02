Ρούμπιο: Το Ιράν ετοιμαζόταν να εκτοξεύσει βαλλιστικούς πυραύλους, ήταν προ-τοποθετημένοι

Για αυτό το λόγο σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών έπρεπε να χτυπήσουν πρώτοι και να χτυπήσουν δυνατά

Μάνος Χατζηγιάννης

Ρούμπιο: Το Ιράν ετοιμαζόταν να εκτοξεύσει βαλλιστικούς πυραύλους, ήταν προ-τοποθετημένοι
AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, υποστήριξε ότι το Ιράν ετοιμαζόταν ήδη να εκτοξεύσει βαλλιστικούς πυραύλους, οπότε έπρεπε να χτυπήσουμε πρώτοι και να χτυπήσουμε δυνατά

«Μέσα σε μια ώρα από την επίθεση, οι πυραυλικές δυνάμεις στο νότο και στο βορρά είχαν ήδη ενεργοποιηθεί για εκτόξευση! Ήταν προ-τοποθετημένες»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ πιστεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είχαν «υπόστει μεγαλύτερη απώλεια» από ό,τι αν «είχαμε ενεργήσει προληπτικά». Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν επιδιώκει να αποκτήσει «τόσους πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πολύ μεγάλη ζημιά και κανείς δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα γι' αυτό».

«Ήταν η σωστή απόφαση για την ασφάλεια ολόκληρου του κόσμου», σύμφωνα με τον Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος χαρακτήρισε «μια άμεση απειλή».

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, το Ιράν «χτυπά εγκαταστάσεις που δεν έχουν καμία σχέση με τον πόλεμο», επικαλούμενος ξενοδοχεία, πρεσβείες και διυλιστήρια.

«Είναι ένα τρομοκρατικό καθεστώς», συνέχισε.

Επίσης δήλωσε ότι η επόμενη φάση της επιχείρησης στο Ιράν θα είναι «ακόμα πιο σκληρή». «Δεν θα αποκαλύψω τις λεπτομέρειες των τακτικών μας προσπαθειών, αλλά τα πιο σκληρά χτυπήματα από τον αμερικανικό στρατό δεν έχουν έρθει ακόμα. Η επόμενη φάση θα είναι ακόμα πιο σκληρή για το Ιράν από ό,τι είναι τώρα», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους στο Καπιτώλιο, πριν από την ενημέρωση της «Ομάδας των Οκτώ» το απόγευμα.

«Κάποιος φώναζε: «Πόσο θα διαρκέσει;» Δεν ξέρω πόσο θα διαρκέσει. Έχουμε στόχους. Θα το κάνουμε για όσο χρειαστεί για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους, και θα επιτύχουμε αυτούς τους στόχους, ο κόσμος θα είναι ένα ασφαλέστερο μέρος όταν τελειώσουμε με αυτή την επιχείρηση», πρόσθεσε ο Ρούμπιο.

ΗΠΑ: Καταστρέψαμε τον στόλο του Ιράν στον Κόλπο του Ομάν

Ο αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι έπληξε 11 πλοία του ιρανικού ναυτικού στον Κόλπο του Ομάν, στο πλαίσιο των επιδρομών του.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει σε δήλωσή της στο Χ: «Πριν από δύο ημέρες, το ιρανικό καθεστώς είχε 11 πλοία στον Κόλπο του Ομάν, σήμερα δεν έχει κανένα. Το ιρανικό καθεστώς παρενοχλεί και επιτίθεται στη διεθνή ναυτιλία στον Κόλπο του Ομάν εδώ και δεκαετίες. Αυτές οι μέρες τελείωσαν. Η ελευθερία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας έχει στηρίξει την αμερικανική και παγκόσμια οικονομική ευημερία για περισσότερα από 80 χρόνια. Οι αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να την υπερασπίζονται».

Την ανάρτηση, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, συνόδευσε και με σχετικό βίντεο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:57WHAT THE FACT

Δεν είναι μόνο το γυμναστήριο: Μικρές καθημερινές ασκήσεις μπορούν να σώσουν την υγεία σας

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ: Οποιοδήποτε γεγονός θα μπορούσε να πυροδοτήσει έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο - Οι ΗΠΑ φοβούνται τη Ρωσία

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 3 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες ανακάλυψαν γιγάντιο δεινόσαυρο που μοιάζει με πουλί στην έρημο του Νίγηρα

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη: Το Ισραήλ χάκαρε πριν από χρόνια τις κάμερες κυκλοφορίας στην Τεχεράνη για να παρακολουθεί τον Χαμενεΐ

23:21ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 47χρονος απείλησε να θάψει ζωντανές τη μητέρα και την αδελφή του

23:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μάρτης «γδάρτης» με βροχές και ψύχος - Ολική μεταβολή του σκηνικού από το Σαββατοκύριακο

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Κραυγή αγωνίας από Ρεθυμνιώτη στο Ντουμπάι: «Είμαστε εγκλωβισμένοι, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση»

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Το Ιράν ετοιμαζόταν να εκτοξεύσει βαλλιστικούς πυραύλους, ήταν προ-τοποθετημένοι

22:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Προκριματικά Μουντομπάσκετ 2027: Η βαθμολογία του ομίλου - Επιστροφή στην κορυφή για την Ελλάδα

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Αραγκτσί: Είμαστε σε πόλεμο με τις ΗΠΑ όχι με τις χώρες της περιοχής

22:34ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έλληνες αστρονόμοι μελετούν την εξέλιξη ενός υπεργίγαντα αστέρα σε πραγματικό χρόνο

22:27LIFESTYLE

Ο Τζιμ Κάρεϊ απαντά στις θεωρίες συνωμοσίας περί «κλωνοποίησής» του, μετά την αγνώριστη εμφάνισή του στα βραβεία Σεζάρ

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Σούδα- Υπόθεση κατασκοπείας: Νέα στοιχεία για τον Γεωργιανό που συνελήφθη στο «Ελ. Βενιζέλος» - Οι κινήσεις του όταν έφτασε το αεροπλανοφόρο «Τζέραλντ Φορντ» στο λιμάνι

22:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καταστρέψαμε τον στόλο του Ιράν στον Κόλπο του Ομάν - Φρουροί της Επανάστασης: Κλείσαμε τα Στενά του Ορμούζ

22:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Προκριματικά Μουντομπάσκετ 2027: Η Ελλάδα πήρε εκδίκηση (79-65) κόντρα στο Μαυροβούνιο

22:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Κατατέθηκαν προς κύρωση οι συμβάσεις με τις Chevron και Helleniq για τους υδρογονάνθρακες

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Η στρατηγική αποκεφαλισμού και αποσταθεροποίησης και η επόμενη μέρα του Ιράν

21:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανθεκτικά τα ελληνικά κρατικά ομόλογα παρά τις μεγάλες απώλειες στις ευρωπαϊκές αγορές

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Τρία παιδιά με ελληνικές ρίζες νεκρά στην Μπετ Σεμές μετά από ιρανική επίθεση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:11ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον «στρατό» που διαθέτει από drones και πυραύλους

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Νέα δεδομένα για την υπόθεση της 31χρονης Νεκταρίας - Έπασχε από προχωρημένη κίρρωση του ήπατος, αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Βρετανών τουριστών εγκλωβίστηκε στη Μέση Ανατολή - Αναγκάστηκαν να πληρώσουν £2.600 για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Το Ιράν ετοιμαζόταν να εκτοξεύσει βαλλιστικούς πυραύλους, ήταν προ-τοποθετημένοι

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Σούδα- Υπόθεση κατασκοπείας: Νέα στοιχεία για τον Γεωργιανό που συνελήφθη στο «Ελ. Βενιζέλος» - Οι κινήσεις του όταν έφτασε το αεροπλανοφόρο «Τζέραλντ Φορντ» στο λιμάνι

08:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη μέσω Viber χρησιμοποιεί το όνομα της Temu - Υπόσχονται απολαβές από 200 ευρώ την ημέρα

23:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μάρτης «γδάρτης» με βροχές και ψύχος - Ολική μεταβολή του σκηνικού από το Σαββατοκύριακο

18:31ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Εκτός ελέγχου η Μέση Ανατολή: Μπαράζ χτυπημάτων - Σε επιφυλακή η Κύπρος, προειδοποίηση Τραμπ για αποστολή χερσαίων δυνάμεων

22:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καταστρέψαμε τον στόλο του Ιράν στον Κόλπο του Ομάν - Φρουροί της Επανάστασης: Κλείσαμε τα Στενά του Ορμούζ

21:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Βραβευμένος με Νόμπελ Χημείας εφευρίσκει συσκευή που αντλεί νερό από ξηρό αέρα

18:59ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Κολυδά για νέα κακοκαιρία - Πότε αναμένεται κύμα βροχοπτώσεων

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Τρία παιδιά με ελληνικές ρίζες νεκρά στην Μπετ Σεμές μετά από ιρανική επίθεση

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Μπαχρέιν: Χτύπημα από ιρανικό drone σε ξενοδοχείο θύμισε την 11η Σεπτεμβρίου

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 3 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Το Iron Beam εν δράσει - Δείτε πώς αναχαιτίζει ρουκέτες και πυραύλους της Χεζμπολάχ - Βίντεο

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Η viral φωτογραφία της σορού του Χαμενεΐ κάτω από τα ερείπια με σχεδόν 5 εκατ. προβολές - Τι έδειξε η ανάλυση

23:21ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 47χρονος απείλησε να θάψει ζωντανές τη μητέρα και την αδελφή του

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Σπαράζει καρδιές φίλη της άτυχης Νεκταρίας - «Ήταν ένα φωτεινό πλάσμα με καλή ψυχή»

07:36LIFESTYLE

Ο Μιχάλης Πανάδης στο Newsbomb.gr: «Φαντάζομαι ότι η Χλόη με τον Πέτρο θα χωρίσουν στα επόμενα επεισόδια»

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστικό για τον καθαρισμό των κουφωμάτων αλουμινίου είναι το αλουμινόχαρτο: Αυτά είναι τα απλά βήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ