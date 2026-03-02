Ρούμπιο: Το Ιράν ετοιμαζόταν να εκτοξεύσει βαλλιστικούς πυραύλους, ήταν προ-τοποθετημένοι

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, υποστήριξε ότι το Ιράν ετοιμαζόταν ήδη να εκτοξεύσει βαλλιστικούς πυραύλους, οπότε έπρεπε να χτυπήσουμε πρώτοι και να χτυπήσουμε δυνατά

«Μέσα σε μια ώρα από την επίθεση, οι πυραυλικές δυνάμεις στο νότο και στο βορρά είχαν ήδη ενεργοποιηθεί για εκτόξευση! Ήταν προ-τοποθετημένες»

? JUST IN: Sec. Marco Rubio reveals Iran was ALREADY PREPARING to launch ballistic missiles, so we had to strike first and strike HARD



"Within an hour of the attack, the missile forces in the south and north had ALREADY been activated to launch! Those were PRE-POSITIONED." pic.twitter.com/u6nYTgE3wn — Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 2, 2026

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ πιστεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είχαν «υπόστει μεγαλύτερη απώλεια» από ό,τι αν «είχαμε ενεργήσει προληπτικά». Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν επιδιώκει να αποκτήσει «τόσους πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πολύ μεγάλη ζημιά και κανείς δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα γι' αυτό».

«Ήταν η σωστή απόφαση για την ασφάλεια ολόκληρου του κόσμου», σύμφωνα με τον Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος χαρακτήρισε «μια άμεση απειλή».

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, το Ιράν «χτυπά εγκαταστάσεις που δεν έχουν καμία σχέση με τον πόλεμο», επικαλούμενος ξενοδοχεία, πρεσβείες και διυλιστήρια.

«Είναι ένα τρομοκρατικό καθεστώς», συνέχισε.

Επίσης δήλωσε ότι η επόμενη φάση της επιχείρησης στο Ιράν θα είναι «ακόμα πιο σκληρή». «Δεν θα αποκαλύψω τις λεπτομέρειες των τακτικών μας προσπαθειών, αλλά τα πιο σκληρά χτυπήματα από τον αμερικανικό στρατό δεν έχουν έρθει ακόμα. Η επόμενη φάση θα είναι ακόμα πιο σκληρή για το Ιράν από ό,τι είναι τώρα», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους στο Καπιτώλιο, πριν από την ενημέρωση της «Ομάδας των Οκτώ» το απόγευμα.

«Κάποιος φώναζε: «Πόσο θα διαρκέσει;» Δεν ξέρω πόσο θα διαρκέσει. Έχουμε στόχους. Θα το κάνουμε για όσο χρειαστεί για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους, και θα επιτύχουμε αυτούς τους στόχους, ο κόσμος θα είναι ένα ασφαλέστερο μέρος όταν τελειώσουμε με αυτή την επιχείρηση», πρόσθεσε ο Ρούμπιο.

ΗΠΑ: Καταστρέψαμε τον στόλο του Ιράν στον Κόλπο του Ομάν

Ο αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι έπληξε 11 πλοία του ιρανικού ναυτικού στον Κόλπο του Ομάν, στο πλαίσιο των επιδρομών του.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει σε δήλωσή της στο Χ: «Πριν από δύο ημέρες, το ιρανικό καθεστώς είχε 11 πλοία στον Κόλπο του Ομάν, σήμερα δεν έχει κανένα. Το ιρανικό καθεστώς παρενοχλεί και επιτίθεται στη διεθνή ναυτιλία στον Κόλπο του Ομάν εδώ και δεκαετίες. Αυτές οι μέρες τελείωσαν. Η ελευθερία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας έχει στηρίξει την αμερικανική και παγκόσμια οικονομική ευημερία για περισσότερα από 80 χρόνια. Οι αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να την υπερασπίζονται».

Την ανάρτηση, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, συνόδευσε και με σχετικό βίντεο.

Διαβάστε επίσης