Βόλος: 47χρονος απείλησε να θάψει ζωντανές τη μητέρα και την αδελφή του

Ο κατηγορύμενος ζήτησε χρήματα από τη μητέρα και την αδελφή του προκειμένου να καλύψει ζημιά που υπέστη στην επιχείρησή του

Σοβαρά οικονομικά προβλήματα φαίνεται πως αντιμετώπιζε ένας 47χρονου που έφτασε στο σημείο να κάνει γυαλιά-καρφιά το σπίτι της ηλικιωμένης μητέρας του και απείλησε να τη θάψει ζωντανή μαζί με την αδελφή του που δεν του έδιναν χρήματα.

Όπως αναφέρει το gegonota.news, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, στο σπίτι όπου διαμένει ο 47χρονος μαζί με την μητέρα του, στον Βόλο. Ο δράστης φέρεται να ζήτησε ένα ποσό χρημάτων από την ηλικιωμένη προκειμένου να καλύψει ζημιά που υπέστη στην επιχείρησή του. Εκείνη, σύμφωνα με την κατάθεσή της, του απάντησε πως δεν έχει το απαιτούμενο ποσό και ο κατηγορούμενος της έδωσε διορία για να του δώσει τα χρήματα που της ζήτησε ενώ παράλληλα άρχισε να καταστρέφει ό,τι αντικείμενο έβρισκε μέσα στο σπίτι.

Η μητέρα του, έντρομη, φαίνεται να κάλεσε στο τηλέφωνο την κόρη της και της εξήγησε τι συνέβαινε. Η αδερφή του κατηγορούμενου, κάλεσε με την σειρά της στο τηλέφωνο του αδελφού της προκειμένου να τον ηρεμήσει. Ο 47χρονος ωστόσο, δεν ηρέμησε και αποφάσισε να μεταβεί στο σπίτι όπου μένει η αδερφή του με την οικογένειά της και απείλησε πως αν δεν του δώσει εκείνη τα χρήματα που ζητούσε από την μητέρα του, θα την θάψει ζωντανή.

Η αδερφή του πήρε την μητέρα της από το σπίτι και μετέβησαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου κατέθεσαν μαζί μήνυση κατά του 47χρονου.

Ο 47χρονος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή απειλή και οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου. Η Εισαγγελέας της έδρας ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη πως ο κατηγορούμενος ζήτησε με απειλή βίας και κινδύνου ζωής, χρήματα, μετέτρεψε την δίωξη σε απόπειρα εκβίασης με απειλές για κίνδυνο ζωής κατά συρροή και ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή, παραπέμποντάς τον στον ανακριτή. Ο 47χρονος ζήτησε προθεσμία μέχρι αύριο προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, ενώ μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 47χρονος αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται πως η μητέρα του και η αδελφή του ψεύδονται σε βάρος του γιατί έχουν προσωπικές διαφορές.

