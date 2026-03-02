Απειλεί την Κύπρο Ιρανός στρατηγός: Θα εκτοξεύσουμε όσους πυραύλους χρειαστεί

Snapshot Ο Ιρανός στρατηγός Εμπραχίμ Τζαμπαρί απείλησε να εκτοξεύσει πολλούς πυραύλους προς την Κύπρο για να αναγκάσει τους Αμερικανούς να αποχωρήσουν από εκεί.

Σύμφωνα με τον Τζαμπαρί, οι Αμερικανοί έχουν μεταφέρει τα περισσότερα αεροσκάφη τους στην Κύπρο, γεγονός που θα προκαλέσει σκληρή αντίδραση από το Ιράν.

Ένα drone τύπου Shahed έπληξε τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου, προκαλώντας περιορισμένες υλικές ζημιές, ενώ ένα δεύτερο drone αναχαιτίστηκε.

Τα drones Shahed είναι ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένα αεροσκάφη καμικάζι με μεγάλη εμβέλεια και χαμηλό κόστος, που έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Snapshot powered by AI

Ευθείες απειλές κατά της Κύπρου εξαπέλυσε ο στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης, Εμπραχίμ Τζαμπαρί, εν μέσω της αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν.,

Ο στρατηγός υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον έχει μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των αεροσκαφών της στην Κύπρο, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλέσει σκληρή αντίδραση. «Οι Αμερικανοί έχουν μεταφέρει την πλειονότητα των αεροσκαφών τους στην Κύπρο. Θα εκτοξεύσουμε τόσους πυραύλους προς την Κύπρο, ώστε οι Αμερικανοί να αναγκαστούν να φύγουν και από εκεί» είπε, μεταξύ άλλων, ο Τζαμπαρί.

Και πρόσθεσε: «Μέχρι τώρα έχουμε εκτοξεύσει περίπου 3.000 πυραύλους πρώτης και δεύτερης γενιάς. Τις επόμενες ημέρες θα χρησιμοποιήσουμε οπωσδήποτε πυραύλους τρίτης και τέταρτης γενιάς. Περίπου 10.000 drones έχουν μέχρι στιγμής απογειωθεί».

?? Iranian general Jabbari: The Americans have relocated most of their fighter jets to Cyprus. We will launch attacks on Cyprus until the Americans are forced to leave it too. pic.twitter.com/1lJOmXzZ0y — Sprinter Press (@SprinterPress) March 2, 2026

Το drone τύπου Shahed που έπληξε τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι

Ανησυχία και έντονο προβληματισμό προκάλεσε η επίθεση εναντίον της βρετανικής βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου.

Όπως δήλωσε άμεσα ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, «drone τύπου Shahed έπληξε τη RAF Ακρωτηρίου», τονίζοντας ωστόσο πως «η Κύπρος δεν εμπλέκεται σε στρατιωτικές επιχειρήσεις».

Το drone τύπου Shahed που έπληξε τη βάση προκάλεσε μόνο περιορισμένες υλικές ζημιές στον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης, ενώ αναφορές κάνουν λόγο και για δεύτερο ίδιο drone που όμως αναχαιτίστηκε άμεσα.

Ουκρανός στρατιώτης επιθεωρή θραύσματα drone Shahed AP

Τι είναι το drone τύπου Shahed

Το drone τύπου Shahed είναι μη επανδρωμένο αεροσκάφος ιρανικής κατασκευής, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς τα τελευταία χρόνια σε πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη.

Τα Shahed ανήκουν στην κατηγορία των λεγόμενων «loitering munitions» ή drones καμικάζι. Σε αντίθεση με τα κλασικά UAV αναγνώρισης, δεν επιστρέφουν στη βάση τους. Είναι σχεδιασμένα να μεταφέρουν εκρηκτική κεφαλή και να πλήττουν απευθείας τον στόχο τους, αυτοκαταστρεφόμενα κατά την πρόσκρουση.

Κατασκευάζονται στο Ιράν και θεωρούνται σχετικά χαμηλού κόστους σε σύγκριση με τους πυραύλους cruise ή άλλες κατευθυνόμενες βολές ακριβείας. Αυτό τα καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικά ως μέσο μαζικών επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων και κρίσιμων υποδομών.

Shahed: Τεχνικά χαρακτηριστικά και επιχειρησιακή χρήση

Ορισμένες εκδόσεις της οικογένειας Shahed διαθέτουν εμβέλεια που φτάνει αρκετές εκατοντάδες ή και πάνω από 1.000 χιλιόμετρα, ανάλογα με το μοντέλο. Καθοδηγούνται μέσω συστημάτων πλοήγησης (GPS/INS) και μπορούν να προγραμματιστούν ώστε να πλήξουν προκαθορισμένες συντεταγμένες.

Τα drones αυτού του τύπου έγιναν ιδιαίτερα γνωστά λόγω της εκτεταμένης χρήσης τους από τη Ρωσία στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, όπου χρησιμοποιήθηκαν για επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και αστικές υποδομές. Η χρήση τους έχει καταδείξει τη δυνατότητα πρόκλησης σημαντικών ζημιών με σχετικά περιορισμένο οικονομικό κόστος.

Drone Shahed που έχει υποστεί σε ζημιά AP

Η χρήση drone Shahed εναντίον της βάσης στο Ακρωτήρι αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της γεωστρατηγικής θέσης της Κύπρου και του ρόλου της βρετανικής βάσης στις επιχειρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Παρότι οι λεπτομέρειες για το περιστατικό, την προέλευση και τον υπεύθυνο της επίθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση, η πιθανή χρήση ενός τέτοιου οπλικού συστήματος υπογραμμίζει τη διάχυση προηγμένων μη επανδρωμένων μέσων σε περιφερειακές συγκρούσεις και τον αυξανόμενο ρόλο τους στη σύγχρονη πολεμική τακτική.

Διαβάστε επίσης