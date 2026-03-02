Το μυστικό για τον καθαρισμό των κουφωμάτων αλουμινίου είναι το αλουμινόχαρτο

Η βρωμιά που συσσωρεύεται στους οδηγούς των κουφωμάτων αλουμινίων -τις λεπτές σχισμές όπου φαίνεται σχεδόν αδύνατο να καθαριστούν- βρίσκει στο αλουμινόχαρτο έναν πραγματικό εχθρό. Αυτά τα μεταλλικά φύλλα, που μπορεί κανείς να προμηθευτεί από οποιοδήποτε κατάστημα ή σούπερ μάρκετ, επιτρέπουν την απομάκρυνση της βρωμιάς από τα κανάλια των συρόμενων ανοιγμάτων.

Με μια πρώτη ματιά μπορεί να φαίνεται ένα απλό σπιτικό κόλπο, όμως το μυστικό βρίσκεται στο ίδιο το αλουμινόχαρτο. Τα φύλλα αυτά λειτουργούν ως μηχανικό καθαριστικό που αφαιρεί κάθε ίχνος βρωμιάς από την επιφάνεια των πλαισίων χωρίς να προκαλεί κανενός είδους ζημιά.

