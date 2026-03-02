Η ακόρεστη σεξουαλική δράση του Άντριου - «Βασιλιά της διαστροφής» τον αποκαλούσε Έπσταϊν

Η ακόρεστη ιστορία του Andrew Mountbatten-Windsor ως «βασιλιά της διαστροφής» αποκαλύπτεται σε νέο βιβλίο, μετά τη σύλληψη του έκπτωτου δούκα, εν μέσω των τελευταίων αποκαλύψεων που ήρθαν στο φως μέσα από τα αρχεία Epstein.

Στο βιβλίο «Entitled», του ιστορικού Andrew Lownie, πηγές συγκεντρώνουν αναφορές για τον «κατά συρροή εθισμό στο σεξ» του τέως πρίγκιπα, συμπεριλαμβανομένων φερόμενων σχέσεων με πορνοστάρ, με αποτέλεσμα το Παλάτι του Μπάκιγχαμ να αναγκαστεί να εκδώσει ανακοίνωση ότι δεν είχε προσβληθεί από σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα.

Σύμφωνα με τον πρώην οδηγό του, ο ατιμασμένος μικρότερος αδελφός του βασιλιά είχε κοιμηθεί με «περισσότερες από δώδεκα γυναίκες» πριν από την πρώτη επέτειο του γάμου του με τη Sarah Ferguson.

Ο τέως πρίγκιπας Άντριου / AP

Την ίδια περίοδο, μια καμαριέρα που είχε εργαστεί 11 χρόνια στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ ισχυρίστηκε ότι η τότε δούκισσα είχε επιστρέψει στο σπίτι και είχε βρει τον Andrew, φορώντας το εσώρουχό του και ένα πουκάμισο, «ξαπλωμένο σε έναν μεγάλο καναπέ με έναν φίλο του από το ναυτικό, ο οποίος φορούσε μόνο κάλτσες».

Σύμφωνα με την αφήγηση, η Sarah φέρεται να είπε κάτι του τύπου: «Αποφάσισε επιτέλους! Ή εγώ ή οι καταραμένοι φίλοι σου, αλλά δεν μπορείς να έχεις και τα δύο».

Οι φήμες γύρω από τον «randy Andy» ήταν τόσο έντονες, που αναγκάστηκε να διαψεύσει ισχυρισμούς ότι έπασχε από σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα.

Ο Άντριου και η Σάρα Φέργκιουσον / AP

«Έκανα δύο τεστ, ένα πριν παντρευτώ και ένα για αίτηση ασφάλειας ζωής πριν από 18 μήνες», είχε δηλώσει.

Αρχικές αναφορές από τοπικά μέσα ενημέρωσης υποστήριξαν ότι η Sarah είχε στην πραγματικότητα πει πως είχε κάνει τρία τεστ — συμπεριλαμβανομένου ενός πριν ξεκινήσει την οικογένειά της — γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα, με κάποιους να αναρωτιούνται γιατί θα χρειαζόταν κάτι τέτοιο σε έναν μονογαμικό γάμο.

Αργότερα, η Sarah ισχυρίστηκε ότι είχε παρερμηνευτεί, όμως μέχρι τότε πολλοί αμφισβητούσαν το σεξουαλικό παρελθόν τόσο του δούκα όσο και της δούκισσας.

Ο Άντριου και η Σάρα Φέργκιουσον σε κοινή τους εμφάνιση το 2024 / AP

«Είμαστε πολύ παρόμοιοι», είχε πει ο Jeffrey Epstein για τον Andrew το 2007. «Είμαστε και οι δύο κατά συρροή σεξουαλικά εξαρτημένοι. Είναι ο μόνος άνθρωπος που έχω γνωρίσει που είναι πιο εμμονικός με τις γυναίκες από εμένα. Έχουμε μοιραστεί τις ίδιες γυναίκες. Από όσα μου έχουν μεταφέρει, είναι το πιο διεστραμμένο “ζώο” στην κρεβατοκάμαρα. Του αρέσει να εμπλέκεται σε πράγματα που ακόμα και για μένα είναι υπερβολικά — κι εγώ θεωρούμαι ο βασιλιάς της διαστροφής!»

Φίλος του πρώην δούκα δήλωσε επίσης στον Lownie ότι «το σεξ είναι το μεγάλο του πάθος στη ζωή».

«Δεν πίνει, δεν καπνίζει και δεν παίρνει ναρκωτικά και ποτέ δεν το έκανε», συνέχισε η πηγή. «Τον φώναζαν “Randy Andy” για κάποιο λόγο όταν ήταν νεότερος και αυτό δεν σταμάτησε ποτέ πραγματικά. Τα ταξίδια σε όλο τον κόσμο ως εμπορικός πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου και για άλλα βασιλικά καθήκοντα του έδωσαν πρόσβαση σε όμορφες γυναίκες και το εκμεταλλεύτηκε πλήρως».

Ο Άντριου και η Σάρα Φέργκιουσον / AP

Σύμφωνα με το βιβλίο, αυτό μεταφράζεται σε σχέσεις με περισσότερες από 1.000 γυναίκες — συμπεριλαμβανομένων, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Ian Halperin, «πορνοστάρ, ηθοποιών, μοντέλων, αθλητριών και πολιτικών σε κλαμπ».

Ο Andrew έχει έρθει σε ερωτική επαφή με αρκετές όμορφες γυναίκες τα τελευταία χρόνια.

Το 2010, ήταν το ισπανο-φιλιππινέζικο μοντέλο Alexandra Escat — 25 ετών τότε — που φωτογραφήθηκε να του απλώνει αντηλιακό σε ένα γιοτ 154 ποδιών. Εκείνη αρνήθηκε τις φήμες περί ερωτικής σχέσης.

Αργότερα, φέρεται να είχε σχέση με το μοντέλο Monika Jakisic, 19 χρόνια νεότερή του.

Μιλώντας στον Lownie, ένα μοντέλο που, σε ηλικία 21 ετών, ισχυρίζεται ότι είχε σεξουαλική σχέση με τον Andrew στα τέλη της δεκαετίας του ’80, όταν εκείνος ήταν ακόμη παντρεμένος, τον περιέγραψε ως «εμμονικό με το σεξ».

Ο Άντριου / AP

«Ήθελε να εμπλακώ σε kinky σεξουαλικές δραστηριότητες», ανέφερε. «Δεν είχε όρια. Μου είπε ότι είχε συμφωνία ανοιχτού γάμου με τη σύζυγό του… Όταν επέστρεψα στο Λονδίνο, δεν άκουσα ποτέ ξανά νέα του. Ένιωσα ότι με χρησιμοποίησε για λίγες μέρες για να ζήσει τις πιο άγριες φαντασιώσεις του».

Περιέγραψε ότι κάποτε βρήκε «σεξουαλικά βοηθήματα στο πάτωμα και γυναικεία εσώρουχα στο κρεβάτι», ενώ ισχυρίστηκε ότι ο πρώην δούκας διατηρούσε «καινούργια, συσκευασμένα γυναικεία καλσόν, εσώρουχα και σανδάλια διαφόρων μεγεθών στη ντουλάπα του στο σπίτι του Epstein».

