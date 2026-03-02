Πειραιά: 17χρονη έπεσε στο κενό από το μπαλκόνι του σπιτιού της στον 5ο όροφο

Τραγωδία το βράδυ της Κυριακής στον Πειραιά όταν 17χρονη έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού της, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ανήλικη βρισκόταν στο διαμέρισμά της στον πέμπτο όροφο μαζί με άλλα τέσσερα άτομα της ίδιας ηλικίας, δύο κορίτσια και δύο αγόρια. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στις 21.45, η 17χρονη βγήκε στο μπαλκόνι και βρέθηκε στο κενό.

Αμέσως μετά την πτώση, διακομίστηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της. Οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην πτώση παραμένουν άγνωστες, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

Στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση, η μητέρα της ανήλικης συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας και παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Διαβάστε επίσης