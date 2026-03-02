Πεντάγωνο: Ενημέρωσε το Κογκρέσο ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις πως το Ιράν θα επιτεθεί πρώτο

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ παραδέχτηκαν σε κεκλεισμένων των θυρών ενημερώσεις με το προσωπικό του Κογκρέσου την Κυριακή ότι δεν υπήρχαν πληροφορίες που να υποδηλώνουν ότι το Ιράν σχεδίαζε να επιτεθεί πρώτο στις αμερικανικές δυνάμεις, δήλωσαν άτομα με γνώση του θέματος.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν τις πιο φιλόδοξες επιθέσεις τους στο Ιράν εδώ και δεκαετίες το Σάββατο, σκοτώνοντας τον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, βυθίζοντας ιρανικά πολεμικά πλοία και χτυπώντας περισσότερους από 1.000 στόχους μέχρι στιγμής, λένε αξιωματούχοι.

Ωστόσο, οι δηλώσεις της Κυριακής προς το Κογκρέσο φάνηκαν να υπονομεύουν ένα από τα βασικά επιχειρήματα υπέρ του πολέμου που προέβαλαν ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης. Την προηγούμενη μέρα, δήλωσαν στους δημοσιογράφους ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να εξαπολύσει τις επιθέσεις εν μέρει λόγω ενδείξεων ότι οι Ιρανοί ενδέχεται να χτυπήσουν τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή «ίσως προληπτικά».

Ο Τραμπ, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους, δεν πρόκειται να «καθίσει άπραγος και να επιτρέψει στις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή να δεχθούν επιθέσεις».

Η ενημέρωση διήρκεσε πάνω από 90 λεπτά

Αξιωματούχοι του Πενταγώνου ενημέρωσαν τα Δημοκρατικά και το Ρεπουμπλικανικά μέλη αρκετών επιτροπών εθνικής ασφάλειας τόσο στη Γερουσία όσο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων για περισσότερα από 90 λεπτά σχετικά με την εν εξελίξει επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν, δήλωσε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Ντίλαν Τζόνσον.



Στις ενημερώσεις, αξιωματούχοι της κυβέρνησης τόνισαν ότι οι βαλλιστικοί πύραυλοι και οι δυνάμεις-πληρεξούσιοι του Ιράν στην περιοχή αποτελούσαν άμεση απειλή για τα αμερικανικά συμφέροντα, αλλά δεν υπήρχαν πληροφορίες ότι η Τεχεράνη επιτέθηκε πρώτη στις αμερικανικές δυνάμεις, δήλωσαν στο Reuters οι δύο πηγές, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η επίθεση, η οποία αναμένεται να διαρκέσει εβδομάδες, είχε ως στόχο να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα μπορούσε να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, να περιορίσει το πυραυλικό του πρόγραμμα και να εξαλείψει τις απειλές για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους. Έχει καλέσει τους Ιρανούς να ξεσηκωθούν και να ανατρέψουν την κυβέρνηση.

Οι Δημοκρατικοί επικρίνουν τον «πόλεμο επιλογής»

Ωστόσο, οι Δημοκρατικοί έχουν κατηγορήσει τον Τραμπ ότι διεξάγει πόλεμο επιλογής και έχουν επικρίνει τα επιχειρήματά του για την εγκατάλειψη των ειρηνευτικών συνομιλιών, τις οποίες ο μεσολαβητής Ομάν δήλωσε ότι εξακολουθούσαν να είναι πολλά υποσχόμενες.

Ο Τραμπ υποστήριξε, χωρίς να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία, ότι το Ιράν ήταν σε καλό δρόμο για να εξασφαλίσει σύντομα την ικανότητα να πλήξει τις Ηνωμένες Πολιτείες με βαλλιστικό πύραυλο. Ο ισχυρισμός του για τους πυραύλους δεν υποστηρίχθηκε από αναφορές των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών και φάνηκε υπερβολικός, δήλωσαν στο Reuters πηγές που γνωρίζουν τις αναφορές.

Υπάρχουν πολλά ερωτήματα πλέον σχετικά με τη νομιμότητα του πολέμου, καθώς ο αμερικανικός στρατός αποκάλυψε την Κυριακή τα πρώτα αμερικανικά θύματα της σύγκρουσης. Τρεις Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν σοβαρά, ανακοίνωσε την Κυριακή η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι αρκετοί άλλοι Αμερικανοί στρατιώτες υπέστησαν ελαφρά τραύματα από θραύσματα.

Αμερικανικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία έχουν πλήξει περισσότερους από 1.000 ιρανικούς στόχους από τότε που ο Τραμπ διέταξε την έναρξη σημαντικών πολεμικών επιχειρήσεων, ανέφερε ο στρατός. Οι επιδρομές περιλαμβάνουν βομβαρδιστικά stealth B-2 που έριξαν βόμβες 900 κιλών σε ενισχυμένες, υπόγειες ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις. Μια δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos την Κυριακή έδειξε ότι το 27% των Αμερικανών ενέκρινε τις επιθέσεις, ενώ το 43% τις αποδοκίμασε και το 29% δεν ήταν σίγουρο.

