Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά

Η Ελλάδα ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη θερινή περίοδο με την επικείμενη αλλαγή της ώρας, ακολουθώντας το ευρωπαϊκό πλαίσιο που επιβάλλει την προσαρμογή των ρολογιών δύο φορές το χρόνο. Η πρώτη μετάβαση για το 2026 θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Μαρτίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της θερινής ώρας.

Στις 29 Μαρτίου του 2026, στις 03:00 τα ξημερώματα, οι δείκτες των ρολογιών θα προχωρήσουν μία ώρα μπροστά, ώστε να δείχνουν 04:00. Αυτό σημαίνει ότι θα χάσουμε μία ώρα ύπνου, καθώς η μέρα θα παραταθεί. Η επόμενη αλλαγή ώρας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, όταν στις 04:00 τα ξημερώματα τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω, επαναφέροντας τη χειμερινή ώρα.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως οι περισσότερες έξυπνες συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και ψηφιακά ρολόγια, θα προβούν στην αυτόματη ενημέρωση της ώρας, εφόσον είναι σωστά ρυθμισμένη η ζώνη ώρας και υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο. Αντίθετα, οι χρήστες θα πρέπει να προσαρμόσουν χειροκίνητα τους δείκτες στα αναλογικά ρολόγια, καθώς και σε συσκευές όπως φούρνοι, ξυπνητήρια και ρολόγια αυτοκινήτων.

Η αλλαγή της ώρας αποτελεί κοινή πρακτική σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρμόζεται με σκοπό τον εναρμονισμό της οικονομικής δραστηριότητας, των μετακινήσεων και των υπηρεσιών. Η θερινή ώρα ξεκινά την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, ενώ η επιστροφή στη χειμερινή πραγματοποιείται την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Οι επιπτώσεις της αλλαγής ώρας στον οργανισμό

Η μετάβαση από τη χειμερινή στη θερινή ώρα επηρεάζει τον ανθρώπινο βιορυθμό, προκαλώντας συχνά αίσθημα κόπωσης, υπνηλίας και σύγχυση, παρόμοια με το τζετ λαγκ. Ο οργανισμός χρειάζεται συνήθως από πέντε ημέρες έως δύο εβδομάδες για να προσαρμοστεί πλήρως, μέσω σταδιακών αλλαγών στο πρόγραμμα ύπνου και στις καθημερινές συνήθειες.

Η αλλαγή της ώρας παραμένει ένα σημαντικό ζήτημα που επηρεάζει εκατομμύρια πολίτες στην Ευρώπη, με την Ελλάδα να ακολουθεί πιστά το ευρωπαϊκό πλαίσιο, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία των κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων.