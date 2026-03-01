Αυτές είναι οι καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026 - Στη λίστα 4 ελληνικές

Στη λίστα του Trip Advisor με τις καλύτερες παραλίες στο κόσμο μπήκε η Ελλάδα με τέσσεριςαπό τις παραλίες της, όπως ανακοινώθηκε από τα φετινά Traveller’s Choice Awards Best of the Best του 2026.

Η Ελλάδα, για ακόμη μια χρονιά, κάνει την εμφάνισή της στη λίστα με τις καλύτερες παραλίες στον κόσμο, όχι με μία, αλλά με τέσσερις από τις παραλίες της.

Παρακάτω, εκείνες που ξεχώρισαν.

Ελαφονήσι

Η πρώτη ελληνική παραλία που εμφανίζεται στη λίστα, κατατάσσεται στη δεύτερη θέση και δεν είναι άλλη από το Ελαφονήσι, το οποίο οι ταξιδιώτες ξεχώρισαν για τη ροζ άμμο και τα τιρκουάζ νερά.

«Οι ρηχές λιμνοθάλασσες είναι ιδανικές για τα περίεργα παιδιά, ενώ τα πιο βαθιά νερά προσφέρουν κάθε είδους δραστηριότητα για τους ενήλικες: κολύμπι, snorkeling και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς», γράφει το Trip Advisor και συστήνει στους ταξιδιώτες να απολαύσουν και τα ηλιοβασιλέματα στη παραλία.

Μπάλος

Στη τρίτη θέση της λίστας, βρίσκεται ακόμη μια ελληνική παραλία, ο Μπάλος, με τους ταξιδιώτες να τον ξεχωρίζουν για τα κρυστάλλινα νερά, την απαλή λευκή άμμο και, κυρίως, για την αίσθηση ημι - ιδιωτικότητας που προσφέρει.

«Είναι εύκολα προσβάσιμη, με ήρεμα και ρηχά νερά, γεγονός που την καθιστά ιδανική για οικογένειες με παιδιά», γράφει το Trip Advisor.

Φαλάσαρνα

Λίγο παρακάτω, στην ενδέκατη θέση, συναντάμε τη Φαλάσαρνα, φημισμένη για τη θέα και την ατμόσφαιρα που προσφέρει. Η αμμώδης παραλία, με τα γαλαζοπράσινα νερά και τα απόκρημνα βουνά, δε θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα. Το Trip Advisor και σε αυτή τη περίπτωση, συστήνει στους ταξιδιώτες να απολαύσουν το ηλιοβασίλεμα.

Παλαιοκαστρίτσα

Τέλος, στη δέκατη τέταρτη θέση βρίσκεται η Παλαιοκαστρίτσα. «Η παραλία Παλαιοκαστρίτσα είναι ιδανική για κολύμπι ή snorkeling, καθώς τα νερά παραμένουν καθαρά και ήρεμα. Σε κοντινή απόσταση θα βρεις και καλές επιλογές φαγητού, αν θέλεις να πάρεις δυνάμεις. Θέλεις λίγη περισσότερη περιπέτεια; Μπορείς να συμμετάσχεις σε μια εκδρομή με σκάφος για να εξερευνήσεις τις κοντινές σπηλιές», γράφει το Trip Advisor.

Η λίστα με τις 20 κορυφαίες παραλίες για το 2026

Ίσλα Πάσιον (Κοζουμέλ), Μεξικό

Ελαφονήσι (Κρήτη), Ελλάδα

Μπάλος (Κρήτη), Ελλάδα

Ιγκλ Μπιτς (Παλμ-Ιγκλ Μπιτς), Αρούμπα

Πράια ντα Φαλέσια (Όλος ντε Άγκουα), Πορτογαλία

Μπανάνα Μπιτς (Πουκέτ), Ταϊλάνδη

Λα Χόγια Κόουβ (Σαν Ντιέγκο), Καλιφόρνια

Λα Πελόζα (Σαρδηνία), Ιταλία

Μάνλι Μπιτς (Σίδνεϊ), Αυστραλία

Μπόλντερς Μπιτς Πέγκουιν Κόλορι (Σάιμον), Νότια Αφρική

Φαλάσαρνα (Κρήτη), Ελλάδα

Πλάγια Ντε Μούρο (Μαγιόρκα), Ισπανία

Τομπάκο Μπέι (Σεντ Τζορτζ), Βερμούδες

Παλαιοκαστρίτσα (Κέρκυρα), Ελλάδα

Κάιτ (Ντουμπάι), Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Κελίνγκινγκ (Νούσα Πενίντα), Ινδονησία

Κλιαργουότερ (Φλόριντα), ΗΠΑ

Σπιάτζια ντε Κονίγλι (Λαμπεντούζα), Ιταλία

Μπόντι Μπιτς (Σίδνεϊ), Αυστραλία

Πλάγια ντε Μασπαλόμας (Γκραν Κανάρια), Ισπανία

