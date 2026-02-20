Η Σίφνος πρώτη επιλογή μεταξύ των διεθνών προορισμών για τους Αυστραλούς τουρίστες

Η Σίφνος πρώτη επιλογή μεταξύ των διεθνών προορισμών για τους Αυστραλούς τουρίστες
Φωτ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει καλοκαίρι θα μυρίσει, λέει ο θυμόσοφος λαός, και ήδη οι ελληνικοί τουριστικοί προορισμοί κερδίζουν πόντους.

Η Ελλάδα επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη δυναμική της κατακτώντας την πρωτιά ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως για το 2026.

Σύμφωνα με πρόσφατο αφιέρωμα του διεθνούς ταξιδιωτικού μέσου Broadsheet, οι ελληνικοί προορισμοί ξεχωρίζουν όχι μόνο για τη διαχρονική τους ομορφιά και την πολιτιστική κληρονομιά, αλλά κυρίως για την ικανότητά τους να προσφέρουν εμπειρίες αυθεντικές, ανθρώπινες και βαθιά συνδεδεμένες με τον τόπο.

Τον κατάλογο του δημοφιλούς Αυστραλιανού μέσου συμπληρώνουν οι Φιλιππίνες, η Ιαπωνία, η Ταϊλάνδη, το Μεξικό και η Αλβανία.

Ειδικό αφιέρωμα στη Σίφνο

Στο ίδιο αφιέρωμα, η Σίφνος αναδεικνύεται ως η πρώτη και πιο ουσιαστική επιλογή για τον σύγχρονο ταξιδιώτη που αναζητά κάτι πέρα από τα καθιερωμένα στην Ελλάδα (https://x.com/visitsifnos/status/2018577250723971461).

Μακριά από τους έντονους ρυθμούς άλλων νησιών, η Σίφνος προβάλλεται ως ένας προορισμός που διατηρεί αναλλοίωτο τον χαρακτήρα του, ένα νησί όπου η καθημερινότητα κυλά με φυσικό ρυθμό, τα χωριά παραμένουν ζωντανά και η φιλοξενία δεν είναι προϊόν, αλλά τρόπος ζωής. Στη συνέχεια το Broadsheet περιγράφει τη Σίφνο ως έναν τόπο όπου η εμπειρία «χτίζεται» μέσα από μικρές, αυθεντικές στιγμές όπως μέσα από ένα γεύμα με φρέσκα θαλασσινά δίπλα στο κύμα, μια πεζοπορία σε μονοπάτια που ενώνουν μοναστήρια, φύση και οικισμούς και ένα δειλινό στα στενά σοκάκια, όπου το λευκό των σπιτιών «συναντά» το φως του Αιγαίου. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην τέχνη της κεραμικής που είναι βαθιά ριζωμένη στην τοπική ταυτότητα καθώς και στη μακρά γαστρονομική παράδοση του νησιού, που έχει καταστήσει τη Σίφνο σημείο αναφοράς για την ελληνική κουζίνα.

Η επιλογή της Σίφνου ως κορυφαίου προορισμού εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της εξωστρέφειας με έμφαση στο βιωματικό χαρακτήρα, την σχέση των ντόπιων με τη γη και την ανάδειξη του πολιτισμού και της γαστρονομίας μέσα από δράσεις του Δήμου Σίφνου και τη στήριξη τοπικών φορέων και επαγγελματιών.

«Μέλημα μας είναι να δείξουμε κάτι βαθύτερο, πως η Σίφνος δεν είναι απλά ένας προορισμός διακοπών, αλλά ένας τόπος που αξίζει να τον ζήσεις και να αντλήσεις συναισθήματα, εικόνες και στιγμές που θα μείνουν για πάντα μέσα σου. Σε αυτήν την κατεύθυνση, το αφήγημα για βιωματικές ταξιδιωτικές εμπειρίες εκτός υψηλής σεζόν συναντά την αποδοχή των επισκεπτών όχι μόνο από την Ελλάδα και την Ευρώπη αλλά και ποιο μακριά, όπως την Αυστραλία. Αξίζει να αναφερθεί ο προορισμός σημείωσε ρεκόρ ακτοπλοϊκών αφίξεων για το 2025 με αύξηση άνω του 9% σε σχέση με το 2024 αλλά και "ιστορικό υψηλό" στις αφίξεις κάθε μήνα από Απρίλιο έως και Αύγουστο» δήλωσε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού Δήμου Σίφνου, Γιάννης Ραφελέτος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

