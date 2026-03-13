«Σκληρό ροκ» Ανδρουλάκη στο ΠΑΣΟΚ: Διαγραφές με μηνύματα σε Δούκα και... διαφωνούντες

Η δεύτερη διαγραφή από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ μέσα σε λίγες εβδομάδες δείχνει ότι το κόμμα «βράζει» ενόψει Συνεδρίου

Αντώνης Ρηγόπουλος

«Σκληρό ροκ» Ανδρουλάκη στο ΠΑΣΟΚ: Διαγραφές με μηνύματα σε Δούκα και... διαφωνούντες

Μια φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο πίσω στο μακρινό του 2012 

Eurokinissi
Η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ ανατάρραξε τα νερά στη Χαριλάου Τρικούπη, αλλά δεν ήρθε σαν κεραυνός εν αιθρία.

Ο κ. Κωνσταντινόπουλος εδώ και αρκετά μεγάλο διάστημα έχει δείξει την απόλυτη διαφωνία του με την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη, κάτι το οποίο δεν επιχειρούσε και να κρατήσει «εν οίκω», αφού σε πολλές συνεντεύξεις του είχε φροντίσει να κάνει τις διαφωνίες του δημόσιες.

Άλλωστε δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στελέχη του ΠΑΣΟΚ λίγο μετά τη διαγραφή του διαμήνυαν ότι «το τελευταίο διάστημα κάθε φορά που είχε δημόσιο βήμα, το αξιοποίησε αποκλειστικά και μόνο για να υπονομεύσει το ΠΑΣΟΚ και όχι για να υπερασπιστεί και να επικοινωνήσει στους πολίτες τις θέσεις του, το πρόγραμμα του, τους πολιτικούς του στόχους».

Σε δύο εβδομάδες το συνέδριο

Η διαγραφή του κ. Κωνσταντινόπουλου δεν έρχεται σε «νεκρό» πολιτικό χρόνο. Το γεγονός ότι σε δύο μόλις εβδομάδες θα πραγματοποιηθεί το κρίσιμο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, όπου θα αναμετρηθούν όλες οι διαφορετικές πολιτικές γραμμές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή εντός του κόμματος, και ιδιαίτερα αυτή του Χάρη Δούκα απέναντι σε εκείνη του Νίκου Ανδρουλάκη, θέτει την ανάγκη της ηγεσίας να επιβληθεί σε ακόμη πιο επιτακτική βάση.

Άλλωστε πριν από λίγες εβδομάδες, στις 16 Φεβρουαρίου, ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε προχωρήσει σε μια ακόμη διαγραφή βουλευτή από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, εκείνη του Παναγιώτη Παρασκευαΐδη.

Ο κ. Παρασκευαΐδης είχε διαγραφεί επειδή σε τηλεοπτική του συνέντευξη, αναφερόμενος στο θέμα των συνεργασιών και του ενδεχομένου ακυβερνησίας, είχε δηλώσει ότι «εάν κινδύνευε η Ελλάδα, θα συνεργαζόμασταν ακόμη και με τον διάβολο, ακόμη και με δικτατορικά καθεστώτα».

Οι δύο διαγραφές από την ΚΟ πάντως, λίγο πριν το Συνέδριο δεν ερμηνεύονται ως μια απλή σύμπτωση.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης φαίνεται με αυτόν τον τρόπο να ευελπιστεί να ενισχύσει το ηγετικό του προφίλ ενόψει του Συνεδρίου, αλλά και να στείλει ένα μήνυμα προς τους «υψηλόβαθμους» επικριτές του εντός ΠΑΣΟΚ, ότι είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε πρωτοβουλίες ακόμη και για περιπτώσεις κεντρικών στελεχών, όπως ήταν ο Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλος.

Η «καμπάνα» δηλαδή χτυπάει για πολλά κεντρικά στελέχη, όπως η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Παύλος Γερουλάνος, αλλά πρώτα και κύρια για τον Χάρη Δούκα, για τον οποίο άλλωστε πριν λίγες εβδομάδες είχε «ακουστεί» ότι κάποιοι εισηγούνταν στον Νίκο Ανδρουλάκη τη διαγραφή του, χωρίς όμως κάτι τέτοιο να επιβεβαιωθεί. Το μήνυμα πάντως φαίνεται να έχει ληφθεί, καθώς στελέχη που βρίσκονται στο περιβάλλον του δημάρχου Αθηναίων σχολιάζουν με νόημα ότι παρά τη διαφωνία τους με πολλές πολιτικές θέσεις του κ. Κωνσταντινόπουλου, δεν υπήρξε πολιτικός λόγος διαγραφής του και αφού μια πολιτική διαφωνία και μια δημόσια κριτική στάση δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λόγος διαγραφής.

Αν λοιπόν το «μήνυμα ελήφθη», απομένει να φανεί αν θα «απαντηθεί» στο Συνέδριο.

