Θεσσαλονίκη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο λίγο μετά την επίθεση στον 20χρονο - Πώς έγινε το φονικό

Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα των Αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

INTIME NEWS
  • Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τον 20χρονο τραυματισμένο και να πέφτει αιμόφυρτος στην οδό Αργοναυτών στη Θεσσαλονίκη μετά από δολοφονική επίθεση.
  • Οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει και ανακρίνουν δύο άτομα που ήταν μαζί με το θύμα πριν την επίθεση, αναζητώντας τον δράστη.
  • Το θύμα ήταν οπαδός τοπικής ομάδας αλλά δεν φαίνεται να σχετίζεται με οπαδική βία, ενώ η αστυνομία απομακρύνει αυτό το σενάριο.
  • Η επίθεση φαίνεται να προέκυψε από καρτέρι που είχε στήσει το θύμα με την παρέα του σε οπαδό αντίπαλης ομάδας, ο οποίος απάντησε με μαχαίρι.
  • Ο 20χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όπου κατέληξε μετά τον τραυματισμό του στον πνεύμονα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με συλλογή μαρτυριών και υλικού από κάμερες.
Snapshot powered by AI

Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο έρχεται στο φως της δημοσιότητας στο οποίο έχουν καταγραφεί οι στιγμές λίγο μετά την δολοφονική επίθεση σε βάρος 20χρονου στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη.

Στο νέο βίντεο διακρίνονται δύο άτομα να τρέχουν προπορευόμενα του 20χρονου. Ο νεαρός όπως φαίνεται δυσκολεύεται να τους ακολουθήσει όντας σοβαρά τραυματισμένος και περπατάει, καθώς έχει ήδη δεχθεί τη μοιραία μαχαριά. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα πέφτει αιμόφυρτος σε κάδους σκουπιδιών στην οδό Αργοναυτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές έχουν εντοπίσει τα δύο άτομα που βρίσκονταν μαζί με το θύμα και έχουν καταγραφεί να τρέχουν μαζί του προς την οδό Αργοναυτών. Οι νεαροί δίνουν αυτή τη στιγμή κατάθεση η οποία αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση.

Δείτε το νέο βίντεο:

Σημειώνεται ότι το θύμα ήταν οπαδός ομάδας της Θεσσαλονίκης ωστόσο δεν έχει απασχολήσει στο παρελθόν για οπαδικά θέματα η χουλιγκανισμό. Οι αρχές ερευνούν προσεκτικά την υπόθεση και μέχρι στιγμής παρά τις αρχικές εκτιμήσεις το σενάριο της οπαδικής βίας φαίνεται να απομακρύνεται.

Στελέχη της ΔΑΕΕΒ μετέβησαν το πρωί της Παρασκευής στο σημείο του περιστατικού προκειμένου να διενεργήσουν επιτόπια έρευνα και να συλλέξουν τυχόν στοιχεία.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ο δράστης, που επέφερε τη θανάσιμη μαχαιριά στον 20χρονο, έχει ταυτοποιηθεί και επίκειται η σύλληψή του. Σύμφωνα με πηγές, πρόκειται για έναν 23χρονο που φέρεται ως οργανωμένος οπαδός του Άρη.

ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ ΔΑΕΕΒ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ 20ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ο 20χρονος είχε ταυτοποιηθεί πριν από λίγο καιρό ως μέλος της ομάδας που κατηγορούνται για επιθέσεις σε βάρος ατόμων στο άλσος Μετεώρων στη Θεσσαλονίκη.

Η συγκεκριμένη ομάδα νεαρών φέρεται να χρησιμοποιούσε ψεύτικα διαδικτυακά προφίλ με γυναικεία ονόματα, και με πρόσχημα, συνήθως, ερωτικά ραντεβού με υποτιθέμενη ανήλικη, «έκλεινε» συναντήσεις με τα υποψήφια θύματα, μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης.

Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ

Η υπόθεση δολοφονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά που δέχθηκε θανατηφόρα μαχαιριά στον πνεύμονα εξελίσσεται σε θρίλερ καθώς το κίνητρο της αιματηρής επίθεσης που στέρησε τη ζωή στον νεαρό πραμένει γρίφος.

Εκείνο που ερευνάται αυτήν την ώρα από την Ελληνική Αστυνομία είναι το ενδεχόμενο η ομάδα των τριών νεαρών, ανάμεσά τους ο 20χρονος, να έφτασε στην Καλαμαριά από τη δυτική Θεσσαλονίκη, ώστε να εντοπίσει οργανωμένους οπαδούς του Άρη. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι κοντά στο σημείο της συμπλοκής υπάρχει ένα στέκι οργανωμένων οπαδών των κιτρινόμαυρων.

Ένα άλλο σενάριο το οποίο εξετάζεται είναι ότι οι νεαροί έψαχναν συγκεκριμένο οπαδό του Άρη και του έστησαν καρτέρι στην οδό Παπαδημητρίου. Εκείνος, όμως, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ήταν οπλισμένος και κυνήγησε τους τρεις νεαρούς που έτρεξαν για να ξεφύγουν, καταφέρνοντας τη μοιραία μαχαιριά στον 20χρονο.

Σε δηλώσεις της στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου σημείωσε: «Δεν υπάρχει ακόμη κάποια πληροφορία που να μας οδηγεί ότι πρόκειται για κάποιο περιστατικό που σχετίζεται με οπαδικά κίνητρα και το ξεκαθαρίζω αυτό επειδή ακριβώς ο συγκεκριμένος νεαρός δεν έχει απασχολήσει ποτέ για τέτοιου είδους αδικήματα».

«Πριν τις 23:00 το βράδυ ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία για ένα νεαρό άτομο περίπου 25 ετών, αυτή ήταν η πληροφορία που μας δόθηκε, ο οποίος έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο και βρισκόταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο δρόμο. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Λίγο μετά τις 12 το βράδυ ενημερωθήκαμε ότι ο νεαρός κατέληξε.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Θεσσαλονίκη επειδή ακριβώς εκ του αποτελέσματος μιλάμε για μια ανθρωποκτονία. Είναι κάτι το οποίο βέβαια θα διερευνηθεί, γιατί καταλαβαίνετε ότι σε κάθε τέτοια περίπτωση διερευνάται και το οπαδικό κίνητρο. Όμως δεν υπάρχει, ξεκαθαρίζω, μέχρι στιγμής κανένα στοιχείο που να συνδέει αυτό το περιστατικό με οπαδικά κίνητρα».

Ερωτηθείς κατά πόσο μπορεί να ήταν υπόθεση προσωπικής διαφοράς, είπε «εξετάζεται και αυτό, θα το δούμε, νομίζω ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, τουλάχιστον προς τα πού θα κινηθούν οι έρευνες».

Η στιγμή που ο 20χρονος καταρρέει αιμόφυρτος στο οδόστρωμα

Στα πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ έχει καταγραφεί ο νεαρός λίγο μετά την θανάσιμη μαχαιριά που δέχθηκε στον πνεύμονα, να περπατά παραπατώντας. Δευτερόλεπτα αργότερα σωριάζεται δίπλα στον κάδο.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο της ΕΡΤ:

Συγκλονιστική ήταν και η μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα για την στιγμή που ο 20χρονος εντοπίστηκε αιμόφυρτος στο οδόστρωμα.

ΝΕΚΡΟΣ 20ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το σημείο που βρέθηκε αιμόφυρτος ο 20χρονος

INTIME NEWS

«Είδαμε εδώ πεσμένο παιδί, ήταν αιμόφυρτο μπροστά στον κάδο. Είχε έρθει έρθει το ασθενοφόρο. Αυτοί (οι δράστες) όπως είπαν περίοικοι ήταν τρία άτομα. Τον χτύπησαν, έπεσε κάτω, πήγαν μέχρι τη γωνία και ξαναγύρισαν. Μία αστυνομικός που έφτασε στο σημείο τους είδε και προσπάθησε να τους κυνηγήσει», ανέφερε στο thestival.gr αυτόπτης μάρτυρας.

Δείτε το βίντεο:

Πώς έγινε το φονικό

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής η Αστυνομία προκύπτει ότι το θύμα είχε στήσει -μαζί με την παρέα του- καρτέρι σε οπαδό αντίπαλης ομάδας. Ο οπαδός της άλλης ομάδας όταν αντιλήφθηκε ότι τον περίμεναν για να του επιτεθούν, έβγαλε μαχαίρι και επιτέθηκε σε έναν από αυτούς. Ο δράστης κατάφερε να «χτυπήσει» τον 20χρονο στον πνεύμονα και να του προκαλέσει θανάσιμο τραύμα.

Οι έρευνες των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ συλλέγονται μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής και εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και να εντοπιστούν οι δράστες.

Το νεαρό θύμα εντοπίστηκε μετά τις 10 το βράδυ αιμόφυρτο στο οδόστρωμα επί της οδού Αργοναυτών.

Διασώστες του ΕΚΑΒ επιχείρησαν επί τόπου να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, με τον 20χρονο να μεταφέρεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όπου κατέληξε γύρω στις 12:30 μετά τα μεσάνυχτα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, voria.gr

