Τροχαίο στη λεωφόρο Μαραθώνος: Απορριματοφόρο κατέληξε σε μάντρα αυτοκινήτων
Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο συρματόπλεγμα της επιχείρησης,
Πρόσκρουση σημειώθηκε στις 11:30 το πρωί στη λεωφόρο Μαραθώνος, όταν απορριμματοφόρο του δήμου που κινούνταν στην περιοχή εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε συρματόπλεγμα μάντρας αυτοκινήτων στο Πικέρμι.
Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο συρματόπλεγμα της επιχείρησης, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται.
Στο σημείο βρέθηκαν αρμόδιοι για την καταγραφή των ζημιών και την αποκατάσταση της περίφραξης.
