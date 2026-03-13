Πυρ ομαδόν κατά Ανδρουλάκη μετά τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου - Φίμωση κριτικής «βλέπουν» τα στελέχη

Snapshot Η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις εντός του κόμματος, με στελέχη να την ερμηνεύουν ως προσπάθεια φίμωσης της εσωκομματικής κριτικής πριν το προσυνεδριακό συνέδριο.

Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ διευκρίνισε ότι η διαγραφή οφείλεται σε συστηματική υπονόμευση του κόμματος και όχι στην έκφραση διαφορετικών απόψεων.

Στελέχη όπως ο Χάρης Δούκας, ο Παύλος Γερουλάνος και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης τόνισαν την ανάγκη για ελεύθερη έκφραση απόψεων και ενότητα, αποφεύγοντας αποκλεισμούς που βλάπτουν τη διεύρυνση και τη δημοκρατία στο κόμμα.

Ο Θεόδωρος Μαργαρίτης υπογράμμισε ότι οι διαγραφές αποτελούν ένδειξη κρίσης και υπογράμμισε την ανάγκη ανοχής στη διαφορετική άποψη για τη διατήρηση της εσωκομματικής δημοκρατίας.

Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ επέμεινε ότι ενότητα σημαίνει σύνθεση και σύγκλιση δυνάμεων ενάντια στην κυβέρνηση της ΝΔ, και απέρριψε ως προσωπική ατζέντα τη στάση του Κωνσταντινόπουλου, που καταγγέλλεται ότι υπονόμευε τον αγώνα του κόμματος.

Ως επιχείρηση φίμωσης της εσωκομματικής κριτικής ενόψει του κρίσιμου Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ «διαβάζουν» τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου κεντρικά στελέχη του κόμματος.



Παρά το γεγονός ότι πολιτικά το μεγαλύτερο μέρος των κεντρικών στελεχών του κόμματος διαφωνούσε κάθετα με τις πολιτικές θέσεις που εξέφραζε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, εντούτοις αντιδρούν με ιδιαίτερα αρνητική διάθεση στη διαγραφή του, καθώς εκτιμούν ότι στόχος της κίνησης του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν να περιορίσει την κριτική εναντίον του.



Οι αντιδράσεις των στελεχών του ΠΑΣΟΚ έχουν στόχο να δείξουν ότι δε θα δεχτούν να τεθούν υπό μια ιδιότυπη «ομηρία» όπου όποιος καταθέτει την άποψή του θα αντιμετωπίζει την απειλή της διαγραφής, ιδιαίτερα εφόσον το κόμμα βρίσκεται στην κορύφωση της προσυνεδριακής περιόδου. Η στάση τους μάλιστα οδήγησε την ηγεσία του κόμματος να προχωρήσει σε διευκρινήσεις εξηγώντας μέσω πηγών ότι ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος δεν διεγράφη για τις απόψεις του αλλά επειδή υπονόμευε συστηματικά το κόμμα.



Άλλωστε, οι τηλεφωνικές διαβουλεύσεις μεταξύ των κεντρικών στελεχών του κόμματος αργά χθες το βράδυ, όταν και ανακοινώθηκε η διαγραφή του κ. Κωνσταντινόπουλου, ήταν συνεχείς και έντονες, σε μια προσπάθεια να υπάρξει όσο το δυνατόν πιο συνεκτική απάντηση.

Σημειώνεται ότι προσώρας δεν έχει υπάρξει δημόσια αντίδραση από την Άννα Διαμαντοπούλου και τη Νάντια Γιαννακοπούλου.

Δούκας: «Με διαγραφές και απειλές δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα»

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με ανάρτησή του τονίζει ότι «με τις διαγραφές και τις απειλές διαγραφών, δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και δε βελτιώνεται η εικόνα του ΠΑΣΟΚ».



Η αναφορά του σε «απειλές» διαγραφών δεν είναι τυχαία, αφού πριν λίγες εβδομάδες είχε «ακουστεί» στους δημοσιογραφικούς διαδρόμους ότι κάποιοι εισηγούνταν στον Νίκο Ανδρουλάκη τη διαγραφή του, χωρίς όμως κάτι τέτοιο να επιβεβαιωθεί.



«Την ώρα που επιλέγουμε ως αναγκαία τη διεύρυνση, υπερβαίνοντας καταστάσεις που πλήγωσαν την παράταξή μας, διαγράφεται ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ένα στέλεχος που στήριξε σημαντικά το ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες», τονίζει στην παρέμβασή του ο Χάρης Δούκας.



«Σε ένα δημοκρατικό κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ και κυρίως σε μια περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου, πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα όλες οι απόψεις, ανεξαρτήτως αν κανείς συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτές. Η πορεία προς τις καθοριστικές για το κόμμα μας βουλευτικές εκλογές, δεν μπορεί να οικοδομηθεί μέσα από αποκλεισμούς ή περιορισμούς του πολιτικού λόγου», τονίζει ο Χάρης Δούκας, δίνοντας για πρώτη φορά το στίγμα ότι το αποτέλεσμα των επόμενων βουλευτικών εκλογών θα είναι καθοριστικό για το κόμμα και συνεπώς και για την ηγεσία του.

Γερουλάνος: Θα έπρεπε να έχει αποφευχθεί

Από την πλευρά του, ο Παύλος Γερουλάνος, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων εξέφρασε τη λύπη του για την εξέλιξη της διαγραφής και δήλωσε ότι «νομίζω θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό. Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι - όποιες διαφωνίες και να έχουμε μεταξύ μας».



«Χρειάζεται ψυχραιμία, ενότητα και θεσμικότητα από όλους, διότι στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση στον Έλληνα πολίτη και η νίκη στις επόμενες εκλογές. Προσωπικά θα συνεχίσω να εργάζομαι αποκλειστικά προς αυτόν τον στόχο. Κάθε απόφαση θα κριθεί από το αποτέλεσμα», κατέληξε ο κ. Γερουλάνος.

Χριστοδουλάκης: «Η διαφορετική άποψη δεν πρέπει να ποινικοποιείται»

Απέναντι στην απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη τάσσεται και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο οποίος μιλώντας στο OPEN σχολίασε ότι «η διεύρυνση του χώρου δεν χτίζεται μέσα από διαδικασίες διαγραφών».



Είπε μάλιστα ότι «πρέπει να κάνουμε μία επιλογή, αν ως δημοκρατικό κόμμα ποινικοποιούμε την διαφορετική άποψη, την κριτική και τον προβληματισμό. Η δική μου άποψη είναι ότι δεν πρέπει να ποινικοποιείται. Η αναγκαία ενότητα, η προοπτική και η διεύρυνση του χώρου δεν χτίζεται μέσα από διαδικασίες διαγραφών».



Ανέφερε επίσης ότι «είτε συμφωνούσε είτε διαφωνούσε, ήταν από αυτούς που πήγαιναν στην Βουλή στο τέλος της ημέρας και ψήφιζαν στο ακέραιο την γραμμή του κόμματος. Και μάλιστα στα μνημόνια, όταν το ΠΑΣΟΚ έτρωγε πολιτικό ξύλο, ήταν από τους παρόντες που έμειναν στα δύσκολα, γιατί πίστευαν ότι η παράταξη υπηρετεί το εθνικό συμφέρον» συμπλήρωσε.

Κατρίνης: Η εσωστρέφεια δε βοηθά

Σε πιο ήπιους τόνους, αλλά εξίσου επικριτικός τόσο για τη στάση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, όσο και για την αντίδραση του Νίκου Ανδρουλάκη, κινήθηκε η παρέμβαση του Μιχάλη Κατρίνη στη δημόσια συζήτηση.



Όπως αναφέρει, «η εσωστρέφεια, είτε τροφοδοτείται μετά από δημόσιες τοποθετήσεις, είτε αναπαράγεται μετά από πειθαρχικά μέτρα, δεν βοηθά στην επίτευξη αυτού του στόχου (σ.σ.: της πολιτικής αλλαγής και του τερματισμού της διακυβέρνησης της ΝΔ)».



«Νικηφόρο ΠΑΣΟΚ είναι το πολυσυλλεκτικό ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα διαλόγου με ανοικτές πόρτες, μια μεγάλη παράταξη που εκφράζει την δημοκρατική και κοινωνική πλειοψηφία. Αυτή την προοπτική οφείλουμε όλοι να υπηρετούμε. Με την στάση μας, τις επιλογές μας, τον αγώνα μας», τονίζει ο Μιχάλης Κατρίνης.

Μαργαρίτης: Οι διαγραφές είναι ένδειξη κρίσης

Από την πιο «αριστερή» πλευρά του ΠΑΣΟΚ, τα βέλη του έριξε και ο Θεόδωρος Μαργαρίτης, σχολιάζοντας ότι «οι διαγραφές δεν ήταν ποτέ ένδειξη ανάτασης και προώθησης. Ήταν πάντα ένδειξη κρίσης. Άλλωστε η εσωκομματική Δημοκρατία είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Όπως και η ίδια η κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Απαιτούν ανοχή στην διαφορετική άποψη. Είτε είναι σωστή, είτε λάθος».



Όπως λέει, δεν είχε ίδιες απόψεις με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, όμως «αυτό δεν σημαίνει ότι η διαφωνία μου συνιστά ρήξη».



«Θυμάμαι μάλιστα πού σχολιάζαμε με πόση δυσκολία είχαμε καταφέρει την προεκλογική συγκέντρωση τον Σεπτέμβρη του 2015 στην πλατεία Κοτζιά. Πόσο λίγοι είμασταν τότε που το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 4%. Πόσο δύσκολη ήταν η στήριξη της τραυματισμένης Κεντροαριστεράς. Και αυτό κάτι λέει...», καταλήγει ο κ. Μαργαρίτης.

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Να μη συγχέεται η ενότητα με το συστηματικό τράβηγμα του χαλιού

Οι μαζικές αρνητικές αντιδράσεις κεντρικών, αλλά μεσαίων στελεχών του κόμματος, καθώς και η κοινή τους στάση περί απόπειρας φίμωσης της κριτικής και της διαφορετικής πολιτικής άποψης, φαίνεται πως ανάγκασε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ να προχωρήσει σε μια συνολική διευκρινιστική αντίδραση, στην οποία, μέσω πηγών, διαμηνύουν ότι ο λόγος της διαγραφής του κ. Κωνσταντινόπουλου δεν ήταν η διαφορετική του άποψη, αλλά ότι «πυροβολούσε τα πόδια» του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα συνδέει χρονικά τις παρεμβάσεις Κωνσταντινόπουλου με τις στιγμές στις οποίες η κυβέρνηση ερχόταν σε δύσκολη θέση από πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ, ενισχύοντας έτσι τα σενάρια περί σύνδεσής του με τη ΝΔ.



Μάλιστα οι πηγές της Χαριλάου Τρικούπη, αναφέρονται στο πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ με ιδιαίτερα επιθετικούς όρους, τονίζοντας ότι «ενότητα σημαίνει σύνθεση των διαφορετικών απόψεων, ομοψυχία και σύγκλιση των δυνάμεων όλων στην μάχη απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με στόχο την πολιτική αλλαγή. Ας μην συγχέεται με μάχες οπισθοφυλακών, «λευκή απεργία» και το συστηματικό τράβηγμα του χαλιού απαξιώνοντας τον αγώνα του κόσμου της παράταξης προς εξυπηρέτηση προσωπικής ατζέντας».

