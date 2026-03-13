Τραγωδία στον Πύργο: Κατέληξε ο 18χρονος που βρέθηκε στο κενό από τον τρίτο όροφο

Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 18χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά νωρίτερα το μεσημέρι έπειτα από πτωση που είχε στο κενό από μπαλκόνι τρίτου ορόφου στον Πύργο.

Η είδηση βύθισε στο πένθος την οικογένειά του και προκάλεσε συγκίνηση στην τοπική κοινωνία.

Ο νεαρός Α.Δ., μόλις 18 ετών, έπεσε από μεγάλο ύψος στον ακάλυπτο χώρο της κατοικίας του στην οδό Μανωλοπούλου -απέναντι από το διοικήτηριο της ΠΕ Ηλείας, με αποτέλεσμα να υποστεί πολύ βαριά τραύματα, κυρίως στο κεφάλι.

Οι περίοικοι που άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο έσπευσαν αμέσως στο σημείο για να δουν τι είχε συμβεί και βρέθηκαν μπροστά σε ένα συγκλονιστικό θέαμα. Ανάμεσα στους πρώτους που έφτασαν ήταν και ο τραγικός πατέρας του νεαρού, ο οποίος αντίκρισε το παιδί του βαριά τραυματισμένο.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, ο άτυχος 18χρονος φοιτούσε στη Γ΄Λυκείου και ετοιμαζόταν να δώσει Πανελλήνιες εξετάσεις για να ανοίξει τα φτερά του για το μέλλον.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου. Οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο τα τραύματά του αποδείχθηκαν μοιραία.

Στο σημείο της τραγωδίας έσπευσαν και φίλοι καθώς και συμμαθητές του, αδυνατώντας να πιστέψουν αυτό που είχε συμβεί, με τη θλίψη να είναι διάχυτη.

Την ίδια στιγμή, οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της πτώσης, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για ατύχημα ή αν ο νεαρός θέλησε να δώσει τέλος στη ζωή του.

Διαβάστε επίσης