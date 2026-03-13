Βουλή: Σύγκρουση εκτός ορίων μεταξύ Κωνσταντοπούλου, Λαζαρίδη, Μαρκόπουλου

Πάνω από 10 λεπτά χρειάστηκαν προκειμένου η Ολομέλεια της Βουλής να επανέλθει στην κανονική της λειτουργία μετά την «έκρηξη» που προκλήθηκε μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου, του Μακάριου Λαζαρίδη και του Δημήτρη Μαρκόπουλου.



H αρχή έγινε κατά την ομιλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη συνεδρίαση για την κύρωση των συμφωνιών για τις εξορύξεις υδρογονανθράκων.

Την ώρα της ομιλίας της, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος της είπε εκτός μικροφώνου τη λέξη «άιντε», με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να απαντά «"Άιντε", να μην πείτε ούτε στους δασκάλους του παιδιού σας».



Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος δεν δέχτηκε να ανακαλέσει τη φράση του με αποτέλεσμα να τον χαρακτηρίσει «φασίστα» η Ζωή Κωνσταντοπούλου και την ένταση να ανεβαίνει κατακόρυφα, ενώ η κ. Γεροβασίλη ζητούσε «να σταματήσει το πινγκ-πονγκ».



Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος παρενέβη στη συνεδρίαση μετά την ομιλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου, την οποία χαρακτήρισε «απαράδεκτη, χυδαία και κατώτερη των περιστάσεων». Στο ίδιο ύφος της είπε ότι είναι «ζήτουλας της οργής μας». Απαντώντας στην αναφορά της κ. Κωνσταντοπούλου σε μέλη της οικογένειάς του, ο κ. Μαρκόπουλος της είπε ότι «ούτε η μαφία δεν εμπλέκει τα γυναικόπαιδα. Εκτός από άθλια πολιτική αρχηγός είστε πολιτική μαφία».

Τον λόγο πήρε εκ νέου η κ. Κωνσταντοπούλου λέγοντας ότι η ΝΔ «κατρακυλάει στο επίπεδο του λαγουμιού, όπου συμφύρεστε με άλλα τρωκτικά», ενώ χαρακτήρισε τον Μακάριο Λαζαρίδη «γυμνοσάλιαγκα», έναν χαρακτηρισμό που τού είχε αποδώσει και στο παρελθόν.



Η προεδρεύουσα της συνεδρίασης Όλγα Γεροβασίλη επιχείρησε ανεπιτυχώς να κατευνάσει τα πνεύματα, ζητώντας να διαγραφούν οι χαρακτηρισμοί και να σταματήσει η βεντέτα, όμως τα συνεχή αιτήματα των βουλευτών να δώσουν απαντήσεις «επί προσωπικού», την οδήγησε στο να διακόψει τη συνεδρίαση.

Μάλιστα, όταν επανήλθε η Ολομέλεια, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης έκανε λόγο για «ντροπή» και ανακοίνωσε ότι τα πρακτικά θα παραπεμφθούν στην επιτροπή Δεοντολογίας, σχολιάζοντας ότι όταν έγιναν όλα τα παραπάνω υπήρχαν παιδιά στα θεωρεία που παρακολουθούσαν τα όσα συνέβαιναν.

