Παραδίδει την έδρα ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος μετά τη διαγραφή του

Παραδίδει την έδρα του μετά τη διαγραφή του ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενημέρωσε τον Νίκο Ανδρουλάκη με SMS, λίγες ώρες μετά τη διαγραφή του.

Στο μήνυμα του ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος ενημερώνει ότι παραιτείται και παραδίδει την έδρα στο ΠΑΣΟΚ κρατώντας συνεπή στάση η οποία συμβαδίζει με την πεποίθηση του ότι οι βουλευτές υπηρετούν τον λαό και την παράταξη με την οποία εξελέγησαν.

«Σε όλη μου τη θητεία, είχα τις θέσεις μου και τις απόψεις μου, αλλά συντασσόμουν πάντα με την πλειοψηφία του κόμματός μου» τόνισε. Ενημερώνει δε ότι θα ζητήσει από τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, να πργματοποιήσει την τελευταία του ομιλία την ημέρα εκλογής του νέου Αντιπροέδρου της Βουλής εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο και θα ψηφίσει, όπως δηλώνει.

Χθες με μια λιτή δήλωση αντέδρασε ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, μετά τη διαγραφή του από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Κωνσταντινόπουλος στη δήλωσή του αναφέρει ότι «η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας», και σχολιάζει ότι « ετά από 20 χρόνια συνεπούς πορείας στο ΠΑΣΟΚ και όντας από τους ελάχιστους που παρέμειναν στα πέτρινα χρόνια στην Παράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια: αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχτεί».

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο οποίος στο παρελθόν υπήρξε και ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη διεγράφη αιφνιδιαστικά το αργά βράδυ της Πέμπτης από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, με στελέχη που βρίσκονται κοντά στην ηγεσία του κόμματος να τονίζουν ότι εδώ και αρκετό καιρό υπονόμευε το κόμμα με κάθε δημόσια παρουσία του.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν η πρόσφατη συνέντευξή του, στην οποία, όπως λένε στη Χαριλάου Τρικούπη, «συνειδητός στόχος αυτής της συνέντευξης ήταν να αντιπολιτεύεται επί 20 λεπτά το κόμμα του και να προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα, ώστε αντί να απολογείται η κυβέρνηση για τα πεπραγμένα της να συζητάμε για την τεχνητή εσωστρέφεια του ΠΑΣΟΚ».

