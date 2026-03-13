Όλη η αλήθεια για τον υποθαλάσσιο αγωγό υδροδότησης της Αίγινας - Τι λέει η Περιφέρεια Αττικής

Το ιστορικό του έργου, οι δύο βλάβες του αγωγού και οι ενέργειες της Περιφέρειας Αττικής

Όλη η αλήθεια για τον υποθαλάσσιο αγωγό υδροδότησης της Αίγινας - Τι λέει η Περιφέρεια Αττικής
Ο υποθαλάσσιος αγωγός ύδρευσης της Αίγινας, έργο που προοριζόταν να καλύψει μόνιμα τις ανάγκες υδροδότησης του νησιού, έχει τεθεί στο επίκεντρο μετά τις διαδοχικές βλάβες που καταγράφηκαν από το 2024 έως και τα τέλη του 2025.

Πηγές από την Περιφέρεια Αττικής απαντούν στο τι πραγματικά συμβαίνει καταγράφοντας το ιστορικό του έργου, τις δύο βλάβες του αγωγού και τις ενέργειες που έχουν γίνει από την πλευρά της.

Το έργο του υποθαλάσσιου αγωγού της Αίγινας, που θα έδινε οριστική λύση στην υδροδότηση του νησιού, δρομολογήθηκε το 2015 και ολοκληρώθηκε στις 6 Δεκεμβρίου του 2023, με την υποχρέωση του αναδόχου να αναλάβει τη συντήρηση και την παρακολούθηση της λειτουργίας του για τα επόμενα τρία έτη.

Η πρώτη βλάβη – Μηνυτήρια αναφορά από τον Περιφερειάρχη Αττικής

Λίγες εβδομάδες μετά την παράδοση του έργου (24/01/2024) σημειώθηκε η πρώτη βλάβη που οδήγησε στη διακοπή υδροδότησης του νησιού.

Από την πρώτη στιγμή ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς ζήτησε την άμεση αποκατάσταση της ζημιάς και κατέθεσε, στις 2 Φεβρουαρίου 2024, μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στις εισαγγελικές αρχές Πειραιά.

Το εισαγγελικό πόρισμα έκανε λόγο για «αστοχία της διαδικασίας συγκόλλησης των σωλήνων», εκτιμώντας ότι δεν έχουν τηρηθεί οι προδιαγραφές κατά τη διαδικασία της θερμοκόλλησής τους, με τον κ. Χαρδαλιά να αντιδρά άμεσα θέτοντας την κατασκευάστρια εταιρεία προ των ευθυνών της για την άμεση αποκατάστασης της βλάβης στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων.

Ο ανάδοχος προχώρησε σε προσωρινή επισκευή και η υδροδότηση αποκαταστάθηκε στις 24 Μαρτίου 2024, ενώ αναμενόταν και η κατάθεση οργανογράμματος («χάρτης βημάτων») της οριστικής αποκατάστασης της βλάβης.

Η δεύτερη βλάβη – Δεύτερο αίτημα του Περιφερειάρχη προς τις εισαγγελικές αρχές

Στις 16 Δεκεμβρίου 2025 – και ενώ δεν είχε προχωρήσει ακόμα η οριστική αποκατάσταση της βλάβης – καταγράφηκε νέα διακοπή λειτουργίας του αγωγού, με τον ανάδοχο να προχωρά εκ νέου στις διαδικασίες επιδιόρθωσης της βλάβης, η οποία σημειώνεται ότι παρουσιάστηκε στο ίδιο σημείο που είχε γίνει η αρχική επιδιόρθωση.

Στις 12 Ιανουαρίου 2026 και κατόπιν της σχετικής υπηρεσιακής αλληλογραφίας με τον ανάδοχο, ο Περιφερειάρχης κατέθεσε στις εισαγγελικές αρχές Πειραιά νέο αίτημα για διερεύνηση ενδεχόμενης τέλεσης αξιόποινων πράξεων – αναφορικά και με τις όποιες καθυστερήσεις στο ζήτημα της οριστικής αποκατάστασης της βλάβης – το οποίο κοινοποίησε και προς την ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Πού βρίσκεται σήμερα η αποκατάσταση

Λίγες ώρες μετά τη νέα βλάβη, ο ανάδοχος πραγματοποίησε αυτοψία με πλωτά μέσα και δύτες στο σημείο. Οι απαραίτητες αυτοψίες – απεικονίσεις των στοιχείων που αφορούσαν στη βλάβη, καθώς και η απαραίτητη ενημέρωση και προετοιμασία των εμπλεκομένων δυτών ολοκληρώθηκε τον μήνα Ιανουάριο.

Στις 9 Φεβρουαρίου 2026 ξεκίνησε τελικά η διαδικασία αποκατάστασης και με βάση τις εκτιμήσεις του αναδόχου οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τα τέλη Μαρτίου. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και των απαραίτητων δοκιμών, θα μπορεί να επανεκκινήσει η λειτουργία του αγωγού, ενώ παράλληλα θα συνεχιστούν οι εργασίες τελικής θωράκισής του.

Επισημαίνεται ότι εργασίες εξελίσσονται σε ιδιαίτερα απαιτητικές τεχνικές συνθήκες, καθώς το σημείο της βλάβης βρίσκεται σε βάθος 50 μέτρων, ενώ η πρόοδος συναρτάται άμεσα και με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Αποκλειστικός υπεύθυνος για την ύδρευση του νησιού ο Δήμος – 3.899 τόνοι πόσιμου νερού στην Αίγινα από την Περιφέρεια Αττικής

Βάσει του νόμου αποκλειστικός υπεύθυνος για την ύδρευση και τον ποιοτικό (χημικό) – μικροβιολογικό έλεγχο του πόσιμου νερού στο νησί, είναι ο Δήμος Αίγινας, ο οποίος υποχρεούται επίσης να ενημερώνει τη Διεύθυνση Υγειονομικού της Π.Ε. Νήσων για τις σχετικές μετρήσεις και τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργεί.

Μετά από καταγγελίες πολιτών, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας ανταποκρίθηκαν άμεσα και προέβησαν επανειλημμένως σε δειγματοληπτικούς χημικούς ελέγχους, τα αποτελέσματα των οποίων απεστάλησαν στον Δήμο Αίγινας, ζητώντας από τη δημοτική αρχή την άμεση λήψη διορθωτικών ενεργειών και των απαραίτητων μέτρων συμμόρφωσης.

Ταυτόχρονα, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, η Περιφέρεια Αττικής ανταποκρίθηκε άμεσα σε όλα τα αιτήματα της δημοτικής αρχής για την κάλυψη των αναγκών του νησιού σε πόσιμο νερό, αποστέλλοντας συνολικά:

  • 3.786 τόνους πόσιμου νερού, μέσω υδροφόρας του Πολεμικού Ναυτικού
  • 75.000 φιάλες των 1,5 lt, δηλαδή 112,5 τόνους εμφιαλωμένου νερού.

Ευθύνη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης η σφράγιση των γεωτρήσεων στο νησί

Όλο αυτό το διάστημα, τα αρμόδια υγειονομικά κλιμάκια της Περιφέρειας προσέφεραν κάθε δυνατή συνδρομή και στον ποιοτικό (χημικό) – μικροβιολογικό έλεγχο των γεωτρήσεων, οι οποίες κατά το παρελθόν κάλυπταν, σε μεγάλο βαθμό, τις υδροδοτικές ανάγκες του νησιού.

Οι έλεγχοι διαπίστωσαν περιπτώσεις ακατάλληλου προς πόση και χρήση νερού, ωστόσο η νομική αρμοδιότητα για τη σφράγιση των γεωτρήσεων ανήκει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και όχι στην Περιφέρεια Αττικής.

«Τα προβλήματα των πολιτών λύνονται στο πεδίο – όχι στις φωτογραφίες δίπλα σε παλέτες»

Τα προβλήματα των πολιτών δεν αντιμετωπίζονται με αποσπασματικές κινήσεις και επικοινωνιακές εξάρσεις. Αντιμετωπίζονται με σχέδιο, επιμονή και καθημερινή δουλειά στο πεδίο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής και των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας παραμένει διαρκής, συστηματική και αδιάκοπη, με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης και με σεβασμό απέναντι στους κατοίκους και στις πραγματικές ανάγκες τους.

Η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη – εκεί όπου οι πολίτες απαιτούν λύσεις και περιμένουν στήριξη. Όχι εκεί όπου περιμένουν οι φωτογράφοι, δίπλα σε παλέτες.

