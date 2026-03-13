«Ο Χαμενεΐ επέστρεψε»: Οι τελευταίες στιγμές του Αγιατολάχ σε ιαπωνικό anime των Ιρανών

Snapshot Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κυκλοφόρησαν ένα animation που απεικονίζει τις τελευταίες στιγμές του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ πριν τη δολοφονία του.

Το βίντεο παρουσιάζει αμερικανική και ισραηλινή αεροπορική επίθεση στο συγκρότημα του Χαμενεΐ, η οποία προκαλεί τεράστια έκρηξη και καταστροφή.

Μετά την επίθεση, εμφανίζεται ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ να σηκώνεται από τα ερείπια και να υψώνει την ιρανική σημαία, υποδηλώνοντας τη συνέχεια της ηγεσίας.

Στο τέλος του βίντεο, η φράση «Ο Χαμενεΐ επέστρεψε» συνοδεύεται από εικόνες εκτόξευσης πυραύλων προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, υπονοώντας ισχυρά αντίποινα.

Το animation καταδεικνύει την ένταση στον πόλεμο ΗΠΑ

Ισραήλ με το Ιράν και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία προπαγανδιστικού υλικού.

Ο πόλεμος ΗΠΑ - Ισραήλ με το Ιράν έχει περάσει σε άλλο επίπεδο... Εκτός από το πεδίο της μάχης, «παίζεται» και στο διαδίκτυο, όπου η είσοδος της τεχνητής νοημοσύνης θολώνει τα όρια μεταξύ πραγματικότητας, φαντασίας και χειραγώγησης.

Πρόσφατα τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης διένειμαν στο διαδίκτυο ένα βίντεο animation σε δραματικούς και συγκινητικούς τόνους, που λέγεται ότι απεικονίζει τις τελευταίες στιγμές του πρώην Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ πριν από τη δολοφονία του.

Με τίτλο «Ο Χαμενεΐ επέστρεψε», το βίντεο ξεκινά με τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ να περπατά στην αυλή όταν ένα κοριτσάκι - που απεικονίζεται ως εγγονή του - εμφανίζεται κοντά. Το παιδί σέρνεται προς το μέρος του και τον αγκαλιάζει.

Λίγες στιγμές αργότερα, η ατμόσφαιρα αλλάζει δραματικά. Αμερικανικά και ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη φαίνονται να πετούν προς το συγκρότημα. Τα συστήματα στόχευσης κλειδώνουν στην τοποθεσία και εκτοξεύονται πύραυλοι. Μέσα σε δευτερόλεπτα, μια τεράστια έκρηξη χτυπά το συγκρότημα, μετατρέποντας την περιοχή σε ερείπια και καπνό.

Το πλάνο αλλάζει. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να κάθεται σε ένα τραπέζι όταν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φτάνει για να μεταφέρει τα νέα της επίθεσης. Οι δύο φιγούρες εμφανίζονται ικανοποιημένες, χαμογελώντας αφού άκουσαν για την καταστροφή του συγκροτήματος.

Επιστροφή στο κατεστραμμένο συγκρότημα. Ξαφνικά, ένα χέρι αναδύεται κάτω από τα συντρίμμια. Ένας άντρας σηκώνεται από τα ερείπια, πιάνει το χαρακτηριστικό δαχτυλίδι από κόκκινη πέτρα που ανήκε στον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και το φοράει.

Ο άνδρας αποκαλύπτεται ότι είναι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, συμβολίζοντας τη συνέχιση της ηγεσίας και υψώνει την ιρανική σημαία.

Στα τελευταία πλάνα, ο Ντόναλντ Τραμπ δέχεται ένα τηλεφώνημα. Καθώς απαντά, μια φωνή δίνει ένα ισχυρό μήνυμα: «Ο Χαμενεΐ επέστρεψε».

Στη συνέχεια, η κάμερα ζουμάρει στα μάτια του, αποκαλύπτοντας μια αντανάκλαση, όπου υπόγειοι πύραυλοι υψώνονται από το έδαφος και εκτοξεύονται ταυτόχρονα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, συμβολίζοντας ισχυρά αντίποινα.

Δείτε το βίντεο animation των Ιρανών

? بازگشتِ خامنه‌ای!



انیمه جدید ژاپنی از لحظه شهادت رهبر شهید و آغازِ کابوس امریکا!#انتقام_سخت pic.twitter.com/zqjPtTCsuu — خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) March 12, 2026

